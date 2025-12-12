Politizálás helyett kéregetés – ez is megcsúszott Magyar Péteréknél

Úgy tűnik késett a vásárlással Tisza, de ezért is a Fidesz a hibás

A lap azt is felidézte, hogy Magyar Péter pártja nemrég egy körlevélben kért adományokat támogatóitól. Az üzenetben az állt, hogy „egy gyors – de nagyon fontos – kéréssel fordulunk hozzád: tudnád még ma támogatni a választási felkészülésünket? Karácsony előtt meg kell rendelnünk a kampányhoz szükséges táblák és szórólapok nagy részét, különben egyszerűen nem lesz miből legyártani őket”.

Levelüket azzal folytatták, hogy „a Fidesz már elkezdte felvásárolni a hazai készleteket, hogy nekünk ne jusson. Ez a módszerük: pénzzel, hatalommal, trükkökkel akarnak ellehetetleníteni minket. Ha most nem lépünk, januárra elfogyhatnak az alapanyagok – és nem tudunk rendelni sem. (...)

Akár 1000 forint is számít – minden forintot nyomtatásra, kampányeszközökre költünk”.

Vagyis a Tisza Párt vezetése láthatóan megcsúszott a szóróanyagok vásárlásával, ennek következtében pedig előfordulhat, hogy a kampányhoz különösen fontos eszközök elfogynak a jövő év első hónapjaiban. Ezen „bakiért” Magyar Péterék a Fideszt okolják – írta a Magyar Nemzet.