Egyre biztosabb: összeomlott az ukrán védelem, az oroszok Ukrajna belső részei felé özönlenek

BREAKING: Ukrajna megroppant és súlyos helyzetbe került, az oroszok teljesen áttörték a frontot
A háború talán legfontosabb pillanatához érkeztünk, a donyecki áttörés visszavonhatatlan következményekkel járhat.
Átszakadt a frontvonal, épp a Putyin–Trump találkozó előtt. Német szakértő is megszólalt.
Ahogy írtuk, Ukrajna megroppant és súlyos helyzetbe került, az oroszok teljesen áttörték a frontot: a háború talán legfontosabb pillanatához érkeztünk, a donyecki áttörés visszavonhatatlan következményekkel járhat.
A Portfolio emlékeztet: augusztus 11-én hirtelen hatalmas orosz áttörésről kezdtek el keringeni információk a közösségi médiában.
Eleinte csak a Moszkvához közel álló források számoltak be erről, de tegnap estére már az ukránok is elismerték,
– írják.
Hozzáteszik: nagyon nagy bajban lehet az ukrán hadsereg Donyeck megye középső részén, ahol hatalmas áttörésről számoltak be:
az oroszok sorra veszik be a településeket, a védelem összeomlott.
Az eseményeket egyre több milblogger erősíti meg, Julian Röpcke OSINT-elemző és újságíró egyenesen addig ment, hogy felháborodottan számonkérte a kijevi vezetésen, hogy miért nem tesz valamit. Talán azért, mert nem tud?
Ezt is ajánljuk a témában
A háború talán legfontosabb pillanatához érkeztünk, a donyecki áttörés visszavonhatatlan következményekkel járhat.
A lényeg: a források is megerősítik, hogy nagy áttörést értek el a támadók, villámgyorsan 16 kilométert haladtak Pokrovszktól észak felé. Kiemelik, hogy
az elégtelen létszám és a felszerelés hiánya vezetett a komoly problémákhoz.
Hangsúlyozzák: A friss fejlemények a legrosszabbkor jönnek Kijevnek, ugyanis, ha nem lesznek képesek megállítani az oroszokat, akkor
Vlagyimir Putyin sokkal jobb helyzetbe kerülhet a pénteki csúcson Donald Trumppal szemben,
aki szeretné elérni a tűzszünetet. Kiemelik, amit mi is megírtunk: az ukrán területvesztés tényét igazolja, hogy az eseményeket a háború kezdetei óta monitorozó, Kijevhez kötődő Deepstatemap is megerősítette.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök tárgyalási pozíciójának enyhülése közvetlenül Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozója előtt következett be.
Nyitókép: X
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Teljesen új drón bukkant föl a fronton, ez sem Ukrajna malmára hajtja a vizet.
A háború talán legfontosabb pillanatához érkeztünk, a donyecki áttörés visszavonhatatlan következményekkel járhat.
Többek között kiderült, hogy Bécsben akár 10 ezer ügynök is dolgozhat a világ minden tájáról.