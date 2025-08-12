Aranybudizás és zebrák: egy húron pendül az Orbán Viktorról való hazudozásban az ukrán Pravda és a Telex

A narratívát nem véletlenül támogatták meg a magyarországi újságírók olyan elemekkel, amik megkönnyítették az ukrán közönségnek szóló tálalást. Az ukrán cikkben külön kiemelik, hogy a magyar újságírók a Hadházy által a birtokhoz szervezett tüntetést ahhoz az eseményhez hasonlították,

amikor az ukrán átlagemberek ellepték az elüldözött Viktor Janukovics exelnök rezidenciáját, hogy a saját szemükkel lássák, tényleg aranyból van-e a vécéje.

Emellett persze az oly sokat emlegetett zebrák és „egzotikus állatok tömkelege” is szóba kerül az összeállításban, anélkül, hogy akár utalás is történne arra, hogy rég tisztázódott:

az állatoknak szintén semmi közük Orbán Viktorhoz, hiába próbálta ezt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is többször sugallani – ugyanis azok jó pár kilométerrel arrébb vannak.

Ezzel kapcsolatban még márciusban reagált a Vál-völgye Vadásztársaság, amelynek az alábbi közleménye tisztázza a zebra-ügyet:

„A Vál-völgye Vadásztársaság nevében szeretnénk pár mondatot hozzáfűzni az elmúlt hónapokban teljesen értelmetlen és a valóságtól egészen elrugaszkodott »Zebra-ügy« kapcsán. Az említett zebrák és más, a cikkekben leírt állatok tartása minden esetben a hatályos jogszabályok betartásával és engedélyekkel történik.

Ezek az állatok rehabilitált egyedek minden esetben.

Olyan mentett állatok gondozását vállaltuk, amelyek korábban nagyon rossz, zárt tartási körülmények között voltak, rossz egészségi állapotban, mint például: rossz takarmányozás miatti egészségtelen fizikai állapot, állategészségügyi szűrések hiánya miatti kezeletlen betegségek következtében leromlott állapot, kis mozgástér miatt rosszul fejlődő vázizmok, gondozás hiánya miatt túlnőtt paták és ebből eredő mozgásszervi problémák... stb.

Egy állatgondozókból, szakemberekből, állatorvosokból álló egész csapat vállalta ezeknek az állatoknak a rehabilitálását, egészségi állapotuk helyreállítását, kezelését, abból a célból, hogy életüket meghosszabbítsuk, életminőségüket javítsuk.

Az állatok iránti elkötelezettségünk szívvel-lélekkel, maximális odaadással történik, hisz sajnos nem csak az emberek számára népszerű kisállatok, mint kutyák és macskák szenvednek sok esetben a rossz tartási körülmények következményeitől.

Ami az elmúlt hónapok híradásaiban a legszomorúbb, hogy egyetlen olyan emberben sem merült fel, aki erről írt vagy anyagot készített, annak lehetősége, hogy ezek az állatok törődésből, jó szándékból vannak tartva. Holott ez az egyetlen dolog, ami a valóságnak megfelel és ami lényeges.”

És, ha már átvették a Tisza vezetőjének vádjait, akkor az sem meglepő, hogy a cikk végén hosszan idézik Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetője is megszólal, aki ellenzéki kampányígéretként vizsgálatot helyez kilátásba az elmúlt húsz év kormánytagjainak és családtagjainak vagyonára, külön nevesítve a hatvanpusztai ingatlant.

Nem meglepő, hogy a cikket a Mandiner interjúkérésére hisztérikus támadással reagáló Szerhij Szidorenko főszerkesztésében működő Európai Pravda is hasonló színezettel vette át.