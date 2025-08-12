Ukrán beismerés az összeomlás után: komoly fenyegetést jelentenek a vadonatúj orosz drónok

Egyre biztosabb: összeomlott az ukrán védelem, az oroszok Ukrajna belső részei felé özönlenek
Átszakadt a frontvonal, épp a Putyin–Trump találkozó előtt. Német szakértő is megszólalt.
Teljesen új drón bukkant föl a fronton, ez sem Ukrajna malmára hajtja a vizet.
Az Oboz.ua arról ír Alekszandr Kovalcsenko katonai-politikai elemző információi alapján, hogy
Ukrajnában egy új típusú csapásmérő drónt azonosítottak,
amelynek szárnyai alá két darab PTM–3 típusú páncéltörő aknát szereltek fel.
Az ukrán elemző szerint ez tovább növelte az orosz kamikaze drónok jelentette fenyegetést. Mint kiderült, a PTM-3 egy távoli aknatelepítésre használt páncéltörő akna, amelynek tömege 4,9 kilogramm, és ebből 1,8 kilogramm robbanóanyag.
Az akna veszélyessége abban rejlik, hogy érintés nélküli mágneses gyújtóval van ellátva, amely a fémre reagál.
Elsősorban járművekről, páncélozott technikáról van szó, de ha egy olyan személy közelíti meg az aknát, akinél 50 grammnál nehezebb fémtárgy van, akkor az akna arra is reagál” – tette hozzá Kovalcsenko.
