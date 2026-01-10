Kétezerhuszonhat, ízlelgetem magamban – őszre talán majd megszokom

Január másodika, kétezerhuszonhat. Szoknom kell ezt az évszámot, az előzőt is nagy sokára tudtam megjegyezni. A petárdázást szerencsére már befejezték a környéken. Szilveszter délutánján álltunk a kertben a feleségemmel, aki egyszer csak azt mondta, hogy neki a durrogtatástól összeugrik a gyomra, mert olyan, mintha lőnének. Nem tudom, milyen az, amikor tényleg lőnek (csak vadászpuskát hallottam eddig elsülni), de attól kezdve én is úgy hallgattam az odalentről, a faluból szinte folyamatosan hallatszó petárdázást, mintha a közeledő front zaját hallanám.

Van az a hülye poén vagy mém, ami ilyentájt mindig kering a közösségi médiában, mely szerint az egyik földönkívüli azt magyarázza a másiknak, hogy ezek az emberek milyen ostobák, mert ilyenkor azt ünneplik, hogy a bolygójuk újra megkerülte a csillagjukat. Tényleg ezt ünnepeljük (már aki ünnepli), illetve nem egészen ezt a csillagkerülést, inkább a csillagkerülés idejét, vagy nem is tudom, pontosan mit. Tényleg, mit ünneplünk mi ilyenkor valójában? Hogy eltelt egy év? Azon mit kell ünnepelni? Hogy az eltelt évből azonnal ráfordulunk a következőre? És azon mit kell ünnepelni? Az előbb még kétezerhuszonöt volt, most meg már kétezerhuszonhat. De ez sem egészen igaz, mert mi az időszámításunkat Krisztus születéséhez igazítjuk, de Krisztus születése előtt volt jó pár millió, néhány milliárd év, ami nem volt számolva, vagy ha egy része számolva volt is, arról mi nem tudunk semmit.