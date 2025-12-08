Kitört a háború Liverpoolban – reméljük, Szoboszlai Dominik kimarad belőle

Mohamed Szalah nagyon csalódott: úgy érzi, hogy – eddigi teljesítménye ellenére – a busz alá lökték, bűnbakot csináltak belőle Liverpoolban, ezért már nem lát jövőt magának a klubnál és helyet az Arne Slot-féle rendszerben. Szombati interjújával (ennek a részleteit itt olvashatja) a 33 éves egyiptomi világklasszis labdarúgó bombát robbantott, a klubvezetés ugyanakkor továbbra is a holland szakvezetőt támogatja, így egyelőre nincs jele edzőváltásnak a Premier League címvédőjénél. Angol források szerint az utóbbi időben akkor lett a feszültség az öltözőn belül, hogy könnyen lehet, Szalah húzza a rövidebbet, és végül távoznia kell a Mersey partjáról.

Liverpool: Szalah ledobta a bombát, de Szoboszlainak ki kell maradnia a háborúból

A csapat ügyeiben általában jól értesült This is Anfield úgy tudja, az afrikai támadó elsősorban azért hibáztatja Slotot, mert hagyta magát befolyásolni. Az elmúlt hónapok során ugyanis a legtöbb szakértő ugyanis Mohamed Szalahot teszi felelőssé a Vörösök rossz szerepléséért. A vezetőség azonban azon a véleményen van, hogy szakmai, taktikai okokból kifolyólag került kispadra a Pool-legenda, és senki nem próbálja háttérbe szorítani, netán kikényszeríteni a távozását.