Ukrajna Oroszország Volodimir Zelenszkij

The Telegraph: Zelenszkij kész lehet lemondani az oroszok által megszállt területekről

2025. augusztus 11. 19:46

Az ukrán elnök tárgyalási pozíciójának enyhülése közvetlenül Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozója előtt következett be.

2025. augusztus 11. 19:46
null

Ukrajna beleegyezhet abba, hogy beszünteti a harcokat és átadja az Oroszország által már elfoglalt területeket az európai támogatású béketerv részeként – írja a The Telegraph.

Az ukrán elnök tárgyalási pozíció enyhülése közvetlenül Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki, eredetileg Alaszkába tervezett találkozója előtt történt.

A terv kizárólag a hadseregek jelenlegi helyzetére épülhet”

 – fogalmazott egy nyugati tisztviselő, utalva a Kijev és szövetségesei közötti intenzív diplomáciai hétvégére.

Nyitókép: AFP/Angelo Carconi

philon-2
2025. augusztus 11. 20:29 Szerkesztve
FÜGGETLEN RUTÉNIÁT! 🍷☝️
hegyaljai-2
2025. augusztus 11. 20:20
" az európai támogatású béketerv részeként" Én a magam részéről a Minszki Megállapodás sikere alapján, ha a két nagyfiú megegyezik a béketervben, akkor Európára a támogatásból csak a pénzügyi fog vonatkozni.
monuskaroly
2025. augusztus 11. 20:14
Van más választása? A feltételeket nem a vesztesek szokták szabni.
martens
2025. augusztus 11. 20:10
Gondolkodhat a többi elvesztéséről is! - Nincs szükség Ukrajnára.
