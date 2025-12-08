Kitört a háború Liverpoolban – reméljük, Szoboszlai Dominik kimarad belőle

Nem zörög a haraszt: Liverpoolban állítják, Szoboszlai újabb magyarnak taposta ki az utat
Mohamed Szalah nem lát jövőt magának a klubnál és helyet az Arne Slot-féle rendszerben. Az egyiptomi világklasszis szombati nyilatkozatával ledobta a bombát, Liverpoolban kitört a belháború.
Mohamed Szalah nagyon csalódott: úgy érzi, hogy – eddigi teljesítménye ellenére – a busz alá lökték, bűnbakot csináltak belőle Liverpoolban, ezért már nem lát jövőt magának a klubnál és helyet az Arne Slot-féle rendszerben. Szombati interjújával (ennek a részleteit itt olvashatja) a 33 éves egyiptomi világklasszis labdarúgó bombát robbantott, a klubvezetés ugyanakkor továbbra is a holland szakvezetőt támogatja, így egyelőre nincs jele edzőváltásnak a Premier League címvédőjénél. Angol források szerint az utóbbi időben akkor lett a feszültség az öltözőn belül, hogy könnyen lehet, Szalah húzza a rövidebbet, és végül távoznia kell a Mersey partjáról.
A csapat ügyeiben általában jól értesült This is Anfield úgy tudja, az afrikai támadó elsősorban azért hibáztatja Slotot, mert hagyta magát befolyásolni. Az elmúlt hónapok során ugyanis a legtöbb szakértő ugyanis Mohamed Szalahot teszi felelőssé a Vörösök rossz szerepléséért. A vezetőség azonban azon a véleményen van, hogy szakmai, taktikai okokból kifolyólag került kispadra a Pool-legenda, és senki nem próbálja háttérbe szorítani, netán kikényszeríteni a távozását.
Egyes angol portálok arról írnak, hogy a Liverpool öltözőjében többen tisztában voltak azzal, hogy az egyiptomi előbb-utóbb kiteregeti a szennyest, nem érte őket meglepetésként az ominózus interjú. Erre a teóriára erősít rá az a felvétel, melyen Virgil van Dijk csapatkapitány hangja hallható, aki felszólítja a klub egyik sajtósát, hogy engedje Szalahot nyilatkozni.
A helyzet odáig fajult, hogy már a BBC is élő hírfolyamban számol be a Szalah körüli történésekről, miközben több egykori PL-futballista is megszólalt már az ügyben. Michael Owen és Wayne Rooney például úgy gondolja, a csapat érdekei előrébb valók, mint az egyéné.
Ó, Mo Szalah. El tudom képzelni, hogy mit érzel. Hosszú ideje cipeled hátadon ezt az együttest, és mindent megnyertél, amit csak lehet. De ez csapatjáték, és egyszerűen nem mondhatsz nyilvánosan ilyesmit. Egy hét múlva az Afrika Kupára mész. Szorítsd össze a fogaidat, élvezed, hogy a hazádat képviseled, és majd meglátod, mi lesz a helyzet, amikor visszatérsz. Igaz?
– fogalmazott Owen.
Rooney viszont nem érte be ennyivel:
Teljesen tönkreteszi a liverpooli örökségét. Szomorú lenne, ha mindent eldobna magától. Rosszul kezeli a helyzetet. Arne Slotnak félre kell hívnia és jeleznie, hogy nem utazik a csapattal Milánóba, és elfogadhatatlan volt a nyilatkozata. Menjen el az Afrika Kupára és hagyja lenyugodni a kedélyeket. Ha én lennék az edző, biztosan nem lenne ott a keretben. Ha bármi is történt, az az, hogy ő lökte a busz alá a Liverpoolt a szavaival... Biztos vagyok benne, hogy a következő években megbánja majd, amit nyilatkozott
– közölte a Manchester United egykori legendás csatára.
Abban mindenki egyetért, hogy ez a belháború méltatlan egy olyan világhírű egylet esetében, mint a Liverpool.
Mi, magyarok pedig abban reménykedünk, hogy a Mohamed Szalahhal jó kapcsolatot ápoló Szoboszlai Dominik kimarad az adok-kapokból.
A Pool kedden az olasz Internazionale vendége lesz a Bajnokok Ligájában, az elutazás előtti utolsó nyilvános edzést kis túlzással az egész világ figyeli, hogy kiderüljön, ki a főnök az Anfield Roadon...
