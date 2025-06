„Ez a bőrünkre megy!” – modern kori gyarmatosítás zajlik Ukrajnában az agrárszakember szerint

Miért és hogyan kerültek ezek a nagy nyugati élelmiszercégek Ukrajnába?

Ez egy nagyon tanulságos történet, döbbenetes következményekkel. Az Európai Unióban egyre szigorodó élelmiszerbiztonsági szabályokat kellett betartani mind a termelésben, mind a feldolgozásban. Az elmúlt években egyes szabályokkal túlzásokba is estek, nem véletlenül robbantak ki a gazdatüntetések. A nyugati – főként francia, belga, holland, dán – cégek erre fogták magukat, és kiszervezték a termelést Európából. A közeli piacokon olcsón megtermelték az élelmiszert, és onnan exportálták az Európai Unióba. Ennyi a történet, ezért kerültek ezek a cégek Ukrajnába, ezért mentek a spanyol vállalatok Marokkóba, az olaszok meg Egyiptomba. Ez a folyamat már lezajlott, az óriáscégek kiszervezték a termelésüket. A gazdasági érdek szempontjából persze érthető. Most azonban a mi kárunkra akarják megnyitni előttük az európai piacot.

Ezek a vállalatok megtalálták a politikai feltételeket, az ukrán kormány pedig asszisztált az egészhez. 2021 január 1-jétől ráadásul a külföldi cégek meg is vásárolhatták a termőföldet, és éltek is a lehetőséggel. Modern kori gyarmatosítás zajlik.

Mekkora cégekről beszélünk?

Óriási vállalatokról, amelyek elképesztő méretű termőterületeket birtokolnak Ukrajnában.

A legnagyobb cég a Kernel Holding több mint 500 ezer hektáron termel – ez nagyobb mint egész Bács-Kiskun vármegye.

A többi cég is hasonló léptékű.

Az említett óriásvállalatok nyilván komoly lobbitevékenységet folytatnak annak érdekében, hogy Ukrajna az EU tagja legyen.

Igen, és ezt egyáltalán nem is titkolják – hivatalosan bejelentették, hogy az ukrán nagygazdaságok konkrétan létrehoztak Brüsszelben egy irodát, amelynek a neve is az, hogy „lobbiiroda”. Persze, hogy lobbiznak. És ennek semmi köze a nemzeti érdekhez, ez tisztán a cégek gazdasági érdekeiről szól. De az ellentmondás csak látszólagos, hiszen ezek nem ukrán vállalatok, külföldi mind.

Mekkora a külföldi cégek volumene az ukrán agrárszektorban?

A 10 legnagyobb ukrán mezőgazdasági nagyvállalat közül 9 külföldön van bejegyezve. Főként amerikai tőkével működnek, de ott vannak a szaúdiak, a kínaiak, és persze nyugat-európai vállalatok. Ez a folyamat már lejátszódott; Ukrajna mezőgazdasági területeinek nagy részét elveszítette. Felvásárolták.

Az ukrán termőterületek összmérete nagyjából 41 millió hektár. Ennek egy része a háború miatt nem alkalmas a termelésre. Mekkora hányadát szerezték meg ezek a cégek az ukrán termőföldnek?

Jelenleg az ukrán termőterületek nagyjából 28 millió hektáron képesek termelni. Ennek közel 40 százaléka már a külföldi cégek tulajdonát képezi.

Forrás: MAGOSZ

Mi várható akkor, ha Ukrajnát tényleg sikerül gyorsított eljárásban csatlakoztatni az EU-hoz?

2022-ben, a háború kitörését követően szolidaritási folyosókat biztosítottunk az ukrán termékeknek Európán keresztül. Ez azonban csak Kelet-közép-Európáig működött, mert minden tíz fuvarból kilenc itt maradt Európában, jellemzően a mi régiónkban. A magyar gazdák, a lengyelek, a szlovákok azzal szembesültek, hogy egy óriási aszály közepén, amikor mindenki az árak emelkedésére számított, a piacot elárasztó ukrán gabona a földbe döngölte az árakat. Ez igaz volt egyébként más termékek, például a tojás, a tej, a hús áraira is, ám ebből semmit nem észleltek a fogyasztók a boltokban, a profitot benyelte a kereskedelem. Egyszer tehát már átéltük, milyen lenne, ha Ukrajna hozzáférne az európai piacokhoz. A közép-európai országok mezőgazdasága van ez okból kiemelten veszélyben. Az élelmiszerpiac teljes mértékben átrendeződne. Mi, európai gazdálkodók az élelmiszerellátásban biztosan nem bírnánk felvenni a versenyt az ukrán termelőkkel. Egyrészt teljesen mások a termesztési feltételek vannak.

Ukrajnában olyan „növényvédő szereket” alkalmazhatnak, amelyeket az EU-ban több évtizede betiltottak! De ez csak az egyik fele, az alkalmazott vegyszerek másik feléről a feketekereskedelem miatt semmit nem tudunk, és ez még ijesztőbb.

Sem állatjóléti, sem növényegészségügyi előírások nincsenek. Amennyiben az ukrán termékek még nagyobb mennyiségben áramolhatnának be Európába, az óriási fogyasztói kockázatot hordoz magában. Nagyon finoman fogalmazva az ukrán élelmiszerek nem éppen a minőségükről ismertek. Ukrajnából a gyenge minőségű, sőt veszélyes élelmiszerek kerülnének be az Európai Unióba. Én biztosan nem adnék a gyerekeimnek ukrán tojást meg ukrán lisztből kszült kenyeret. Az Európai Unióban számos élelmiszeren nem szerepel, hogy honnan származik, csak annyi, hogy „made in EU”, azaz hogy az EU-ban készült. Csakhogy ez nem azt jelenti, hogy az alapanyagot feltétlenül itt termelték, mindössze annyit, hogy itt dolgozták fel.

Lehetséges, hogy most is rendszeresen eszünk ukrán kukoricát, csak közvetett formában, annak a spanyol disznónak a sonkájában, amellyel annak idején feletették.

A magyar kormány megtiltotta, hogy ukrán élelmiszer Magyarországra érkezzen. Amennyiben Ukrajna EU-tag volna, semmilyen korlátozást nem vezethetnénk be. De a szigorú uniós élelmiszerbiztonsági szabályok alóli mentesség mellett az olcsó munkaerő miatt is óriási versenyelőnyben lennének az Ukrajnában működő cégek. Az ukrán mezőgazdaságban az átlagos órabér két dollár (!). Európa bármelyik országában ennek a sokszorosáért lehet napszámost találni.