Arne Slot FC Internazionale Liverpool Inter Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Ebből az egy adatból kiderül, Szoboszlai mennyire fontos játékosa a Liverpoolnak

2025. december 09. 05:45

Rangadókkal folytatódik a héten a Bajnokok Ligája. Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool kedden az Inter vendégeként lép pályára, míg a Real Madrid szerdán a Manchester Cityvel játszik hazai pályán.

2025. december 09. 05:45
null
Murányi Domonkos

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza idei utolsó, hatodik fordulójának keddi rangadóját a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool vívja az előző idényben döntős Internazionaléval. A Mersey-parti együttes rossz előjelekkel várja a mérkőzést, de ha nyer, történelmet ír: a Bayern München után a második csapat lehet, amely a San Siróban háromszor is legyőzi az Intert BEK- vagy BL-találkozón.

Szoboszlai Dominik, Liverpool, San Siro, Bajnokok Ligája, Milan, Internazionale
Szoboszlai Dominik bő egy évvel ezelőtt szerzett már gólt a San Siróban / Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Az angol és az olasz sztárgárda eddig hatszor játszott egymással az európai porondon, a Pool mérlege négy győzelem és két vereség. A felek a Bajnokok Ligájában legutóbb a 2021–2022-es idény nyolcaddöntőjében csaptak össze, akkor a Liverpool idegenben 2–0-ra nyert Roberto Firmino és Mohamed Szalah góljával, így a hazai visszavágón az 1–0-s vereség belefért számára a továbbjutáshoz. Érdekesség, hogy a Vörösöknél csereként a párharc mindkét meccsén pályára lépett Naby Keita, aki jelenleg a Ferencvárosnál szerepel kölcsönben.

Szoboszlai az Inter ellen még sosem játszott, a San Siróban viszont már gólt is szerzett: tavaly szeptemberben a Milan elleni 3–1-es siker alkalmával ott könyvelte el az első találatát a BL-ben a Liverpool játékosaként. A magyar válogatott középpályás azóta már kihagyhatatlanná vált az angol csapatból, amit alátámaszt az az adat, hogy 

Virgil van Dijken kívül ő az egyetlen, aki ebben a kiírásban a Pool összes eddigi Bajnokok Ligája-meccsét végigjátszotta,

s ezeken két gól (a Frankfurt és a PSV ellen) és három gólpassz fűződik a nevéhez.

Szoboszlai gólja a Milan ellen

 

A két klub közül jelenleg egyértelműen az Inter mutat jobb képet magáról, és egységesebb társaság benyomását is kelti, mint a Liverpool, amelynél belviszály dúl: Mohamed Szalah a múlt szombati, Leeds United elleni mérkőzés (3–3) után kifakadt az angol sajtóban. Elmondta, 

mélységesen csalódott a klubban, mert úgy érzi, őt akarják felelőssé tenni a vártnál gyengébb eredményekért, és azt is elárulta, hogy gyakorlatilag teljesen megszűnt a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.

Jelenleg azt sem lehet készpénznek venni, hogy a december 21-től az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő egyiptomi klasszis valaha pályára lép még a Liverpoolban, az viszont biztos, hogy kedden nem láthatjuk majd a San Siróban, mert a szakmai stáb a nagy port kavaró interjúja miatt kihagyta őt az Olaszországba utazó keretből.

Ami az Intert illeti: a milánói együttes a Bajnokok Ligájában négy győzelemmel kezdett, de ez csalóka lehet, mert az első négy fordulóban csak harmadik és negyedik kalapos csapatot vert meg (Ajax 2–0, Slavia Praha 3–0, Royale Union Saint-Gilloise 4–0, Kajrat Almati 2–1), az előző körben kikapott az Atlético Madridtól (1–2), a Liverpool elleni mérkőzés után pedig újabb két rangadó vár még rá (otthon az Arsenal és idegenben a Dortmund ellen), tehát nem lesz egyszerű megőriznie a helyét az első nyolcban. A bajnokságban Christian Chivu csapata már végy vereséget is elszenvedett, 

  • a Juventus (3–4), 
  • a Napoli (1–3) 
  • és a Milan (0–1) 

elleni rangadón kívül az Udinese elleni hazai meccsét (1–2) is elveszítette. Közvetlen vetélytárssal vagy hagyományos értelemben vett sztárcsapattal szemben az Inter csak egyszer nyert ebben a szezonban, október közepén a Roma vendégeként győzött 1–0-ra.

Az Inter a Como elleni 4–0-s sikerrel „melegített” a Liverpool elleni BL-meccsre

 

A kedden 21 órakor kezdődő Inter–Liverpool mérkőzést a televízió nem közvetíti, kizárólag az RTL+ streamingfelületén lehet majd nyomon követni a találkozót. 

Xabi Alonso állása lehet a tét a Manchester City ellen

A keddi programban Szoboszlain és Kerkezen kívül még egy magyar válogatott játékos lesz érdekelt, Sallai Roland és a Galatasaray ezúttal Monacóban vendégeskedik. Jelenleg mindkét csapat továbbjutást érő helyen áll a tabellán, de mindkettőnek szüksége van a pontokra ahhoz, hogy minél előbb bebiztosítsa a helyét a legjobb 24 között. Kedden lép pályára a hatodik fordulóban a Barcelona és a Bayern München is, mindkettő esélyesként: a katalán együttes a német Eintracht Frankfurtot, a tabellán második bajor sztárcsapat pedig a portugál Sporting CP-t fogadja.

Szerdán Real Madrid–Manchester City rangadóra kerül sor – a Marca információi szerint elképzelhető, hogy egy újabb vereség Xabi Alonso vezetőedző állásába kerülne a spanyol klubnál. A BL egyedüli százszázalékos csapata, az Arsenal az FC Bruges vendégeként lép pályára, míg a címvédő Paris Saint-Germain az Athletic Bilbao vendége lesz.

BAJNOKOK LIGÁJA
A 6. FORDULÓ PROGRAMJA
December 9., kedd
16.30: Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport1)
18.45: Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 
21.00: Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport1)
21.00: Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh) 
21.00: PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol) 
21.00: Monaco (francia)–Galatasaray (török) 
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia)
December 10., szerda
18.45: Villarreal (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport1)
18.45: Qarabag (azeri)–Ajax (holland) (Tv: Sport2)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Bodö/Glimt (norvég) 
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Newcastle United (angol) 
21.00: Benfica (portugál)–Napoli (olasz) 
21.00: Juventus (olasz)–Pafosz (ciprusi) 
21.00: FC Bruges (belga)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport2)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)

A LEBONYOLÍTÁSRÓL

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Nyitókép: OLI SCARFF / AFP

 

