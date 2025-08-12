Ukrán beismerés az összeomlás után: komoly fenyegetést jelentenek a vadonatúj orosz drónok

Az ukrán elemző szerint ez tovább növelte az orosz kamikaze drónok jelentette fenyegetést. Mint kiderült, a PTM-3 egy távoli aknatelepítésre használt páncéltörő akna, amelynek tömege 4,9 kilogramm, és ebből 1,8 kilogramm robbanóanyag.

Az akna veszélyessége abban rejlik, hogy érintés nélküli mágneses gyújtóval van ellátva, amely a fémre reagál.

Elsősorban járművekről, páncélozott technikáról van szó, de ha egy olyan személy közelíti meg az aknát, akinél 50 grammnál nehezebb fémtárgy van, akkor az akna arra is reagál” – tette hozzá Kovalcsenko.