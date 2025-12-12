Ft
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza európai unió magyarország politico kijev ukrajna orbán viktor

Merészet állított a brüsszeli Politico: Tisza győzelemmel számolnak Von der Leyenék – ehhez Orbán Viktornak is lesz egy-két szava

2025. december 12. 12:48

A Politico cikke szerint a Tisza Párt győzelmével Ukrajna EU-csatlakozása Magyarország által is támogatottá válna.

2025. december 12. 12:48
null

Ukrajna és az Európai Unió új reformcsomagban állapodott meg, amelyet Kijevnek végre kell hajtania az uniós csatlakozási folyamat előmozdítása érdekében – számolt be a Politico.

A megállapodás tíz kiemelt pontot tartalmaz, amelyek mindegyike az állam jogrendjének erősítésére, a korrupció elleni küzdelemre és a demokratikus intézmények megerősítésére összpontosít.

A csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez mind a 27 tagállam jóváhagyására szükség lenne, azonban Magyarország blokkolja a kezdeményezést. A vétó feloldásáig Ukrajna a reformcsomag végrehajtásával igyekszik felkészülni a tagságra, hogy amint Magyarország esetlegesen feloldja a blokádot, az ország készen álljon a csatlakozásra.

A svéd európai ügyekért felelős miniszter, Jessica Rosencrantz szerint a végrehajtott reformok elősegítik azt, hogy Ukrajna minél felkészültebben léphessen be az unióba.

Rosencrantz a magyar vétó megszűnését a 2026 áprilisi magyarországi parlamenti választásokra datálta, amikor szerinte  a Tisza Párt győzelmével Ukrajna EU-csatlakozása Magyarország által is támogatottá válna.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint Ukrajnának helye van az Unióban és a reformcsomag végrehajtása kulcsfontosságú az ország biztonságának és az EU-tagság előkészítésének szempontjából. A magyar vétó feloldásáig a reformok végrehajtása jelenti a legfontosabb eszközt Kijev számára, hogy a csatlakozás későbbi megvalósulására felkészüljön.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

***

