Elképesztő: ennyi pénzt költött el eddig Európa egy értelmetlen háborúra

Putyin váratlanul megszólalt az alaszkai találkozó előtt: nukleáris megállapodásról beszélt
Az orosz elnök leszögezte, „őszinte erőfeszítéseket” tesz az ukrajnai konfliktus rendezésére.
Zelenszkij elárulta, mennyi pénzzel járult hozzá az EU a háború fenntartásához.
Eddig másfél-egymilliárd dollár értékű fegyver beszerzését ajánlottak fel Ukrajna számára európai szövetségesei – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön az X-en.
"A mai napig 1,5 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzést ajánlottak fel számunkra az európai szövetségeseink
– írta az ukrán elnök.
A részletekre kitérve hozzátette, hogy Hollandia 500 millió dollár, Dánia, Norvégia és Svédország együttesen szintén 500 millió, Németország pedig további 500 millió dollár értékű fegyver beszerzéséről döntött.
(MTI)
Közös sajtótájékoztatót is tart majd a két elnök.
