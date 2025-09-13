Lakásra fel! Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell!

Fotó: Shutterstock

Megváltás az építőiparnak

Szakértői vélemények szerint az új program gyógyírt jelenthet az építőipar gyengélkedésére, hiszen a várakozások alapján több tízezer új lakóingatlan épülhet a következő években. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) a Mandinert arról tájékoztatta, hogy az építőipar gyenge teljesítményét nagyrészt a lakásépítések visszaesése okozza: idén várhatóan 10-12 ezer új lakást adnak át. Ez a szám alacsony, azonban tény, volt már sokkal rosszabb is a helyzet.

Az Otthon Start programnak köszönhető jelentős keresletélénkülés már most megmozgatta a piacot. Az ÉVOSZ várakozásai szerint

jövőre 25 ezer új lakás épülhet, és ez a szám 2027-re elérheti a 35 ezret is.

A szakmai szervezet úgy véli, 2026-ban 800 milliárd forinttal nőhet a megrendelések értéke. Ez pedig kedvezően hat az ágazat egészére, beleértve az ingatlanberuházásokat, az építőanyagok piacát és a foglalkoztatást is.

A vállalkozói érdekképviselet azt is világossá teszi, hogy az Otthon Start hitel feltételének számító, legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterár nem jelent akadályt, mivel a beruházási költségek még Budapesten is megengedik, hogy ennél több százezer forinttal alacsonyabb négyzetméteráron kínálhassák az új építésű ingatlanokat.

Az ÉVOSZ szerint az évi 35 ezer új lakás már elegendő lenne a hazai állomány korszerűsítéséhez, ugyanakkor szükség lenne egyéb ösztönzőkre is, például az Otthon Starthoz hasonló, 3 százalékos kamatozású, támogatott otthonfelújítási kölcsönre. „A magyar építőipar kapacitása elegendő a jelentősen megnövekedő kereslet kielégítésére” – szögezi le.

Gazdaságélénkítő hatás

„Az Otthon Start program egy jó konstrukció,

amely ügyesen céloz meg egy olyan csoportot is, amelyik a csokot és a babaváró hitelt nem tudja igényelni”

– ezt már Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője mondja lapunknak. A közgazdász szerint pozitívum, hogy a kedvező feltételeknek köszönhetően olyanok is igénybe tudják majd venni a 3 százalékos hitelt, akik nem az első lakásukat vásárolják. Ez azért szerencsés, mert a gazdaságot annál jobban tudja pörgetni a program, minél többen veszik igénybe a 3 százalékos hitelt. Gergely Péter az ingatlanárak további emelkedését prognosztizálja, amiben szerinte csak kisebb szerepet játszik a kormányzati otthonteremtési projekt. Tévhitnek nevezi a vélekedést, hogy az Otthon Start hitel államilag garantált kamata megváltozhat. Mint kifejti, a 3 százalékos kamat a várható béremelkedések és az infláció fényében azt jelenti, hogy míg a törlesztőrészleteket öt-tíz év múlva még könnyebben tudjuk fizetni, a lakások értéke legalább az inflációval azonos mértékben növekszik majd. Vagyis nominálisan és arányaiban is egyre kevesebb lesz az ingatlanon a hitel mértéke. Gergely Péter szerint a költségvetés szempontjából rövid távon mindenképp „pluszos” lesz a program, hosszú távon azonban nem tudni, mire lehet számítani. Egy dologban viszont biztos, mégpedig hogy az Otthon Start meg fogja pörgetni a GDP-t.

Tízezreknek lehet új lakásuk már az idén

S hogy mi várható az ingatlanpiacon? Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arra mutat rá, hogy országosan négy eladó ingatlan közül három megfelel az Otthon Start program feltételeinek. Mint fogalmaz: már most óriási az érdeklődés, és

akár 60-70 ezren is felvehetik idén a támogatott hitelt.

Az enyhe feltételek szerinte azt jelzik, hogy a jogalkotó a valós élethelyzetek figyelembevételével alkotta meg a programot. Példaként említi, hogy örökölt résztulajdon esetén – pláne haszonélvezettel terhelve, vagy épp egy bontandó vidéki házzal – szintén vásárolható most ingatlan. „A tulajdonosnak jogos igénye, hogy tényleges saját otthont szerezzen” – szögezi le. A szakértő szerint nagyjából 2000 milliárd forint áramolhat a piacra, és ez vélhetőleg az ingatlanfejlesztők fantáziáját is megmozgatja majd. A lakáspiacon eladási láncolatok alakulhatnak ki, és általános jellegű kereslet- és forgalomnövekedés várható, ám Balogh szerint ez nem jelent mindenhol egyértelmű áremelkedést, az egyes területeken az árváltozás különböző lesz. Emlékeztetett, hogy az utóbbi évtizedekben az állami támogatásoktól függetlenül folyamatosan emelkedtek az ingatlanárak. Úgy véli, a kamattámogatott hitelt nem lehet beépíteni az árakba oly módon, mint a vissza nem térítendő támogatást, hiszen az mindenkinek más és más költséget jelent, ráadásul az eladók nem tudják, ki jogosult a programban részt venni. Szintén fékezi az áremelkedést, hogy a banki értékbecslés által megállapított összegtől az eladási ár legfeljebb 20 százalékkal térhet el.

