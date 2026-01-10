Eszembe jut Kiss Benedek költő egyik kötetének címe: A havazás mögött. Hajdani zenekarunk, a Bajdázó egyik lemezére is komponáltam egy darabot ugyanezzel a címmel. Ez az instrumentális szerzemény a hóban baktatás hangjaival kezdődik, és azokkal is ér véget. Sok évvel ezelőtt egy barátommal vágtunk át egy behavazott mezőn, nem is olyan messze attól az erdőtől, ahol szilveszter estéjén sétáltunk, és ennek a menetelésnek a hangját vettem fel telefonnal. Vajon mi van a havazás mögött? Erre a kérdésre sincs válasz, ahogy az eddigiekre sem volt. Ilyet csak egy költő kérdezhet, Kiss Benedek például. Olyan ez, mintha azt kérdezném, hogy mi van az Univerzum határán túl. Magában a kérdésben, hogy tehát mi van a havazás mögött, ott a válasz, amely csak a költészet eszközeivel érhető el. Vagy a zene eszközeivel. Most meg is hallgattam ezt a régi szerzeményemet, nagyon rég nem hallottam már. Ebben (minden önfényezés nélkül mondom) most is hallom, hogy mi van a havazás mögött, bár meg nem tudnám mondani, hogy mi. Szavakkal nem kifejezhető, kívül esik a nyelv határain.
Az éjszakai, behavazott erdő túlzás nélkül mesébe illő látvány, de legalábbis egy olyan világ képeit idézi meg, amely nappali fényben nem létezik. Mire hazaértünk, már csak másfél óra maradt éjfélig, azt már valahogy kibírom. Másnap korán felkelek, a többiek még alszanak. Befűtök, kiszórom az eleséget a madáretetőbe, bámészkodom. Nagy a csend, csak a csuszkák, a meggyvágók és a cinkék neszeznek a babérbokor belsejében. Figyelem a kéményből tekergő hófehér füstöt. Egy behavazott, füstölgő kéményű ház látványánál kevés otthonosabbat ismerek. Azt pontosan meg tudom mondani, hogy ez a ház eddig harmincötször kerülte meg a Napot, igaz, csak részleteiben, mert a mostani, véglegesnek tűnő állapotában csak hétszer. Kétezerhuszonhat, ízlelgetem magamban. Őszre talán majd megszokom.
