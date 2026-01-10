Ft
Ft
-4°C
-11°C
Ft
Ft
-4°C
-11°C
01. 10.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 10.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
krisztus tejútrendszer a havazás mögött havazás

Kétezerhuszonhat, ízlelgetem magamban – őszre talán majd megszokom

2026. január 10. 12:37

Szilveszter délutánján álltunk a kertben a feleségemmel, aki egyszer csak azt mondta, hogy neki a durrogtatástól összeugrik a gyomra, mert olyan, mintha lőnének.

2026. január 10. 12:37
null
Győrffy Ákos
Győrffy Ákos

Január másodika, kétezerhuszonhat. Szoknom kell ezt az évszámot, az előzőt is nagy sokára tudtam megjegyezni. A petárdázást szerencsére már befejezték a környéken. Szilveszter délutánján álltunk a kertben a feleségemmel, aki egyszer csak azt mondta, hogy neki a durrogtatástól összeugrik a gyomra, mert olyan, mintha lőnének. Nem tudom, milyen az, amikor tényleg lőnek (csak vadászpuskát hallottam eddig elsülni), de attól kezdve én is úgy hallgattam az odalentről, a faluból szinte folyamatosan hallatszó petárdázást, mintha a közeledő front zaját hallanám.

Van az a hülye poén vagy mém, ami ilyentájt mindig kering a közösségi médiában, mely szerint az egyik földönkívüli azt magyarázza a másiknak, hogy ezek az emberek milyen ostobák, mert ilyenkor azt ünneplik, hogy a bolygójuk újra megkerülte a csillagjukat. Tényleg ezt ünnepeljük (már aki ünnepli), illetve nem egészen ezt a csillagkerülést, inkább a csillagkerülés idejét, vagy nem is tudom, pontosan mit. Tényleg, mit ünneplünk mi ilyenkor valójában? Hogy eltelt egy év? Azon mit kell ünnepelni? Hogy az eltelt évből azonnal ráfordulunk a következőre? És azon mit kell ünnepelni? Az előbb még kétezerhuszonöt volt, most meg már kétezerhuszonhat. De ez sem egészen igaz, mert mi az időszámításunkat Krisztus születéséhez igazítjuk, de Krisztus születése előtt volt jó pár millió, néhány milliárd év, ami nem volt számolva, vagy ha egy része számolva volt is, arról mi nem tudunk semmit. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Az, hogy immár kétezerhuszonhatot írunk, elmond valamit, de az időről valójában nem mond semmit. A Krisztus születéséhez igazított időről mond valamit, de a tágasabb értelemben vett idő dermesztő távlatairól semmit nem árul el. Ki tudja, hányadszor kerülte meg eddig a Föld a Napot?  És ki tudja, hányszor kerülte meg eddig a Nap a Tejútrendszer közepén trónoló hatalmas fekete lyukat, a Sagittarius A-t? Értelmetlen kérdések ezek, tudom, de sajnos nem tudok eltekinteni tőlük, újra és újra vissza kell térnem hozzájuk. Nem eresztenek. Vannak efféle felesleges kérdések, amelyek delejes erővel hatnak rám. Őszintén szólva egyre inkább ezek a kérdések foglalkoztatnak, nem mintha választ remélnék rájuk. Az nem baj, ha nincs válasz, maguk a kérdések teremtik meg azt a tágasságot, amiben otthon érzem magam. Ezek a kérdések teszik olyan lenyűgözővé az éjszakai égbolt látványát.

Legszívesebben este tízkor lefeküdnék szilveszter estéjén is, de ha már vannak vendégeink (és vannak), akkor modortalanság lenne ezt megtenni. Este még elmegyünk sétálni egyet a közeli völgybe. Zuhog a hó. Az erdő fái halványan világítanak a havazásban. 

Eszembe jut Kiss Benedek költő egyik kötetének címe: A havazás mögött. Hajdani zenekarunk, a Bajdázó egyik lemezére is komponáltam egy darabot ugyanezzel a címmel. Ez az instrumentális szerzemény a hóban baktatás hangjaival kezdődik, és azokkal is ér véget. Sok évvel ezelőtt egy barátommal vágtunk át egy behavazott mezőn, nem is olyan messze attól az erdőtől, ahol szilveszter estéjén sétáltunk, és ennek a menetelésnek a hangját vettem fel telefonnal. Vajon mi van a havazás mögött? Erre a kérdésre sincs válasz, ahogy az eddigiekre sem volt. Ilyet csak egy költő kérdezhet, Kiss Benedek például. Olyan ez, mintha azt kérdezném, hogy mi van az Univerzum határán túl. Magában a kérdésben, hogy tehát mi van a havazás mögött, ott a válasz, amely csak a költészet eszközeivel érhető el. Vagy a zene eszközeivel. Most meg is hallgattam ezt a régi szerzeményemet, nagyon rég nem hallottam már. Ebben (minden önfényezés nélkül mondom) most is hallom, hogy mi van a havazás mögött, bár meg nem tudnám mondani, hogy mi. Szavakkal nem kifejezhető, kívül esik a nyelv határain.

Az éjszakai, behavazott erdő túlzás nélkül mesébe illő látvány, de legalábbis egy olyan világ képeit idézi meg, amely nappali fényben nem létezik. Mire hazaértünk, már csak másfél óra maradt éjfélig, azt már valahogy kibírom. Másnap korán felkelek, a többiek még alszanak. Befűtök, kiszórom az eleséget a madáretetőbe, bámészkodom. Nagy a csend, csak a csuszkák, a meggyvágók és a cinkék neszeznek a babérbokor belsejében. Figyelem a kéményből tekergő hófehér füstöt. Egy behavazott, füstölgő kéményű ház látványánál kevés otthonosabbat ismerek. Azt pontosan meg tudom mondani, hogy ez a ház eddig harmincötször kerülte meg a Napot, igaz, csak részleteiben, mert a mostani, véglegesnek tűnő állapotában csak hétszer. Kétezerhuszonhat, ízlelgetem magamban. Őszre talán majd megszokom. 

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!