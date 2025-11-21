Ft
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Otthon Start Program kiköltözés ingatlan

Lerántotta a leplet a szakértő az Otthon Start rejtett előnyeiről

2025. november 21. 12:44

A kiköltözési hullámra is ésszerű magyarázatot adott.

2025. november 21. 12:44
null

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az Ingatlan.com podcastjében közölte: általános jelenség, és nem csak Budapesthez köthető az a kiköltözési hullám, ami az ingatlanárak emelkedésekor figyelhető meg. A magasabb árak miatt a nagyvárosok lakosságszáma csökkenni kezd, ugyanis sokan nem találnak maguknak megfizethető, megfelelő méretű és minőségű ingatlant – magyarázta.

Elmondta, hogy Budapesten csökkent a drágulás éves üteme, mivel az Otthon Start megjelenésével bővült az albérletkínálat, a kiadható ingatlanok várható hozama csökkent, továbbá a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon is besegített.

Ennek köszönhető, hogy a külső kerületekben már panellakás-áron lehet új építésű lakást venni.

Az Otthon Start várhatóan azoknak is lehetőséget teremt, akik kiszorulnak a városokból, vagy csak önfenntartóbb életre vágynak.

Balogh László felidézte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára bejelentését, miszerint vizsgálják annak a lehetőségét, hogy külterületi ingatlanokra, tanyákra is igényelhető legyen az Otthon Start. A szakértő szerint a kereslet és a kínálat is nőhet, ha lehetőség lesz lakhatásra alkalmas tanyák, zártkertek megvásárlására is.

Csongrád-Csanádban, Bács-Kiskunban és Szabolcs-Szatmár-Beregben több tízezer ilyen lehetséges ingatlan található, amelyek megvehetők lennének Otthon Starttal.

Aki eddig nem tudta eladni ingatlanát, vagy nem árulta, most az is meghirdetheti, lehetőséget biztosítva a nagyobb élettérre vágyóknak – vázolta fel.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

