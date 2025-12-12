Ft
megszorítások rendszer Tisza Párt magánbiztosító ellátás Magyar Péter gyerek egészségügy

Magyar Péterék senkinek nem kegyelmeznének: még a gyerekektől is elvennék az ingyenes egészségügyi ellátást (VIDEÓ)

2025. december 12. 12:54

Aki valamilyen okból nem tudná leróni a havi összeget a magánbiztosítónak, azt a kórház el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel neki a kezelésért. Mindez a gyerekekre is igaz lenne – írta az Origo.

2025. december 12. 12:54
A Tisza megszorítási terve nem csak a családokat hozná nagyon rossz helyzetbe, hanem a nyugdíjasokat és a krónikus betegeket is. A rendszerbe bekapcsolódó külföldi biztosítótársaságok ellenben nagyon jól járnának: óriási profithoz jutnának. A megszorítások mögött Brüsszel elvárása, Ukrajna finanszírozása is felsejlik – írta az Origo.

A lap összeállításában arra is rámutatott, hogy 

a Tisza még a gyerekektől is elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást, hiszen a kiszivárgott, baloldali fordulatot prognosztizáló csomag az egészségbiztosítást is privatizálná.

Mint írták, ez azt jelentené, hogy az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, emiatt a munkavállalóknak le kellene szerződniük a rendszerbe belépő új, feltehetően külföldi magánbiztosítók valamelyikével, ahová a mainál jóval nagyobb összegeket kellene befizetniük.

S mivel megszűnne az állami társadalombiztosítás, senki sem lenne többé jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra. 

  • A dolgozóknak,
  • a szülőknek,
  • a nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kellene az orvosért.

Aki valamilyen okból nem tudná leróni a havi összeget a magánbiztosítónak, azt a kórház el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel neki a kezelésért. Mindez a gyerekekre is igaz lenne – húzta alá az Origo.

A portál ismertette, hogy a jelenlegi rendszer szerint, akinek van élő társadalombiztosítása, annak a 18 év alatti gyermeke is automatikusan úgynevezett zöld TAJ-kártyával rendelkezik, tehát ellátják a háziorvosnál, a kórházban. A Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag ugyanakkor elvenné az emberektől, sőt még a gyermekektől is az ingyenes egészségügyi ellátást.

Figyelmeztet az államtitkár

A cikkben arra is felhívták a figyelmet, hogy 

a legnehezebb helyzetbe a nyugdíjasok és az alacsony jövedelműek kerülnének.

De nem járnának jobban a krónikus betegek, a cukorbetegek, az asztmások, a szívbetegek sem: utóbbiak ugyanis magasabb díjat fizetnének, és egyes kezeléseket egyáltalán nem támogatna a biztosító – sorolták.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár nemrég közösségi oldalán egy videóban ugyancsak arra figyelmeztetett, hogy tömegeket hozna nehéz helyzetbe a Tisza egészségügyet érintő terve. Takács úgy fogalmazott, „sokfelé járok az országban, rengeteg emberrel találkozom és az ő aggodalmaikat szeretném most megosztani. Napvilágra került ugyanis a Tisza megszorító csomagja. Ennek van egy vaskos egészségügyi része, amit az emberek most már kezdenek megismerni, és aggodalommal tölti el őket. 

Legfelháborítóbbnak talán azt tartják, hogy a Tisza megszüntetné a társadalombiztosítást, külföldi biztosítók kezére játszaná az egészségügyet, és elvenné az ingyenes orvosi ellátást nem csak a felnőttektől, hanem a gyerekektől is”. 

Majd azzal folytatta, hogy „ez a kétszínű nagy gyermekvédő elvenné az ingyenes gyermekorvosi ellátást a magyar családoktól. A szülők fizethetnék a kötelezőt a gyerek után is. A megszorító csomagjuk lényege, hogy a társadalom biztosítása jelenlegi formájában megszűnne, az életmentésre korlátozó sürgősségi beavatkozásokon kívül gyakorlatilag mindenért fizetni kéne, kiegészítő biztosítási csomagokat kéne kötni a külföldi tulajdonú profitorientált magánbiztosítóknál. 

Akinek nincs pénze drága kiegészítő biztosítócsomagra, az silányabb egészségügyi ellátáshoz jut” 

– vázolt fel egy borús jövőképet az államtitkár.

Takács videós posztjában arra is emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök néhány héttel a választások előtt ugyanígy tagadta, hogy vizitdíj bevezetésére készülnek. Aztán bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat. „A baloldal akkor azt a csomagot is oda akarta kifuttatni, ahova most a Tisza készül. Az egészségügyi rendszer teljes privatizációjára készültek. Ezt 2008-ban egy népszavazással sikerült megakadályozni. Ha nem szeretnénk, hogy a Tisza ezt a megszorító csomagot életbe léptesse, akkor tiltakozzunk, lépjünk fel ellene. Elég egy rossz döntés, és minden szörnyűség, ami ebben a megszorító csomagban le van írva, az valósággá válhat. Ne hagyjuk!” – zárta gondolatait az egészségügyért felelős államtitkár.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Aki nem fizet, az nem kapna ellátást

Az Origo arra is kitért, hogy a Tisza tervei hatalmasra növelnék a családok terheit: havonta kellene fizetni a külföldi profitorientált biztosítóknak minden felnőtt és gyermek után. Aki nem fizetne, gyakorlatilag nem kapna ellátást – még a gyerekek sem. 

Másrészt a biztosítótársaságok szigorúan üzleti alapon működnének, nem úgy, mint a szolidaritáson alapuló mai társadalombiztosítás. S ezek a biztosítók döntenék el:

  • ki milyen kezelést kaphat, 
  • mit engedélyeznek, 
  • ki milyen orvoshoz mehet, 
  • milyen gyógyszert támogatnak.

Sőt, ezek a magáncégek a családok mellett az egészségügyben dolgozók kapcsán is súlyos jogosultságokat kapnának. A Tisza Párt rendszerében az orvosok és az ápolók fizetése is a profitorientált külföldi biztosítók „kényének-kedvének” lenne kiszolgáltatva – ismertette a nem túl derűs forgatókönyvet a hírportál.

Ez áll a háttérben

Annak kapcsán pedig, hogy a Tisza Párt miért privatizálna, és szedne plusz milliárdokat a lakosságtól, érdemes felidézni Rogán Antal szavait. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a közelmúltban a Patriótának arról beszélt, hogy Brüsszel elvárja Magyarországtól is Ukrajna támogatását.

A brüsszeli politika ma arról szól, hogy 135 milliárd eurót oda kell adni Ukrajnának”

– jelentette ki a tárcavezető, majd megjegyezte, hogy Magyarországra ebből 1300-1500 milliárd forint minimum jutna és ezt a pénzt a Tisza-terv az emberektől szedné be.

Miközben a Magyar Péteréknek készült csomag alapot adna a brüsszeli elvárások teljesítésére, hatalmas profitot is garantálna a külföldi tulajdonú magán-egészségbiztosítóknak – összegzett az Origo.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

