08. 14.
csütörtök
alaszka Donald Trump Vlagyimir Putyin nukleáris megállapodás

Putyin váratlanul megszólalt az alaszkai találkozó előtt: nukleáris megállapodásról beszélt

2025. augusztus 14. 16:16

Az orosz elnök leszögezte, „őszinte erőfeszítéseket” tesz az ukrajnai konfliktus rendezésére.

2025. augusztus 14. 16:16
null

Az ukrajnai válság rendezése lesz Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök pénteken esedékes tárgyalásainak központi témája Alaszkában – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

Mint elmondta, a tárgyalások pénteken, helyi idő szerint 11:30-kor (közép-európai szerint 21:30-kor) kezdődnek majd, az anchorage-i Elmendorf-Richardson katonai bázison. Miután a két elnök rövid üdvözletet mond el, az eszmecsere négyszemközt, tolmácsok részvételével kezdődik, majd kibővített formában, a delegációk tagjainak csatlakozásával folytatódik.

Ami a csúcstalálkozó napirendjét illeti, mindenki számára nyilvánvaló, hogy a központi téma az ukrán válság rendezése lesz, figyelembe véve a Kremlben augusztus 6-án Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott részvételével megtartott megbeszélést” – mondta Usakov.

Putyin és Trump egyebek között a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalni fog, majd közös sajtótájékoztatót tart. Usakov szerint a tárgyalások időtartamát még nem határozták meg, ez a két elnök döntésétől függ majd. Közölte, hogy a megbeszélésen orosz részről 

  • Szergej Lavrov külügyminiszter, 
  • Anton Sziluanov pénzügyminiszter, 
  • Andrej Belouszov védelmi miniszter, 
  • Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója, 

valamint ő maga vesz részt. 

Az amerikai delegáció összetételét még nem hozták nyilvánosságra. Usakov jelképesnek nevezte, hogy a találkozót a győzelem 80. évfordulóján, olyan szovjet pilóták sírhelyének közelében tartják majd meg, akik a lend-lease (kölcsönbérlet) program keretében az Egyesült Államokból a Szovjetunióba szállítottak repülőgépeket, amikor életüket vesztették.

Vlagyimir Putyin is megszólalt, atomalkuról beszélt

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok „őszinte erőfeszítéseket” tesz az ukrajnai konfliktus rendezésére. Emellett felvetette, hogy Moszkva és Washington új megállapodást kössön a nukleáris fegyverek ellenőrzéséről – számolt be a karpathir.com

(MTI/Mandiner.hu) 

Nyitókép: Evgenia Novozhenina / POOL / AFP

 

pandalala
2025. augusztus 14. 17:38
Na és a Gréta mit mond az atomalkuról?? ....
egyszeri
2025. augusztus 14. 17:17
Azt már biztosan tudják, hogy miről fognak tárgyalni és a célokban egyet is értenek. Túl nagy a hűhó az egész körül hogy másképp lenne. Holnap megegyeznek a részletekről és a részletkérdések kidolgoztatásáról ami majd eltart egy ideig (napok, hetek, hónapok).
turulminator2
2025. augusztus 14. 16:52
Nem lesz megegyezes
