Most már le sem tagadhatják: Brüsszel elveszi az európai gazdák pénzét, hogy Ukrajna gazdag agrárvállalatainak adhassa

Az Európai Bizottság elnökét házon belül is számos kritika érte az elmúlt napokban. A Financial Times cikke szerint Von der Leyen a brüsszeli testületen belül is kemény kritikákat kapott, amiért a brit üzleti lapnak nyilatkozó érintettek szerint közvetlen kollégáit is igyekezett kihagyni az új pénzügyi ciklus tervezéséből.

A következő hétéves pénzügyi ciklusban 2000 milliárd euróval, vagyis jóval nagyobb kiadási oldallal számol a jelenlegihez képest a bizottság, a megemelkedett költségeket elsősorban a Covid-19 válság utáni helyreállítási keretre felvett óriáshitel törlesztése adja. Az uniós bevételek növelésére tett erőfeszítések ellenére a gazdák kevesebb támogatásra számíthatnának 2028-tól, ugyanakkor a tervezetet ebben a formában szinte senki sem támogatja. Felmerül a kérdés, ki járhat jól Brüsszel terveivel? A válasz: Ukrajna.

Megszorítás vagy racionalizálás?

Az Európai Bizottság az új hétéves pénzügyi keret felhasználásának egyszerűsítését emelte ki a tervek szerdai ismertetésekor. Ennek lényege, hogy egy egységes alapba vonnák össze azokat a forrásokat, amelyeket jelenleg elkülönítve kezel az EU. Ilyen például a KAP-keret vagy a kohéziós forrásokra elkülönített pénzek.

Brüsszel annak ellenére döntött a források összevonása mellett, hogy példátlan az egyetértés a tagállamok, az uniós parlament és a gazdák között arról, hogy az agrártámogatásokat továbbra is elkülönülten kell kezelni.

Ezt a bizottsági tervezetben úgy oldották meg, hogy az egységes alapon belül különítenék el az európai mezőgazdaság és az élelmiszer-előállítás fenntartásához nélkülözhetetlen kifizetéseket, ugyanakkor megszűnne a jól bevált, kétpilléres rendszer.

Brüsszel elárulta a gazdákat

A tervezet egyik legnagyobb felháborodást kiváltó pontja tehát az, hogy a KAP gyakorlatilag megszűnne 2028-tól, noha az agrártámogatásokat az egységes pénzügyi alapon belül elvileg elkülönítenék és rugalmasabbá tennék.

Brüsszel vélhetően ezzel a trükkel szerette volna elkerülni a botrányt, amiért jelentősen, közel negyedével csökkentette az agrártámogatásokra elkülönített forrásokat: a jelenlegi, közel 350 milliárd euróról 300 milliárd euróra.

Az európai termelőket képviselő legnagyobb érdekképviseleti szövetségek, a Copa és a Cogeca az európai mezőgazdaság „fekete szerdájának” nevezték a pénzügyi keret bemutatásának a napját. A termelői szövetség felháborítónak nevezte Facebook-on közzétett bejegyzésében a KAP egységes alapba olvasztását és jelezték, Brüsszel megszüntette a Közös Agrárpolitika „közös” jellegét, példátlan költségvetési megszorítással veszélybe sodorva Európa mezőgazdaságát.

A Copa-Cogeca arra szólította az Európai Parlamentet és a tagállamokat tömörítő tanácsot, hogy utasítsák el a javaslatot. Azt is hozzátették: érthetetlen, Brüsszel hogyan várhatja el ezek után, hogy az európai gazdák megbízzanak az uniós intézményekben.

A Közös Agrárpolitika az EU legsikeresebb vívmánya A Közös Agrárpolitika az EU egyik legnagyobb vívmánya, a támogatási rendszernek köszönhetően az Európai Unió a globális élelmiszer-termelés egyik legstabilabb szereplője. Az önellátás mellett jelentős mennyiség jut exportra és élelmiszer-segélyezésre, miközben az európai alapanyagok és élelmiszerek magas minőségét a világ legszigorúbb élelmiszer-biztonsági előírásai garantálják. Európa ezt a vezető pozícióját a KAP-nak köszönhetni, amely egy kétpilléres támogatási rendszer, a tagállamok közti aránytalanságok elkerülése érdekében jelentősen korlátozott nemzeti mozgástérrel. Az első pillér tartalmazza a gazdáknak járó közvetlen támogatásokat. A termeléshez kötött támogatási rendszer célja, hogy minden mezőgazdasági termelő részesüljön belőle. A legismertebb eleme a területalapú támogatási rendszer. A hektáronként járó pénzösszeg a garancia arra, hogy a gazdálkodók minden évben rendelkezzenek azzal az alapösszeggel, ami garantálja az alapanyag-termelést és a jövedelmezőséget. A termeléshez kötött támogatásokat célzottan, a tevékenységükhöz kapcsolódóan kapják a gazdálkodók, ágazatonként eltérő mértékben. A jelenlegi pénzügyi ciklusban a támogatások mértékét befolyásolják azok az ökológiai vállalások, amelyek teljesítése a magasabb összegű kifizetések feltétele. A tevékenység után járó alaptámogatásokon felül további támogatásokban részesülnek a kiemelt csoportok, például a fiatal gazdák, vagy a biokertészetek. A második pillér tartalmazza a termelők fejlesztéseihez és a vidéki térségek beruházásaihoz elengedhetetlen vidékfejlesztési támogatásokat. Az első pillérrel ellentétben ezek a pénzek nem automatikusan járnak a gazdálkodóknak, hanem pályázatok formájában igényelhetnek támogatást az érintettek. A támogatás lehet vissza nem térítendő, részben visszatérítendő, vagy kedvezményes kölcsönnel kombinált támogatás. Szintén fontos különbség, hogy míg az első pillérben kifizetett péntekhez a tagállamok nem tehetnek hozzá nemzeti forrást, addig a vidékfejlesztési keretet kiegészíthetik, ahogy ezt Magyarország is tette a megengedett legmagasabb nemzeti hozzájárulással.

A termelők szerdán már Európa több országában, így Budapesten és Brüsszelben is tiltakoztak, de a Copa-Cogeca azt ígéri, a 2024-es tüntetéshullámhoz hasonló megmozdulások várhatók. Határozottan tiltakoznak a KAP