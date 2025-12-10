Karácsonyi „ajándék”: megbírságolja a brit város önkormányzata azt, aki karácsonyi koszorúval díszíti az ajtaját

Portsmouth városában komoly felháborodást váltott ki, hogy a Liberális Demokraták által irányított önkormányzat levelek százait küldte ki a bérlakásokban élőknek, amelyekben figyelmeztette a lakókat, hogy tilos elhelyezniük az ajtóikon karácsonyi koszorúkat vagy bármilyen ünnepi díszt, és a rendelkezést figyelmen kívül hagyók akár bírságra is számíthatnak – írja a Daily Mail.

A hivatal indoklása szerint a koszorúk is olyan „tárgynak” minősülnek, amelyeket a bérleti szerződés értelmében nem szabad a közös használatú terekben –