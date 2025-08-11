The Telegraph: Zelenszkij kész lehet lemondani az oroszok által megszállt területekről

Donald Trump bejelentette, hogy Oroszországba utazik – majd következett a nagy fordulat
Indulás előtt fontos lesz tisztázni a tárgyalások helyszínét.
Az ukrán elnök tárgyalási pozíciójának enyhülése közvetlenül Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozója előtt következett be.
Ukrajna beleegyezhet abba, hogy beszünteti a harcokat és átadja az Oroszország által már elfoglalt területeket az európai támogatású béketerv részeként – írja a The Telegraph.
Az ukrán elnök tárgyalási pozíció enyhülése közvetlenül Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki, eredetileg Alaszkába tervezett találkozója előtt történt.
Ezt is ajánljuk a témában
Indulás előtt fontos lesz tisztázni a tárgyalások helyszínét.
A terv kizárólag a hadseregek jelenlegi helyzetére épülhet”
– fogalmazott egy nyugati tisztviselő, utalva a Kijev és szövetségesei közötti intenzív diplomáciai hétvégére.
Nyitókép: AFP/Angelo Carconi
Ezt is ajánljuk a témában
Putyin már kevesebb területtel is megelégedne, de Zelenszkij továbbra sem adna semmit.