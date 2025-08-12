Ft
08. 12.
kedd
fémtárgy PTM – 3 akna Ukrajna összeomlás drón

Ukrán beismerés az összeomlás után: komoly fenyegetést jelentenek a vadonatúj orosz drónok

2025. augusztus 12. 08:11

Teljesen új drón bukkant föl a fronton, ez sem Ukrajna malmára hajtja a vizet.

2025. augusztus 12. 08:11
null

Az Oboz.ua arról ír Alekszandr Kovalcsenko katonai-politikai elemző információi alapján, hogy 

Ukrajnában egy új típusú csapásmérő drónt azonosítottak,

 amelynek szárnyai alá két darab PTM–3 típusú páncéltörő aknát szereltek fel.

Az ukrán elemző szerint ez tovább növelte az orosz kamikaze drónok jelentette fenyegetést. Mint kiderült, a PTM-3 egy távoli aknatelepítésre használt páncéltörő akna, amelynek tömege 4,9 kilogramm, és ebből 1,8 kilogramm robbanóanyag.

Az akna veszélyessége abban rejlik, hogy érintés nélküli mágneses gyújtóval van ellátva, amely a fémre reagál.

Elsősorban járművekről, páncélozott technikáról van szó, de ha egy olyan személy közelíti meg az aknát, akinél 50 grammnál nehezebb fémtárgy van, akkor az akna arra is reagál” – tette hozzá Kovalcsenko.

Nyitókép: képernyőmentés

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

