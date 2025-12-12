Magyar Péterék senkinek nem kegyelmeznének: még a gyerekektől is elvennék az ingyenes egészségügyi ellátást (VIDEÓ)

Takács videós posztjában arra is emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök néhány héttel a választások előtt ugyanígy tagadta, hogy vizitdíj bevezetésére készülnek. Aztán bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat. „A baloldal akkor azt a csomagot is oda akarta kifuttatni, ahova most a Tisza készül. Az egészségügyi rendszer teljes privatizációjára készültek. Ezt 2008-ban egy népszavazással sikerült megakadályozni. Ha nem szeretnénk, hogy a Tisza ezt a megszorító csomagot életbe léptesse, akkor tiltakozzunk, lépjünk fel ellene. Elég egy rossz döntés, és minden szörnyűség, ami ebben a megszorító csomagban le van írva, az valósággá válhat. Ne hagyjuk!” – zárta gondolatait az egészségügyért felelős államtitkár.
Aki nem fizet, az nem kapna ellátást
Az Origo arra is kitért, hogy a Tisza tervei hatalmasra növelnék a családok terheit: havonta kellene fizetni a külföldi profitorientált biztosítóknak minden felnőtt és gyermek után. Aki nem fizetne, gyakorlatilag nem kapna ellátást – még a gyerekek sem.