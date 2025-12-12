Magyar Péterék senkinek nem kegyelmeznének: még a gyerekektől is elvennék az ingyenes egészségügyi ellátást (VIDEÓ)

Mélyen a zsebünkbe kellene nyúlni az egészségünkért

Mint írták, ez azt jelentené, hogy az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, emiatt a munkavállalóknak le kellene szerződniük a rendszerbe belépő új, feltehetően külföldi magánbiztosítók valamelyikével, ahová a mainál jóval nagyobb összegeket kellene befizetniük.

S mivel megszűnne az állami társadalombiztosítás, senki sem lenne többé jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra.

A dolgozóknak,

a szülőknek,

a nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kellene az orvosért.

Aki valamilyen okból nem tudná leróni a havi összeget a magánbiztosítónak, azt a kórház el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel neki a kezelésért. Mindez a gyerekekre is igaz lenne – húzta alá az Origo.