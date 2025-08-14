Putyin váratlanul megszólalt az alaszkai találkozó előtt: nukleáris megállapodásról beszélt

Nyilvánosságra hozták a programot: erről tárgyal órákon belül Trump és Putyin
A Kreml közölte a Trump–Putyin csúcstalálkozó részleteit. Megvan az orosz delegáció névsora is.
Az orosz elnök leszögezte, „őszinte erőfeszítéseket” tesz az ukrajnai konfliktus rendezésére.
Az ukrajnai válság rendezése lesz Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök pénteken esedékes tárgyalásainak központi témája Alaszkában – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója újságíróknak csütörtökön Moszkvában.
Mint elmondta, a tárgyalások pénteken, helyi idő szerint 11:30-kor (közép-európai szerint 21:30-kor) kezdődnek majd, az anchorage-i Elmendorf-Richardson katonai bázison. Miután a két elnök rövid üdvözletet mond el, az eszmecsere négyszemközt, tolmácsok részvételével kezdődik, majd kibővített formában, a delegációk tagjainak csatlakozásával folytatódik.
„Ami a csúcstalálkozó napirendjét illeti, mindenki számára nyilvánvaló, hogy a központi téma az ukrán válság rendezése lesz, figyelembe véve a Kremlben augusztus 6-án Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott részvételével megtartott megbeszélést” – mondta Usakov.
Putyin és Trump egyebek között a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalni fog, majd közös sajtótájékoztatót tart. Usakov szerint a tárgyalások időtartamát még nem határozták meg, ez a két elnök döntésétől függ majd. Közölte, hogy a megbeszélésen orosz részről
valamint ő maga vesz részt.
Úton az alaszkai Anchorage felé az orosz elnöki Il-96-os.
Az amerikai delegáció összetételét még nem hozták nyilvánosságra. Usakov jelképesnek nevezte, hogy a találkozót a győzelem 80. évfordulóján, olyan szovjet pilóták sírhelyének közelében tartják majd meg, akik a lend-lease (kölcsönbérlet) program keretében az Egyesült Államokból a Szovjetunióba szállítottak repülőgépeket, amikor életüket vesztették.
Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok „őszinte erőfeszítéseket” tesz az ukrajnai konfliktus rendezésére. Emellett felvetette, hogy Moszkva és Washington új megállapodást kössön a nukleáris fegyverek ellenőrzéséről – számolt be a karpathir.com.
