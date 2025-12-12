Liverpool-legendától kapott tanácsot Kerkez Milos – a szurkolók többsége ugyanazt mondja róla

Azok támadták, akiknek nem kellett volna – összezártak az angolok egy magyar miatt
A szurkolók ezúttal egyáltalán nem értenek egyet a Kerkez Milost ért kritikákkal.
A legendás John Arne Riise többször is beszélt vajdasági magyar „utódjával”, biztató üzeneteket küldve a lassan beilleszkedő Kerkeznek. Glen Johnson ellenben nincs jó véleménnyel a Liverpool új igazolásairól, viszont a szurkolók egyértelműen látják a pozitívumokat Kerkez játékában.
Noha Szoboszlai Dominikkel ellentétben a másik magyar, Kerkez Milos egyelőre nem szárnyal a Liverpoolban, a nehéz kezdés után egyre több szurkoló látja a biztató jeleket a balhátvéd játékával kapcsolatban. A klublegendákat is megosztja a két új szélső védő, Kerkez és Jeremie Frimpong bemutatkozása: míg a Vörösök egykori legendás hatosa, John Arne Riise egyértelműen bizakodó a Bournemouth-tól szerződtetett vajdasági játékossal kapcsolatban, addig a korábbi jobb-bekk, Glen Johnson már jóval pesszimistább.
Riise a FootItaliának adott exkluzív interjújában érintett több fontos témát, szót ejtett például Mohamed Szalah szerinte várható távozásáról, illetve a Vörösöknél jelenleg az ő egykori pozíciójában játszó Kerkez teljesítményéről is. A klubbal Bajnokok Ligáját, FA Kupát és UEFA Szuperkupát is nyerő norvég legenda elárulta, Liverpoolba szerződése óta többször is beszélt a magyar klasszissal, biztató üzeneteket küldve neki. „Megörökölte az én régi 6-is mezszámomat, ezért néhányszor írtam neki a Liverpoolba költözése után, minden jót kívántam neki és hasonlókat.
Szerintem ő egy nagyon agresszív játékos, aki még nem mutatta meg a legjobbját. Az egyetlen dolog, amit látok, hogy vele minden 100 mérföld per órás sebességgel történik: a sprintelés, a futás, mindig mindent hatalmas tempóban csinál. Úgy gondolom, néha talán lazíthatna egy kicsit a a játékstílusán.
Persze, tudom, hogy ő egyszerűen ilyen, de néha roppant stresszesnek tűnik. Látszik, hogy mindig nagyon szeretne jól teljesíteni, ami önmagában pozitívum, de néha talán több időt is szánhatna magára. Néhány meccsen jó volt, máshol nehézségei akadtak. De én azt várom, hogy összességében jó lesz, mert ismeri az angol játékstílust, és remélhetőleg a közelgő meccseken is állandó támadóveszélyt jelent majd!”
A nem éppen a klubtörténelem legjobbjai között számon tartott Glen Johnson már távolról sincs így elragadtatva a két új szélsővédő-igazolástól. „A Liverpool nagyon ritkán hibázik az átigazolásokkal, de véleményem szerint most nyáron hibáztak, amikor szerződtették Jeremie Frimpongot és Kerkez Milost. Nem akarok túl szigorú lenni az új játékosokkal szemben, vagy leírni őket, mert időbe telik, míg egyesek beilleszkednek egy olyan nagy klubba, mint a Liverpool – különösen, ha olyan csapatoktól érkeznek, ahol kevesebb a nyomás.
De jelenleg úgy tűnik, ezek az üzletek mellémentek.”
A szurkolók egy része némi malíciával konstatálta Johnson okfejtését (gúnyosan megjegyezve, hogy ő sem volt éppen egy világklasszis játékos ahhoz, hogy most okoskodjon), egyúttal felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon korai még az ítélkezés, elvégre olyan klubikonoknak is kimondottan sok idő kellett anno a fonál felvételéhez, mint például
Emlékeztetnek továbbá, hogy a balszélen Cody Gakpo játéka legtöbbször kimondottan ellehetetleníti Kerkez sorsát, csírájában elfojtva a szélső védő offenzív erényeit. Ugyanakkor azzal, hogy az elmúlt meccseken a holland már vagy máshol játszott, vagy csak a padon ült, egyből kitűntek Kerkez Milos erősségei, a legtöbb lájkot kapó hozzászóló szerint például
Kerkez mostanában már egyértelmű javulást mutatott így, hogy végre valóban hagyják, hogy az ösztönös játékát játssza, és pont ebből kellene sokkal több tőle.
