Egyre biztosabb: összeomlott az ukrán védelem, az oroszok Ukrajna belső részei felé özönlenek

Ahogy írtuk, Ukrajna megroppant és súlyos helyzetbe került, az oroszok teljesen áttörték a frontot: a háború talán legfontosabb pillanatához érkeztünk, a donyecki áttörés visszavonhatatlan következményekkel járhat.

A Portfolio emlékeztet: augusztus 11-én hirtelen hatalmas orosz áttörésről kezdtek el keringeni információk a közösségi médiában.

Eleinte csak a Moszkvához közel álló források számoltak be erről, de tegnap estére már az ukránok is elismerték,

– írják.

Hozzáteszik: nagyon nagy bajban lehet az ukrán hadsereg Donyeck megye középső részén, ahol hatalmas áttörésről számoltak be:

az oroszok sorra veszik be a településeket, a védelem összeomlott.

Az eseményeket egyre több milblogger erősíti meg, Julian Röpcke OSINT-elemző és újságíró egyenesen addig ment, hogy felháborodottan számonkérte a kijevi vezetésen, hogy miért nem tesz valamit. Talán azért, mert nem tud?