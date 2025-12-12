Trump bekeményít: csak így valósulhat meg az amerikai-ukrán tárgyalás

Trump kőkeményen odaszúrt Zelenszkijnek: „Az ukrán elnök az egyetlen, aki...”
Az amerikai elnök arról is beszélt a Fehér Házban, hogy az ukrajnai háború befejezése „ezerszer nehezebb”, mint egy ingatlanügylet megkötése.
Az amerikai elnök már nem akar „találkozókat a találkozók kedvéért”, hanem konkrét előrelépést vár a háború lezárása érdekében.
Donald Trump amerikai elnök „rendkívül csalódott” mind Ukrajnában, mind Oroszországban, és nem kíván több olyan találkozót, amely nem hoz kézzelfogható eredményeket – jelentette ki Caroline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a keddi sajtótájékoztatón, erről számolt az Unian. A szóvivő szerint Trump már nem akar „találkozókat a találkozók kedvéért”, hanem konkrét előrelépést vár a háború lezárása érdekében.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök arról is beszélt a Fehér Házban, hogy az ukrajnai háború befejezése „ezerszer nehezebb”, mint egy ingatlanügylet megkötése.
Leavitt kiemelte, hogy
a december 13-ra előzetesen kitűzött amerikai–ukrán tárgyalás csak akkor valósul meg, ha Washington reális esélyt lát egy békemegállapodás előkészítésére.
„Ha lesz valódi lehetőség a békemegállapodás aláírására, és ha úgy ítéljük meg, hogy a tárgyalások valóban megérnek egy magas rangú amerikai részvételt a hétvégén, akkor delegálunk képviselőt” – tette hozzá a Fehér Ház szóvivője.
Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP