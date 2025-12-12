Trump kőkeményen odaszúrt Zelenszkijnek: „Az ukrán elnök az egyetlen, aki...”

Alapvetően, Zelenszkij elnököt kivéve, az emberei nagyon örültek ennek a megállapodásnak”

– mondta Trump.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok által javasolt terv állítólag „négy vagy öt pontból” áll, és magában foglalja a területek feladását, ami megnehezíti a tárgyalásokat.

A diplomáciai erőfeszítéseket saját üzleti tapasztalataihoz hasonlította, hangsúlyozva, hogy az ukrajnai háború befejezése „ezerszer nehezebb”, mint egy ingatlanügylet megkötése.

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci