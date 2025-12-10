Karácsonyi „ajándék”: megbírságolja a brit város önkormányzata azt, aki karácsonyi koszorúval díszíti az ajtaját

Karácsony 2025: biztonságosabb Bagdadban, mint Berlinben?
2025-ben Nyugat-Európában a karácsonyi ünnepek már nem a meghittségről szólnak, hanem a félelemről és a betonakadályokról.
A helyiek ünneprontó „Grincs-akcióval” vádolják a liberális demokraták vezette helyhatóságot.
Portsmouth városában komoly felháborodást váltott ki, hogy a Liberális Demokraták által irányított önkormányzat levelek százait küldte ki a bérlakásokban élőknek, amelyekben figyelmeztette a lakókat, hogy tilos elhelyezniük az ajtóikon karácsonyi koszorúkat vagy bármilyen ünnepi díszt, és a rendelkezést figyelmen kívül hagyók akár bírságra is számíthatnak – írja a Daily Mail.
A hivatal indoklása szerint a koszorúk is olyan „tárgynak” minősülnek, amelyeket a bérleti szerződés értelmében nem szabad a közös használatú terekben –
elhelyezni.
A levél szerint a lakóknak „el kell távolítaniuk minden ilyen díszt”, különben intézkedésre és akár pénzügyi következményekre is számíthatnak.
A döntés jogos felháborodást váltott ki a portsmouthi lakók körében. Sokak szerint az intézkedés
olyan „túlkapás”, amely „kiszipolyozza az örömöt az ünnepi hangulatból” és a városból.
A helyi konzervatív képviselő, Kevin Hollinrake úgy fogalmazott:
Teljesen abszurd, hogy családokat fenyegetnek bírsággal csak azért, mert karácsonyi koszorút akasztanak az ajtóra. A liberális demokraták úgy viselkednek, mint a karácsonyi Scrooge”
– utalt Charles Dickens A karácsonyi ének című 1843-as novellájának főszereplőjére a politikus. A történetben a zsugori, lelketlen Ebenezer Scrooge végül megkeseredett, kőszívű öregemberből egy, az ünnepi áhítatot és szeretetet átérző, önzetlen karakterré változik, ami a brit liberális önkormányzati képviselők esetében nem túl valószínű végkifejlet.
A közösségi médiában szintén záporoztak az ünneprontó városatyáknak címzett kritikák. Egy felhasználó arról értekezett, hogy ez
tipikusan olyan intézkedés, amely miatt ki szokták szavazni a tisztségükből az ilyen politikusokat”.
Mások azt javasolták, hogy a lakók tiltakozásuk jeléül az önkormányzat épülete előtt helyezzék el a koszorúikat.
A városvezetés közleményben próbált mentegetőzni: szerintük a szabályozás nem a karácsony ellen irányul, hanem tűzvédelmi okokból szükséges.
A helyhatóság szerint az előírás „kormányzati követelmény”, amelyet a lakók már korábban is ismertek és elfogadtak.
A menekülési útvonalaknak akadálymentesnek kell maradniuk, a tűzgátló ajtókat pedig semmilyen módon sem szabad megváltoztatni”
– írta az önkormányzat.
A karácsonyi dekorációt így csak a lakások belső tereiben, erkélyeken vagy ablakokban engedélyezik.
A hatóság szerint ugyanezeket a szabályokat „a legtöbb brit lakáskezelő is alkalmazza”.
A Nagy-Britannia aktuális etnikai összetételét mutató térkép szerint a dél-angliai, tengerparti település lakosságának 85,2 százalékát őshonos britek alkotják, így ha itt is a Nyugat-Európára jellemző, a bevándorlók érzékenységére fogott karácsony- és keresztényellenesség áll az önkormányzat döntése mögött, akkor valóban a túlnyomó többséggel mennek szembe a döntéshozók.
Fotó: Karácsonyi koszorú a Downing street 10. ajtaján