Visszaüthet a trükközés

A sok pozitívum ellenére nem árt tisztában lenni azzal, milyen elköteleződéssel jár a lakásvásárlás. „Az Otthon Start programba úgy vetik bele magukat az emberek, mintha nem lenne holnap, mintha semmi nem számítana, csak 3 százalékos hitel legyen. Tényleg rendkívül vonzó a kamat, de fontos tudatosítani, hogy ezután ott lesz a felvett 50 millió forint, és azt vissza kell fizetni” – mondja lapunknak Nagy Zoltán ügyvéd. Az ingatlanjogász szerint sokan próbálnak ügyeskedni, találkozott például olyan ügyféllel, aki a 150 millió forintos házvásárlását úgy próbálta megoldani, hogy 100 millióért veszi a lakást és 50 millióért a hozzá tartozó garázst. Persze lehet valós helyzet az, hogy valaki a lakás mellett külön megvesz ingóságokat vagy egyéb ingatlanrészeket, de az említett eset nem ezek közé tartozik, és szerinte számos hasonló próbálkozás lesz még. „Ez azért veszélyes, mert a vásárló vagy az eladó is beleeshet abba a hibába, hogy törvénytelenül cselekszik, például színlelt szerződést köt, esetleg költségvetési csalást követ el, annak pedig büntetőjogi és pénzügyi következményei is vannak” – hívja fel a figyelmet. Az ügyvéd szerint ha a bank észrevesz valamilyen „okoskodást”, nem folyósítja a hitelt. Előfordulhat olyan helyzet is, hogy valaki részbeni érvénytelenségre hivatkozva megtámad egy szerződést. Amennyiben igaza van, az eredeti állapot visszaállítása következik, ezzel pedig ugrik a hitel.

A fiataloknak bérlakás helyett saját tulajdonú otthon kell Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Múlt hétfőn elindult az Otthon Start program. Milyenek az első tapasztalatok?

Rendkívül jók. A bankoknál szeptember 1-je óta igényelhető a fix 3 százalékos lakáshitel, fennakadásról eddig nem hallottunk. Óriási az érdeklődés, ami érthető, hiszen hosszú távon kiszámíthatóvá és példátlanul kedvezővé vált az elsőlakás-vásárlás. A bankok részéről milyen volt a fogadtatás?

Ahogy arra számítottunk, versenyezni kezdtek az ügyfelekért. Több pénz- intézet 3 százaléknál is alacsonyabb kamatszinten kínálja a kölcsönt, ami az ügyfeleknek még kedvezőbb. Egyes bankok egyéb kedvezményeket is nyújtanak az igénylőknek, ami érthető, hiszen az Otthon Startnak köszönhetően a pénzintézetek ügyfélköre bővül, ráadásul hosszú távon. Ilyen kedvezmény például az a lehetőség, hogy a törlesztés első időszakában a havi részlet átmenetileg még alacsonyabb lehet. Az utolsó pillanatban változott az önerő szabálya. Mi az újdonság a jegybank döntésében?

Az alapesetben legalább 20 százalékos kötelező önerő helyett már 10 százalékos önerővel igényelhető az Otthon Start, az MNB friss döntése értelmében kor­határtól függetlenül mindenkinek, aki megfelel a feltételeknek. Ráadásul önerő nélkül is van lehetőség hozzájutni a kölcsönhöz, ha az igénylő fel tud ajánlani a banknak elfogadható pótfedezetet. Sokan tartanak a banki kölcsönöktől. Hogyan mehet biztosra a leendő lakásvásárló?

A banki hitelbírálat a döntő ebben az esetben is. Már letölthető az Otthon Start program tervezését elősegítő mobilapplikáció, s a kalkulátorral ellenőrizhető, hogy az igénylő megfelel-e a kölcsön feltételeinek, és mekkora összegre számíthat a bankjától. Az ellenzék kritizálja a programot, brutális lakásdrágulást emleget.

Mi éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. Már szeptemberben nőtt az eladó lakások kínálata, az árak pedig nem szöktek az egekbe. A programban van vételár- és négyzetméterár-korlát is, ami garanciát jelent. A tapasztalatok szerint ráadásul az albérletek ára is csökkenésnek indult. A kritikusok másik felvetése, hogy a kormánynak inkább a bérlakások építését kellene támogatnia. Miért nem tartották ezt jó iránynak?

Az ellenzék a fiataloknak mindössze néhány ezer bérlakást ajánl, amelyek sosem kerülnek a tulajdonukba, miközben legalább akkora havi kiadást jelentenek, mint a kedvezményes kölcsön törlesztése. Az ellenzékkel szemben a kormány nem gondolja, hogy a fiatalok célja saját tulajdon helyett bérelt ingatlanokban élni. Milyen hatással lehet a támogatott kölcsön a lakáspiacra? Lesz elegendő ingatlan, amely kielégíti a keresletet?

Már a program indulása óta tapasztalható az élénkülés. Hetente-kéthetente érkeznek új engedélykérelmek, legalább 20-30 ingatlanfejlesztő jelezte beruházási szándékát. Az ingatlanpiacot alapjaiban változtatja meg a 3 százalékos kölcsön. A kínálatbővítés miatt ráadásul az új építésű lakások, amelyek a prog-ram feltételei szerint épülnek, szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több magyar ember élhessen saját ingatlanban.

