Felhívás Tisza Párt támogatás kampány adomány Magyar Péter jelölt szimpatizáns

Politizálás helyett kéregetés – ez is megcsúszott Magyar Péteréknél

2025. december 12. 11:09

A Tisza párt annak ellenére kéreget pénzt szimpatizánsoktól, hogy a pénzügyi beszámolójuk szerint a párt 2025 első kilenc hónapjában több mint kétmilliárd forint bevételre tettek szert magyar állampolgárságú magánszemélyektől.

2025. december 12. 11:09
A saját kampányuk építése és tervezése helyett támogatások gyűjtésével vannak elfoglalva a Tisza Párt jelöltjei – írta a Magyar Nemzet. A lap rámutatott, hogy nemrég ugyanis 

megjelentek az adománygyűjtő linkek a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek Facebook-oldalán és a párt online felületén is. 

A pénzgyűjtő akciót pedig még Magyar Péter harangozta be a múlt héten – emlékeztetettek.

A Tisza Párt a felhívás kapcsán hangsúlyozta, a képviselői adománygyűjtéssel a helyiek célirányosan tudják támogatni a saját körzetükben induló tiszás jelölt kampányát. 

Állításuk szerint az adományokat az ígéretek szerint szórólapokra, pultokra és más kampányeszközökre költik.

„Szívhez szóló” üzenetet írt Tanács Zoltán

A Magyar Nemzet összeállításában felhívta arra a figyelmet, hogy a lehetőséggel szinte azonnal élt Tanács Zoltán, a Tisza Párt budapesti képviselőjelöltje, aki egy „szívhez szóló” üzenetet tett közzé, amelynek középpontjában természetesen az állt, hogy minél több pénz utaljanak neki az ellenzéki szavazók. 

A jelölt úgy fogalmazott,

Még soha nem kértem adományt. Most sem teszem. Egy lehetőséget kínálok mindenkinek. Egy lehetőséget, hogy részese, sőt hajtóereje legyen a rendszerváltásnak”.

Úgy tűnik késett a vásárlással Tisza, de ezért is a Fidesz a hibás

A lap azt is felidézte, hogy Magyar Péter pártja nemrég egy körlevélben kért adományokat támogatóitól. Az üzenetben az állt, hogy „egy gyors – de nagyon fontos – kéréssel fordulunk hozzád: tudnád még ma támogatni a választási felkészülésünket? Karácsony előtt meg kell rendelnünk a kampányhoz szükséges táblák és szórólapok nagy részét, különben egyszerűen nem lesz miből legyártani őket”.

Levelüket azzal folytatták, hogy „a Fidesz már elkezdte felvásárolni a hazai készleteket, hogy nekünk ne jusson. Ez a módszerük: pénzzel, hatalommal, trükkökkel akarnak ellehetetleníteni minket. Ha most nem lépünk, januárra elfogyhatnak az alapanyagok – és nem tudunk rendelni sem. (...) 

Akár 1000 forint is számít – minden forintot nyomtatásra, kampányeszközökre költünk”.

Vagyis a Tisza Párt vezetése láthatóan megcsúszott a szóróanyagok vásárlásával, ennek következtében pedig előfordulhat, hogy a kampányhoz különösen fontos eszközök elfogynak a jövő év első hónapjaiban. Ezen „bakiért” Magyar Péterék a Fideszt okolják – írta a Magyar Nemzet.

Milliók a számlán, de a szimpatizánsok pénzét akarják

A lap végül arra is rámutatott, hogy Magyar Péter és pártja annak ellenére kéreget pénzt szimpatizánsoktól, hogy a pénzügyi beszámolójuk szerint a párt 2025 első kilenc hónapjában több mint kétmilliárd forint bevételre tett szert magyar állampolgárságú magánszemélyek támogatásából, illetve a Tisza Shop termékeinek árusításából.

A párt hivatalos bankszámlájának egyenlege a beszámoló szerint 342 millió forinton állt szeptember 30-án – olvasható a cikkben.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

Szerintem
2025. december 12. 12:06
Az éhezős mélyszegénység a mindenszarista propagandája, de azért minden szálhámossággal lehúzza az állítólag nyomorgó balekjait. Azok meg fizetnek neki. Nyilván a bármivel megvezethető agyhalottai lehetnek az aranybányája a tiszafostoson kívül, az egyéb netes csalóknak is.
Szerintem
2025. december 12. 12:06
Adományokat tarhál a tiszafostos, amikor korlátlanul ki van tömve az EU adófizetői közpénzéből? Az adományokkal akarja elfedni azokat az illegálisan juttatott idegen hatalmi pénzeket.
elcapo-2
2025. december 12. 11:57
Tanács Zoltán .....összenő, ami összetartozik! "Magyar Péter tanácsadója, Tanács Zoltán a Gyurcsány-érában futott fel: cége 2004 és 2010 között több mint harminc közbeszerzést nyert el, összesen egymilliárd forint értékben. Bár 2025-ben lemondott vezetői posztjáról, rövid időn belül a Tisza Párt mellett tűnt fel." Lefordítom, ez a Tanács nevezetű fickó, libsi-komcsi kitartott volt! Nem önerőből érte el azt , amit elért!
csulak
2025. december 12. 11:53
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
