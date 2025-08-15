Brüsszel titkos terve miatt nagy árat fizethet Magyarország

Várhatóan szeptemberben kell dönteniük az Európai Unió tagállamainak Brüsszel javaslatáról, amely 2028-tól újra visszaengedné az ukrán élelmiszereket és alapanyagokat az uniós piacra, korlátozások nélkül. A következő időszakban pedig átmeneti jelleggel növelné azt az importmennyiséget, amelyet kedvezményesen szállíthatnának az uniós piacokra. A kereskedelmi liberalizáció kiszélesítéséhez a tagállamok többségi támogatására van szükség, amely a jelenlegi kilátások szerint meglesz, mivel a piacnyitást ellenző országok – Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Románia és Bulgária – elutasítása még kevés lesz a blokkoló kisebbséghez. Franciaország korábban támogatta a kelet-európai országokat, most azonban nem foglalt egyelőre állást az újabb brüsszeli tervekkel kapcsolatban.

Ursula von der Leyen Ukrajna érdekeit nézi az európai termelők helyett, Brüsszel újabb terve megdöbbentő

Brüsszel éléskamraként tekint Ukrajnára

Ukrajna a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági termelő országa. A több tízezer hektáron termelő, nemzetközi pénzalapok és spekulánsok, valamint helyi oligarchák kezében lévő ukrán agrárvállalatok jelentős részének 2022 óta az EU vált a legfontosabb célpiacává. Az orosz-ukrán háború kirobbanása után Brüsszel átmenetileg, idén júniusig felfüggesztette a behozatalt korlátozó vámokat és kvótákat, ezzel segítve a harcok sújtotta ország gazdaságát.

Az átmeneti kereskedelmi könnyítések a kelet-európai országok és részben Franciaország nyomására júniustól megszűntek, jelenleg a 2016-ban kötött megállapodások vannak érvényben. Ezek a megállapodások korlátozásokat tartalmaznak számos alapanyag és késztermék behozatalára, mint a gabonafélék, cukor, tojás, méz, egyéb élelmiszerek. A június 30-án nyilvánosságra hozott uniós javaslat két részből áll

a 2028-ig tartó átmeneti időszak behozatali mennyiségeire vonatkozó változtatásokból, a 2028 utáni kereskedelmi liberalizáció feltételeiből.

Brüsszel azt szeretné, ha 2028-tól ismét korlátozások nélkül importálhatna az EU ukrán élelmiszereket. Ennek feltétele, hogy 2028-ig Kijev harmonizálja a termelési rendszereit az uniós szabványokkal.

Az átmeneti időszakban magasabb kvótákat állapítana meg az EU, vagyis a 2025 és 2028 közötti árumennyiség már magasabb lehet, mint a 2022 előtti import, de még mindig jóval alacsonyabb, mint az elmúlt években tapasztalt rekord áruforgalom.

Az Európai Bizottság terve, hogy felgyorsítsa Ukrajna uniós csatlakozását.

Noha Magyarország világossá tette, nem támogatja a tárgyalásokat, Brüsszel várhatóan mindent elkövet annak érdekében, hogy Kijev érdekeit szem előtt tartva lehetővé tegye az élelmiszer-behozatalt, korlátozások nélkül.