Liverpool-legendától kapott tanácsot Kerkez Milos – a szurkolók többsége ugyanazt mondja róla

Szerintem ő egy nagyon agresszív játékos, aki még nem mutatta meg a legjobbját. Az egyetlen dolog, amit látok, hogy vele minden 100 mérföld per órás sebességgel történik: a sprintelés, a futás, mindig mindent hatalmas tempóban csinál. Úgy gondolom, néha talán lazíthatna egy kicsit a a játékstílusán.

Persze, tudom, hogy ő egyszerűen ilyen, de néha roppant stresszesnek tűnik. Látszik, hogy mindig nagyon szeretne jól teljesíteni, ami önmagában pozitívum, de néha talán több időt is szánhatna magára. Néhány meccsen jó volt, máshol nehézségei akadtak. De én azt várom, hogy összességében jó lesz, mert ismeri az angol játékstílust, és remélhetőleg a közelgő meccseken is állandó támadóveszélyt jelent majd!”

A nem éppen a klubtörténelem legjobbjai között számon tartott Glen Johnson már távolról sincs így elragadtatva a két új szélsővédő-igazolástól. „A Liverpool nagyon ritkán hibázik az átigazolásokkal, de véleményem szerint most nyáron hibáztak, amikor szerződtették Jeremie Frimpongot és Kerkez Milost. Nem akarok túl szigorú lenni az új játékosokkal szemben, vagy leírni őket, mert időbe telik, míg egyesek beilleszkednek egy olyan nagy klubba, mint a Liverpool – különösen, ha olyan csapatoktól érkeznek, ahol kevesebb a nyomás.