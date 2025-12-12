Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fehér ház orosz-ukrán háború washington donald trump

Trump bekeményít: csak így valósulhat meg az amerikai-ukrán tárgyalás

2025. december 12. 12:22

Az amerikai elnök már nem akar „találkozókat a találkozók kedvéért”, hanem konkrét előrelépést vár a háború lezárása érdekében.

2025. december 12. 12:22
null

Donald Trump amerikai elnök „rendkívül csalódott” mind Ukrajnában, mind Oroszországban, és nem kíván több olyan találkozót, amely nem hoz kézzelfogható eredményeket – jelentette ki Caroline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a keddi sajtótájékoztatón, erről számolt az Unian. A szóvivő szerint Trump már nem akar „találkozókat a találkozók kedvéért”, hanem konkrét előrelépést vár a háború lezárása érdekében.

Ezt is ajánljuk a témában

Leavitt kiemelte, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

a december 13-ra előzetesen kitűzött amerikai–ukrán tárgyalás csak akkor valósul meg, ha Washington reális esélyt lát egy békemegállapodás előkészítésére.

„Ha lesz valódi lehetőség a békemegállapodás aláírására, és ha úgy ítéljük meg, hogy a tárgyalások valóban megérnek egy magas rangú amerikai részvételt a hétvégén, akkor delegálunk képviselőt” – tette hozzá a Fehér Ház szóvivője.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2025. december 12. 14:21
Semmi szükség arra, hogy Zeli az USA-ba utazzon. Sőt, már az aláírására sem lesz szükség, ha simán mennek a dolgok.
Válasz erre
0
0
sersem
2025. december 12. 12:31
Semmi közös fotó, széles mosolyok, lelkes "Örökké veled vagyunk, hős Ukrajna? " Pénz, ember élet nem számít, előre a végső győzelemig?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!