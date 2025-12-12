Ft
Kiszivárgott Zelenszkij béketerve: már alig várja, hogy Ukrajna legyen a következő EU-tagország

2025. december 12. 19:35

Donald Trump béketerve nagyon nem tetszett az ukrán elnöknek.

2025. december 12. 19:35
null

Ukrajna jövőre csatlakozna az Európai Unióhoz egy Brüsszel által is támogatott javaslat értelmében. Az EU-hoz való csatlakozás legkésőbb 2027-ben megtörténhet, legalábbis az ukrán és európai tisztviselők Washingtonnak benyújtott békejavaslatának legújabb tervezete szerint – hívta fel rá a figyelmet a Financial Times.

A lap szerint ezen terv a Trump-adminisztráció által a háború befejezésére tett javaslat felülvizsgált változata,

amelyet korábban Ukrajna és európai szövetségesei túlságosan is „oroszpártinak” láttak.

Csütörtökön a Mandiner is beszámolt róla, hogy Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere egyenesen kijelentette az ABC beszámolója alapján, hogy „teljesen egyértelmű, hogy huszonhat tagállam Ukrajna jövőjét az EU-ban látja.

Nem az a kérdés, hogy Ukrajna tag lesz-e, hanem az, hogy mikor”.

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

