Végveszélyben: Ukrajna EU-csatlakozása a magyar agrárium összeomlásához vezethet

Az ukrán agrárium óriási versenyelőnye megroppantaná az uniós tagállamok mezőgazdaságait

Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonatermelője és exportőre, óriási termőterületekkel és kiváló adottságokkal, ám az Európai Unió törvényeinél jóval lazább szabályozásokkal. Keleti szomszédunk mezőgazdasági területe meghaladja a 41 millió hektárt, ami az EU jelenlegi 157 millió hektáros támogatásra jogosult területének jelentős bővülését jelentené. Ezáltal Ukrajna válna a Közös Agrárpolitika (KAP) legnagyobb kedvezményezettjévé, a teljes költségvetés mintegy harmadát zsebelve be, ezzel megrövidítve a szigorú uniós előírásokat betartó gazdákat, köztük a magyar termelőket is.

Az ukrán termőterületek mérete tehát a negyedét teszi ki az EU összes mezőgazdasági területeinek, és mivel nem kötik őket a szigorú uniós szabályok, az előállítási költségeik jóval alacsonyabbak.

Az ukrán mezőgazdaságban jellemzőek a több százezer hektáros nagybirtokok, amelyek nyugati tőke tulajdonában vannak, és amelyek gyorsan és könnyen átállíthatják termelésüket a piaci igények szerint.

Ennek köszönhetően Ukrajna már most is jelentős mennyiségű agrárterméket exportál az EU-ba, például 2023-ban az ukrán gabonaexport több mint fele az EU-ba irányult, és a cukorexport is 230 százalékkal nőtt 2022–2023 között.

A magyar agrárminiszter, Nagy István szerint Ukrajna csatlakozása esetén az európai búzatermés 15 százalékát, a kukoricatermés 49 százalékát és összességében a gabonatermelés 20 százalékát adná. Ez a dömping nyomott árakat eredményezne, és a magyar gazdák nem tudnának versenyezni az olcsó, gyakran rosszabb minőségű ukrán termékekkel. Továbbá,

Ukrajnában engedélyezett a génmanipulált vetőmag használata, és ezt a jogát Ukrajna európai uniós csatlakozása után is megtartaná, ami kockázatos minőségű, ám az itthon termeltnél jóval olcsóbb agrártermékekkel árasztaná el az uniós piacot,

veszélyeztetve ezzel a magyar GMO-mentes termelést.

Drasztikusan csökkenne a magyar gazdáknak járó uniós forrás összege

A költségvetés agrártámogatásainak jó részét jelenleg területalapon osztják szét, így a keretösszeget elképesztő mértékben csökkentené az ukránoknak adandó pénz, és ennek összegével kevesebb jutna a többi tagállam gazdáinak, azaz a a mezőgazdasági támogatások átcsoportosítása miatt a magyar gazdák is nagyságrendekkel kevesebb uniós forráshoz jutnának az eddigiekhez képest.

A Magyar Külügyi Intézet számításai szerint a magyar mezőgazdasági szektor várhatóan évi 672 milliárd forint (1,68 milliárd euró) veszteséget szenvedhet el a kieső Közös Agrárpolitikai (KAP) források miatt.

Egy ilyen mértékű forráskiesés valószínűleg a fent említett versenyhátrány mellett tönkretenné a teljes ágazatot, és biztosan csődbe sodorhatná a kis- és közepes méretű családi gazdaságokat.

A magyar kormány határozottan ellenzi Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, mivel az súlyos gazdasági és biztonsági kockázatot jelentene Magyarország számára. Ukrajna EU-csatlakozása alapjaiban rengetné meg a magyar mezőgazdaságot.