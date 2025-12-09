Ft
Liverpool Anglia Premier League Kerkez Milos

Azok támadták, akiknek nem kellett volna – összezártak az angolok egy magyar miatt

2025. december 09. 09:06

A Liverpool egyik szurkolói oldalának szerkesztője megosztó bejegyzést tett közzé a Facebookon múlt vasárnap. A szurkolók egy emberként vették a védelmükbe Kerkez Milost.

2025. december 09. 09:06
null

Kerkez Milos huzamosabb időn keresztül egyelőre nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, amiért a Liverpool a nyáron közel 50 millió eurót fizetett érte az AFC Bournemouth-nak, de az biztos, hogy a kritikákra nem minden esetben szolgál rá. A múlt szombati, Leeds United elleni bajnoki mérkőzés (3–3) másnapján a klub egyik szurkolói oldalának szerkesztője ismét élesen bírálta a magyar válogatott balhátvéd produkcióját, ám a drukkerek a hozzászólások között megvédték a játékost.

Kerkez Milos, Liverpool
Kerkez Milost megvédték a szurkolók (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Kerkez Milos miért kezd még mindig a Liverpoolban? Még az alapvető dolgokat sem tudja megcsinálni. Nem tudja átvenni a labdát, nem tud pontosan passzolni, megszerzi a labdát, majd kivezeti az oldalvonalon vagy egyszerűen eladja. Bizonytalan, felelőtlenek a becsúszásai, megkapja a labdát, de nem tudja, mihez kezdjen vele

– olvasható a Facebookon a több mint 760 ezer követővel rendelkező Liverpool Community bejegyzésében.

A kommentelők azonban egy emberként kiállnak Kerkez mellett; úgy vélik, ezúttal igazságtalanul káromolják a magyar futballistát, akinek Cody Gakpo mögött játszva egyáltalán nincs hálás feladata.

  • „Hogy igazságos legyek Kerkezhez: ha minden alkalommal kapnék egy tízest, amikor Gakpo figyelmen kívül hagyja a felfutását az oldalvonal mellett, aztán elveszíti a labdát, és üresen hagyja mögötte a területet, akkor néhány nap szabadságot kivehetnék a munkahelyemen…” – írta egy drukker.
  • „Kerkez támadásban nagyszerű. Sajnos ő és Gakpo egyáltalán nem értik egymást. Jól olvassa a játékot, remekül passzol és készíti elő a helyzeteket, elképesztően szorgalmas. Egy kevésbé önző bal szélső mögött sokkal veszélyesebbek lehetnénk a bal oldalon” – jegyezte meg egy másik.
  • „Szerintem az utóbbi hetekben összeszedte magát. Nem segít, hogy Gakpo nem használja ki a támadásoknál. Nem mondom, hogy azon a szinten van, amit elvárunk, de szerintem fejlődött” – vélekedett egy harmadik.
  • „Túl szigorúak ezek a megjegyzések. A srác még csak 21 éves. Persze, van még miben fejlődnie, de az utóbbi három meccsen rendben volt, az alapdolgokat jól csinálta, és kétség sem fér hozzá, hogy sikeres lesz. Az sem segít, hogy Gakpo ennyire egydimenziós” – osztotta meg gondolatait egy negyedik.
  • „Amikor Gakpo van a pályán, még Roberto Carlos sem tudna mit csinálni. Nem tudja, hogyan alakítson ki játékkapcsolatot a szélső védőkkel” – összegzett egy ötödik.

Ezt is ajánljuk a témában

Kerkez eddig összesen 21 mérkőzésen lépett pályára a Liverpoolban, a legutóbbi öt meccsből négyszer a kezdőcsapat tagja volt. Arne Slot vezetőedző bízik benne, és a jelek alapján őt tekinti az első számú balhátvédnek az elmúlt években kirobbanthatatlan Andy Robertsonnal szemben.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

Leeds United–Liverpool 3–3

