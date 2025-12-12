Kiszivárgott Zelenszkij béketerve: már alig várja, hogy Ukrajna legyen a következő EU-tagország

Döntöttek Lvivben: Ukrajna mindenképp EU-tag lesz, már csak az időponton vitatkoznak
Magyarország véleménye senkit sem érdekelt.
Donald Trump béketerve nagyon nem tetszett az ukrán elnöknek.
Ukrajna jövőre csatlakozna az Európai Unióhoz egy Brüsszel által is támogatott javaslat értelmében. Az EU-hoz való csatlakozás legkésőbb 2027-ben megtörténhet, legalábbis az ukrán és európai tisztviselők Washingtonnak benyújtott békejavaslatának legújabb tervezete szerint – hívta fel rá a figyelmet a Financial Times.
A lap szerint ezen terv a Trump-adminisztráció által a háború befejezésére tett javaslat felülvizsgált változata,
amelyet korábban Ukrajna és európai szövetségesei túlságosan is „oroszpártinak” láttak.
Csütörtökön a Mandiner is beszámolt róla, hogy Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere egyenesen kijelentette az ABC beszámolója alapján, hogy „teljesen egyértelmű, hogy huszonhat tagállam Ukrajna jövőjét az EU-ban látja.
Nem az a kérdés, hogy Ukrajna tag lesz-e, hanem az, hogy mikor”.
Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP
