12. 12.
péntek
károly király rák Nagy-Britannia

Történelmi bejelentésre készül Károly király

2025. december 12. 10:51

Televíziós üzenetben szól a nyilvánossághoz III. Károly király.

2025. december 12. 10:51
null

Történelmi jelentőségű televíziós üzenetben szól a nyilvánossághoz III. Károly király, aki személyes hangvételben beszél majd rákdiagnózisáról és felépülési folyamatáról – írta meg a Daily Mail.

A felvételt ma este mutatják be a Stand Up To Cancer 2025 című adománygyűjtő műsor részeként, amelyet a Cancer Research UK és a Channel 4 közösen szervez.

A 77 éves uralkodónál 2024 elején állapítottak meg egy – a nyilvánosság előtt nem részletezett – daganatos betegséget, és azóta hetente kap kezelést. Ennek ellenére továbbra is aktívan látja el feladatait: az idei évben öt állami látogatáson is részt vett.

A brit királyi család kommunikációjában szinte példátlan, hogy egy államfő ilyen személyes orvosi témáról beszéljen nyilvánosan.

Ezt is ajánljuk a témában

A király tavaly februárban kapta meg diagnózisát, miután kórházi vizsgálata során egy másik, aggodalomra okot adó elváltozást is felfedeztek. A Buckingham-palota akkor hangsúlyozta: Károly továbbra is ellátja államfői teendőit, és pozitívan áll a kezeléshez.

III. Károly király üzenete minden eddiginél személyesebb formában kívánja felhívni a figyelmet arra, hogy a rák korai felismerése életeket menthet — és arra biztatja az embereket, hogy kérjenek segítséget kérni és szükség esetén időben vegyenek részt szűrővizsgálaton.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

***

FAdamus
2025. december 12. 12:02
Remélem lemond. Elárulta az országát.
egonsamu-2
2025. december 12. 11:26
Karesz papa egy baloldali ökoparaszt. Európa népei elleni gyülölete visszaüt rá. Már csak a pharmareklámokra jó.
polárüveg
2025. december 12. 11:07
Személyes véleményem az, hogy őfensége nem került volna ilyen egészségügyi helyzetbe, ha nem vállal személyes szerepet az Európa népei elleni ártó tervekben. Csak egyetlen példa: Trump meggyőzése Ukrajna támogatásáról a további háborúskodásért, melyben Európa végleg tönkremegy. A londoni City közben pedig az eseménysorozat végén korlátlan hatalomra és csillagászati bevételekre tesz szert.
nem-vagyok-pedofil-tehat-nem-vagyok-fideszes
2025. december 12. 10:56
mandiner azért igen komoly kattintás vadász címeket ad.. 77 éves rákos, húha.. történelmi bejelentés. na majd mikor viktort rakják börtönbe az lesz történelmi
