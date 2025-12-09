Ebből az egy adatból kiderül, Szoboszlai mennyire fontos játékosa a Liverpoolnak

Kitört a háború Liverpoolban – reméljük, Szoboszlai Dominik kimarad belőle
Az egész világ azt figyeli, kiderül-e, ki a főnök az Anfield Roadon.
Rangadókkal folytatódik a héten a Bajnokok Ligája. Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool kedden az Inter vendégeként lép pályára, míg a Real Madrid szerdán a Manchester Cityvel játszik hazai pályán.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza idei utolsó, hatodik fordulójának keddi rangadóját a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool vívja az előző idényben döntős Internazionaléval. A Mersey-parti együttes rossz előjelekkel várja a mérkőzést, de ha nyer, történelmet ír: a Bayern München után a második csapat lehet, amely a San Siróban háromszor is legyőzi az Intert BEK- vagy BL-találkozón.
Az angol és az olasz sztárgárda eddig hatszor játszott egymással az európai porondon, a Pool mérlege négy győzelem és két vereség. A felek a Bajnokok Ligájában legutóbb a 2021–2022-es idény nyolcaddöntőjében csaptak össze, akkor a Liverpool idegenben 2–0-ra nyert Roberto Firmino és Mohamed Szalah góljával, így a hazai visszavágón az 1–0-s vereség belefért számára a továbbjutáshoz. Érdekesség, hogy a Vörösöknél csereként a párharc mindkét meccsén pályára lépett Naby Keita, aki jelenleg a Ferencvárosnál szerepel kölcsönben.
Szoboszlai az Inter ellen még sosem játszott, a San Siróban viszont már gólt is szerzett: tavaly szeptemberben a Milan elleni 3–1-es siker alkalmával ott könyvelte el az első találatát a BL-ben a Liverpool játékosaként. A magyar válogatott középpályás azóta már kihagyhatatlanná vált az angol csapatból, amit alátámaszt az az adat, hogy
Virgil van Dijken kívül ő az egyetlen, aki ebben a kiírásban a Pool összes eddigi Bajnokok Ligája-meccsét végigjátszotta,
s ezeken két gól (a Frankfurt és a PSV ellen) és három gólpassz fűződik a nevéhez.
A két klub közül jelenleg egyértelműen az Inter mutat jobb képet magáról, és egységesebb társaság benyomását is kelti, mint a Liverpool, amelynél belviszály dúl: Mohamed Szalah a múlt szombati, Leeds United elleni mérkőzés (3–3) után kifakadt az angol sajtóban. Elmondta,
mélységesen csalódott a klubban, mert úgy érzi, őt akarják felelőssé tenni a vártnál gyengébb eredményekért, és azt is elárulta, hogy gyakorlatilag teljesen megszűnt a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.
Jelenleg azt sem lehet készpénznek venni, hogy a december 21-től az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő egyiptomi klasszis valaha pályára lép még a Liverpoolban, az viszont biztos, hogy kedden nem láthatjuk majd a San Siróban, mert a szakmai stáb a nagy port kavaró interjúja miatt kihagyta őt az Olaszországba utazó keretből.
Ezt is ajánljuk a témában
Az egész világ azt figyeli, kiderül-e, ki a főnök az Anfield Roadon.
Ami az Intert illeti: a milánói együttes a Bajnokok Ligájában négy győzelemmel kezdett, de ez csalóka lehet, mert az első négy fordulóban csak harmadik és negyedik kalapos csapatot vert meg (Ajax 2–0, Slavia Praha 3–0, Royale Union Saint-Gilloise 4–0, Kajrat Almati 2–1), az előző körben kikapott az Atlético Madridtól (1–2), a Liverpool elleni mérkőzés után pedig újabb két rangadó vár még rá (otthon az Arsenal és idegenben a Dortmund ellen), tehát nem lesz egyszerű megőriznie a helyét az első nyolcban. A bajnokságban Christian Chivu csapata már végy vereséget is elszenvedett,
elleni rangadón kívül az Udinese elleni hazai meccsét (1–2) is elveszítette. Közvetlen vetélytárssal vagy hagyományos értelemben vett sztárcsapattal szemben az Inter csak egyszer nyert ebben a szezonban, október közepén a Roma vendégeként győzött 1–0-ra.
Az Inter a Como elleni 4–0-s sikerrel „melegített” a Liverpool elleni BL-meccsre
A kedden 21 órakor kezdődő Inter–Liverpool mérkőzést a televízió nem közvetíti, kizárólag az RTL+ streamingfelületén lehet majd nyomon követni a találkozót.
A keddi programban Szoboszlain és Kerkezen kívül még egy magyar válogatott játékos lesz érdekelt, Sallai Roland és a Galatasaray ezúttal Monacóban vendégeskedik. Jelenleg mindkét csapat továbbjutást érő helyen áll a tabellán, de mindkettőnek szüksége van a pontokra ahhoz, hogy minél előbb bebiztosítsa a helyét a legjobb 24 között. Kedden lép pályára a hatodik fordulóban a Barcelona és a Bayern München is, mindkettő esélyesként: a katalán együttes a német Eintracht Frankfurtot, a tabellán második bajor sztárcsapat pedig a portugál Sporting CP-t fogadja.
Szerdán Real Madrid–Manchester City rangadóra kerül sor – a Marca információi szerint elképzelhető, hogy egy újabb vereség Xabi Alonso vezetőedző állásába kerülne a spanyol klubnál. A BL egyedüli százszázalékos csapata, az Arsenal az FC Bruges vendégeként lép pályára, míg a címvédő Paris Saint-Germain az Athletic Bilbao vendége lesz.
BAJNOKOK LIGÁJA
A 6. FORDULÓ PROGRAMJA
December 9., kedd
16.30: Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport1)
18.45: Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol)
21.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport1)
21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh)
21.00: PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Monaco (francia)–Galatasaray (török)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia)
December 10., szerda
18.45: Villarreal (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport1)
18.45: Qarabag (azeri)–Ajax (holland) (Tv: Sport2)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol)
21.00: Benfica (portugál)–Napoli (olasz)
21.00: Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi)
21.00: FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport2)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)
A LEBONYOLÍTÁSRÓL
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
Nyitókép: OLI SCARFF / AFP