háború Európa Háború Ukrajnában Nagy-Britannia gyász Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország halál Európai Unió

Magyarország is megkapta az ukázt: olyan háborúba küldene minket a brit védelmi miniszter, ahonnan nem sokan térnének vissza

2025. december 13. 12:09

Al Carns szerint „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”.

2025. december 13. 12:09
null

Brit katonai vezetők szerint Európának fel kell készülnie a háborúra – írja a Politico.

A fenyegetés közvetlen és példátlan mértékű. Az Egyesült Királyság új katonai hírszerző szolgálatot hoz létre a gyorsabb együttműködés érdekében.

Al Carns brit védelmi miniszter azt mondta, hogy „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”,

és figyelmeztette a NATO-szövetségeseket, hogy készen kell állniuk a válaszadásra. Carns szerint Európa már nem „választott háborúkkal”, hanem „szükségszerű háborúkkal” néz szembe, amelyeknek magas emberi ára lesz.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

