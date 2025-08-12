Ft
háború Donyeck Ukrajna összeomlás Vlagyimir Putyin

Egyre biztosabb: összeomlott az ukrán védelem, az oroszok Ukrajna belső részei felé özönlenek

2025. augusztus 12. 06:40

Átszakadt a frontvonal, épp a Putyin–Trump találkozó előtt. Német szakértő is megszólalt.

2025. augusztus 12. 06:40
null

Ahogy írtuk, Ukrajna megroppant és súlyos helyzetbe került, az oroszok teljesen áttörték a frontot: a háború talán legfontosabb pillanatához érkeztünk, a donyecki áttörés visszavonhatatlan következményekkel járhat.

A Portfolio emlékeztet: augusztus 11-én hirtelen hatalmas orosz áttörésről kezdtek el keringeni információk a közösségi médiában. 

Eleinte csak a Moszkvához közel álló források számoltak be erről, de tegnap estére már az ukránok is elismerték,

– írják.

Hozzáteszik: nagyon nagy bajban lehet az ukrán hadsereg Donyeck megye középső részén, ahol hatalmas áttörésről számoltak be: 

az oroszok sorra veszik be a településeket, a védelem összeomlott. 

Az eseményeket egyre több milblogger erősíti meg, Julian Röpcke OSINT-elemző és újságíró egyenesen addig ment, hogy felháborodottan számonkérte a kijevi vezetésen, hogy miért nem tesz valamit. Talán azért, mert nem tud?

A lényeg: a források is megerősítik, hogy nagy áttörést értek el a támadók, villámgyorsan 16 kilométert haladtak Pokrovszktól észak felé.  Kiemelik, hogy

 az elégtelen létszám és a felszerelés hiánya vezetett a komoly problémákhoz.

Hangsúlyozzák: A friss fejlemények a legrosszabbkor jönnek Kijevnek, ugyanis, ha nem lesznek képesek megállítani az oroszokat, akkor 

Vlagyimir Putyin sokkal jobb helyzetbe kerülhet a pénteki csúcson Donald Trumppal szemben, 

aki szeretné elérni a tűzszünetet. Kiemelik, amit mi is megírtunk: az ukrán területvesztés tényét igazolja, hogy az eseményeket a háború kezdetei óta monitorozó, Kijevhez kötődő Deepstatemap is megerősítette.

Nyitókép: X

 

