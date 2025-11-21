Lerántotta a leplet a szakértő az Otthon Start rejtett előnyeiről

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az Ingatlan.com podcastjében közölte: általános jelenség, és nem csak Budapesthez köthető az a kiköltözési hullám, ami az ingatlanárak emelkedésekor figyelhető meg. A magasabb árak miatt a nagyvárosok lakosságszáma csökkenni kezd, ugyanis sokan nem találnak maguknak megfizethető, megfelelő méretű és minőségű ingatlant – magyarázta.

Elmondta, hogy Budapesten csökkent a drágulás éves üteme, mivel az Otthon Start megjelenésével bővült az albérletkínálat, a kiadható ingatlanok várható hozama csökkent, továbbá a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon is besegített.