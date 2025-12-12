Történelmi bejelentésre készül Károly király

Történelmi jelentőségű televíziós üzenetben szól a nyilvánossághoz III. Károly király, aki személyes hangvételben beszél majd rákdiagnózisáról és felépülési folyamatáról – írta meg a Daily Mail.

A felvételt ma este mutatják be a Stand Up To Cancer 2025 című adománygyűjtő műsor részeként, amelyet a Cancer Research UK és a Channel 4 közösen szervez.

A 77 éves uralkodónál 2024 elején állapítottak meg egy – a nyilvánosság előtt nem részletezett – daganatos betegséget, és azóta hetente kap kezelést. Ennek ellenére továbbra is aktívan látja el feladatait: az idei évben öt állami látogatáson is részt vett.