12. 10.
szerda
Nagy-Britannia Portsmouth Egyesült Királyság karácsony

Karácsonyi „ajándék”: megbírságolja a brit város önkormányzata azt, aki karácsonyi koszorúval díszíti az ajtaját

2025. december 10. 20:38

A helyiek ünneprontó „Grincs-akcióval” vádolják a liberális demokraták vezette helyhatóságot.

2025. december 10. 20:38
null

Portsmouth városában komoly felháborodást váltott ki, hogy a Liberális Demokraták által irányított önkormányzat levelek százait küldte ki a bérlakásokban élőknek, amelyekben figyelmeztette a lakókat, hogy tilos elhelyezniük az ajtóikon karácsonyi koszorúkat vagy bármilyen ünnepi díszt, és a rendelkezést figyelmen kívül hagyók akár bírságra is számíthatnak – írja a Daily Mail.

A hivatal indoklása szerint a koszorúk is olyan „tárgynak” minősülnek, amelyeket a bérleti szerződés értelmében nem szabad a közös használatú terekben –

  • így a folyosókon,
  • a lépcsőházakban vagy
  • a zárt helyiségekben lévő ajtófelületeken –

elhelyezni.

A levél szerint a lakóknak „el kell távolítaniuk minden ilyen díszt”, különben intézkedésre és akár pénzügyi következményekre is számíthatnak.

A döntés jogos felháborodást váltott ki a portsmouthi lakók körében. Sokak szerint az intézkedés

olyan „túlkapás”, amely „kiszipolyozza az örömöt az ünnepi hangulatból” és a városból.

A helyi konzervatív képviselő, Kevin Hollinrake úgy fogalmazott:

Teljesen abszurd, hogy családokat fenyegetnek bírsággal csak azért, mert karácsonyi koszorút akasztanak az ajtóra. A liberális demokraták úgy viselkednek, mint a karácsonyi Scrooge”

– utalt Charles Dickens A karácsonyi ének című 1843-as novellájának főszereplőjére a politikus. A történetben a zsugori, lelketlen Ebenezer Scrooge végül megkeseredett, kőszívű öregemberből egy, az ünnepi áhítatot és szeretetet átérző, önzetlen karakterré változik, ami a brit liberális önkormányzati képviselők esetében nem túl valószínű végkifejlet.

A közösségi médiában szintén záporoztak az ünneprontó városatyáknak címzett kritikák. Egy felhasználó arról értekezett, hogy ez

tipikusan olyan intézkedés, amely miatt ki szokták szavazni a tisztségükből az ilyen politikusokat”.

Mások azt javasolták, hogy a lakók tiltakozásuk jeléül az önkormányzat épülete előtt helyezzék el a koszorúikat.

A városvezetés közleményben próbált mentegetőzni: szerintük a szabályozás nem a karácsony ellen irányul, hanem tűzvédelmi okokból szükséges.

A helyhatóság szerint az előírás „kormányzati követelmény”, amelyet a lakók már korábban is ismertek és elfogadtak.

A menekülési útvonalaknak akadálymentesnek kell maradniuk, a tűzgátló ajtókat pedig semmilyen módon sem szabad megváltoztatni”

– írta az önkormányzat.

A karácsonyi dekorációt így csak a lakások belső tereiben, erkélyeken vagy ablakokban engedélyezik.

A hatóság szerint ugyanezeket a szabályokat „a legtöbb brit lakáskezelő is alkalmazza”.

A Nagy-Britannia aktuális etnikai összetételét mutató térkép szerint a dél-angliai, tengerparti település lakosságának 85,2 százalékát őshonos britek alkotják, így ha itt is a Nyugat-Európára jellemző, a bevándorlók érzékenységére fogott karácsony- és keresztényellenesség áll az önkormányzat döntése mögött, akkor valóban a túlnyomó többséggel mennek szembe a döntéshozók.

Fotó: Karácsonyi koszorú a Downing street 10. ajtaján / JUSTIN TALLIS / AFP

 

anna bolena
2025. december 10. 21:49
Ez történelmi tradíció. Már Véres Mária alatt is súlyos büntetés járt bizonyos szimbólumokért.
Treeoflife
2025. december 10. 21:48
Minden józanságukat elvesztették. Ha arra gondolok, hogy ki a londoni polgármester, és ki a brit miniszterelnök? .... Nincs is a szigeteken már semmi látnivaló .....
Majdmegmondom
2025. december 10. 21:36
Szerintem ők akarták, hogy ez legyen... Sajnáom, de előbb kellett volna gondolkodni...
nagymester-b-2
2025. december 10. 21:35 Szerkesztve
Grincs az apátok fasza, csak a muszlimoknak kedveznek. Ha a grinccsel vonnak párhuzamot az angolok, akkor sokkal hülyébbek mint hittem, pedig azelőtt is legaljának tartottam őket . Ostoba faszok az utolsót rúgják, gyorsan olvassák a koránt, mert nem mentesülnek majd a törvények alól.
