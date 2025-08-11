The Telegraph: Zelenszkij kész lehet lemondani az oroszok által megszállt területekről

Ukrajna beleegyezhet abba, hogy beszünteti a harcokat és átadja az Oroszország által már elfoglalt területeket az európai támogatású béketerv részeként – írja a The Telegraph.

Az ukrán elnök tárgyalási pozíció enyhülése közvetlenül Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki, eredetileg Alaszkába tervezett találkozója előtt történt.