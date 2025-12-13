Magyarország is megkapta az ukázt: olyan háborúba küldene minket a brit védelmi miniszter, ahonnan nem sokan térnének vissza

Kiszivárgott Zelenszkij béketerve: már alig várja, hogy Ukrajna legyen a következő EU-tagország
Donald Trump béketerve nagyon nem tetszett az ukrán elnöknek.
Al Carns szerint „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”.
Brit katonai vezetők szerint Európának fel kell készülnie a háborúra – írja a Politico.
A fenyegetés közvetlen és példátlan mértékű. Az Egyesült Királyság új katonai hírszerző szolgálatot hoz létre a gyorsabb együttműködés érdekében.
Al Carns brit védelmi miniszter azt mondta, hogy „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”,
és figyelmeztette a NATO-szövetségeseket, hogy készen kell állniuk a válaszadásra. Carns szerint Európa már nem „választott háborúkkal”, hanem „szükségszerű háborúkkal” néz szembe, amelyeknek magas emberi ára lesz.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP
Nem sok jóra lehet számítani Lengyelországban.
A publicista Ambórzy Áronnal vitatta meg a legfontosabb híreket a Magyar Nemzet Pikk című műsorában.
Nyíltan fogalmazott a brüsszeli lap.