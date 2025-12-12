Történelmi bejelentésre készül Károly király

Karácsonyi „ajándék”: megbírságolja a brit város önkormányzata azt, aki karácsonyi koszorúval díszíti az ajtaját
A helyiek ünneprontó „Grincs-akcióval” vádolják a liberális demokraták vezette helyhatóságot.
Televíziós üzenetben szól a nyilvánossághoz III. Károly király.
Történelmi jelentőségű televíziós üzenetben szól a nyilvánossághoz III. Károly király, aki személyes hangvételben beszél majd rákdiagnózisáról és felépülési folyamatáról – írta meg a Daily Mail.
A felvételt ma este mutatják be a Stand Up To Cancer 2025 című adománygyűjtő műsor részeként, amelyet a Cancer Research UK és a Channel 4 közösen szervez.
A 77 éves uralkodónál 2024 elején állapítottak meg egy – a nyilvánosság előtt nem részletezett – daganatos betegséget, és azóta hetente kap kezelést. Ennek ellenére továbbra is aktívan látja el feladatait: az idei évben öt állami látogatáson is részt vett.
A brit királyi család kommunikációjában szinte példátlan, hogy egy államfő ilyen személyes orvosi témáról beszéljen nyilvánosan.
Ezt is ajánljuk a témában
A helyiek ünneprontó „Grincs-akcióval” vádolják a liberális demokraták vezette helyhatóságot.
A király tavaly februárban kapta meg diagnózisát, miután kórházi vizsgálata során egy másik, aggodalomra okot adó elváltozást is felfedeztek. A Buckingham-palota akkor hangsúlyozta: Károly továbbra is ellátja államfői teendőit, és pozitívan áll a kezeléshez.
III. Károly király üzenete minden eddiginél személyesebb formában kívánja felhívni a figyelmet arra, hogy a rák korai felismerése életeket menthet — és arra biztatja az embereket, hogy kérjenek segítséget kérni és szükség esetén időben vegyenek részt szűrővizsgálaton.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP
***