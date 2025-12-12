Trump bekeményít: csak így valósulhat meg az amerikai-ukrán tárgyalás

Donald Trump amerikai elnök „rendkívül csalódott” mind Ukrajnában, mind Oroszországban, és nem kíván több olyan találkozót, amely nem hoz kézzelfogható eredményeket – jelentette ki Caroline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a keddi sajtótájékoztatón, erről számolt az Unian. A szóvivő szerint Trump már nem akar „találkozókat a találkozók kedvéért”, hanem konkrét előrelépést vár a háború lezárása érdekében.