Merészet állított a brüsszeli Politico: Tisza győzelemmel számolnak Von der Leyenék – ehhez Orbán Viktornak is lesz egy-két szava

Már látják az Európai Unió végét az oroszok: ha ez bekövetkezik, atomjaira hullik a szövetség
Hegyezik a fülüket Moszkvában.
A Politico cikke szerint a Tisza Párt győzelmével Ukrajna EU-csatlakozása Magyarország által is támogatottá válna.
Ukrajna és az Európai Unió új reformcsomagban állapodott meg, amelyet Kijevnek végre kell hajtania az uniós csatlakozási folyamat előmozdítása érdekében – számolt be a Politico.
A megállapodás tíz kiemelt pontot tartalmaz, amelyek mindegyike az állam jogrendjének erősítésére, a korrupció elleni küzdelemre és a demokratikus intézmények megerősítésére összpontosít.
A csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez mind a 27 tagállam jóváhagyására szükség lenne, azonban Magyarország blokkolja a kezdeményezést. A vétó feloldásáig Ukrajna a reformcsomag végrehajtásával igyekszik felkészülni a tagságra, hogy amint Magyarország esetlegesen feloldja a blokádot, az ország készen álljon a csatlakozásra.
A svéd európai ügyekért felelős miniszter, Jessica Rosencrantz szerint a végrehajtott reformok elősegítik azt, hogy Ukrajna minél felkészültebben léphessen be az unióba.
Rosencrantz a magyar vétó megszűnését a 2026 áprilisi magyarországi parlamenti választásokra datálta, amikor szerinte a Tisza Párt győzelmével Ukrajna EU-csatlakozása Magyarország által is támogatottá válna.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint Ukrajnának helye van az Unióban és a reformcsomag végrehajtása kulcsfontosságú az ország biztonságának és az EU-tagság előkészítésének szempontjából. A magyar vétó feloldásáig a reformok végrehajtása jelenti a legfontosabb eszközt Kijev számára, hogy a csatlakozás későbbi megvalósulására felkészüljön.
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP
