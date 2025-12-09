Ebből az egy adatból kiderül, Szoboszlai mennyire fontos játékosa a Liverpoolnak

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza idei utolsó, hatodik fordulójának keddi rangadóját a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool vívja az előző idényben döntős Internazionaléval. A Mersey-parti együttes rossz előjelekkel várja a mérkőzést, de ha nyer, történelmet ír: a Bayern München után a második csapat lehet, amely a San Siróban háromszor is legyőzi az Intert BEK- vagy BL-találkozón.

Szoboszlai Dominik bő egy évvel ezelőtt szerzett már gólt a San Siróban / Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Az angol és az olasz sztárgárda eddig hatszor játszott egymással az európai porondon, a Pool mérlege négy győzelem és két vereség. A felek a Bajnokok Ligájában legutóbb a 2021–2022-es idény nyolcaddöntőjében csaptak össze, akkor a Liverpool idegenben 2–0-ra nyert Roberto Firmino és Mohamed Szalah góljával, így a hazai visszavágón az 1–0-s vereség belefért számára a továbbjutáshoz. Érdekesség, hogy a Vörösöknél csereként a párharc mindkét meccsén pályára lépett Naby Keita, aki jelenleg a Ferencvárosnál szerepel kölcsönben.