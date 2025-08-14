Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Európa értékű fegyver dollár Zelenszkij pénz EU

Elképesztő: ennyi pénzt költött el eddig Európa egy értelmetlen háborúra

2025. augusztus 14. 16:38

Zelenszkij elárulta, mennyi pénzzel járult hozzá az EU a háború fenntartásához.

2025. augusztus 14. 16:38
null

Eddig másfél-egymilliárd dollár értékű fegyver beszerzését ajánlottak fel Ukrajna számára európai szövetségesei – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön az X-en.

"A mai napig 1,5 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzést ajánlottak fel számunkra az európai szövetségeseink

– írta az ukrán elnök.

A részletekre kitérve hozzátette, hogy Hollandia 500 millió dollár, Dánia, Norvégia és Svédország együttesen szintén 500 millió, Németország pedig további 500 millió dollár értékű fegyver beszerzéséről döntött.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Joseph Prezioso / AFP

***


 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 14. 17:53
csinálják csak. essen szét az eu mihamarabb...
Válasz erre
0
0
survivor
•••
2025. augusztus 14. 17:52 Szerkesztve
Nem vitték túlzásba. Az öt leggazdagabb ország összesen...... Belgium NEM ország. (Luxi és Monaco se.)
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. augusztus 14. 17:49
26 tagország bornírt szavazópolgárai ezt MEGENGEDTÉK.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. augusztus 14. 17:42
Európának nincs pénze - ez az európai adófizetők pénze, amiből fegyvereket is vesznek Ukrajnának. Amúgy a teljes - hunanitárius, gazdasági és katonai - összeg 2022 óta 100 milliárd euró körül jár az EU részéről.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!