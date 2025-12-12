Merészet állított a brüsszeli Politico: Tisza győzelemmel számolnak Von der Leyenék – ehhez Orbán Viktornak is lesz egy-két szava

Ukrajna és az Európai Unió új reformcsomagban állapodott meg, amelyet Kijevnek végre kell hajtania az uniós csatlakozási folyamat előmozdítása érdekében – számolt be a Politico.

A megállapodás tíz kiemelt pontot tartalmaz, amelyek mindegyike az állam jogrendjének erősítésére, a korrupció elleni küzdelemre és a demokratikus intézmények megerősítésére összpontosít.