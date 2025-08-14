Elképesztő: ennyi pénzt költött el eddig Európa egy értelmetlen háborúra

Eddig másfél-egymilliárd dollár értékű fegyver beszerzését ajánlottak fel Ukrajna számára európai szövetségesei – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön az X-en.

"A mai napig 1,5 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzést ajánlottak fel számunkra az európai szövetségeseink

– írta az ukrán elnök.

A részletekre kitérve hozzátette, hogy Hollandia 500 millió dollár, Dánia, Norvégia és Svédország együttesen szintén 500 millió, Németország pedig további 500 millió dollár értékű fegyver beszerzéséről döntött.

(MTI)