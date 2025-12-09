Azok támadták, akiknek nem kellett volna – összezártak az angolok egy magyar miatt

Ebből az egy adatból kiderül, Szoboszlai mennyire fontos játékosa a Liverpoolnak
Arne Slot együttese olyan tettre készül az Inter ellen, amire korábban csak a Bayern volt képes.
A Liverpool egyik szurkolói oldalának szerkesztője megosztó bejegyzést tett közzé a Facebookon múlt vasárnap. A szurkolók egy emberként vették a védelmükbe Kerkez Milost.
Kerkez Milos huzamosabb időn keresztül egyelőre nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, amiért a Liverpool a nyáron közel 50 millió eurót fizetett érte az AFC Bournemouth-nak, de az biztos, hogy a kritikákra nem minden esetben szolgál rá. A múlt szombati, Leeds United elleni bajnoki mérkőzés (3–3) másnapján a klub egyik szurkolói oldalának szerkesztője ismét élesen bírálta a magyar válogatott balhátvéd produkcióját, ám a drukkerek a hozzászólások között megvédték a játékost.
Kerkez Milos miért kezd még mindig a Liverpoolban? Még az alapvető dolgokat sem tudja megcsinálni. Nem tudja átvenni a labdát, nem tud pontosan passzolni, megszerzi a labdát, majd kivezeti az oldalvonalon vagy egyszerűen eladja. Bizonytalan, felelőtlenek a becsúszásai, megkapja a labdát, de nem tudja, mihez kezdjen vele
– olvasható a Facebookon a több mint 760 ezer követővel rendelkező Liverpool Community bejegyzésében.
A kommentelők azonban egy emberként kiállnak Kerkez mellett; úgy vélik, ezúttal igazságtalanul káromolják a magyar futballistát, akinek Cody Gakpo mögött játszva egyáltalán nincs hálás feladata.
Kerkez eddig összesen 21 mérkőzésen lépett pályára a Liverpoolban, a legutóbbi öt meccsből négyszer a kezdőcsapat tagja volt. Arne Slot vezetőedző bízik benne, és a jelek alapján őt tekinti az első számú balhátvédnek az elmúlt években kirobbanthatatlan Andy Robertsonnal szemben.
