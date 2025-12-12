Az oroszok már tudják: egyetlen forgatókönyv létezik, amivel hatalmon tudja tartani Zelenszkijt a Nyugat
Marija Zaharova leszögezte, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek nincs esélye arra, hogy „legálisan újraválasszák” egy új ciklusra.
Az amerikai elnök arról is beszélt a Fehér Házban, hogy az ukrajnai háború befejezése „ezerszer nehezebb”, mint egy ingatlanügylet megkötése.
Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij az egyetlen, aki nem támogatja a háború befejezésére – Washington által – javasolt tervet. Az ukrán elnök csapata kedvezőbb véleménnyel van a dokumentumról, írja az Unian az amerikai elnököt idézve.
Trump ezt a kijelentést a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón tette. Elmondása szerint Washington közel állt a megállapodáshoz mind Moszkvával, mind Kijevvel.
„Úgy gondoltam, hogy nagyon közel állunk egy megállapodás megkötéséhez Oroszországgal. Úgy gondoltam, hogy nagyon közel állunk egy megállapodás megkötéséhez Ukrajnával.
Alapvetően, Zelenszkij elnököt kivéve, az emberei nagyon örültek ennek a megállapodásnak”
– mondta Trump.
Hozzátette, hogy az Egyesült Államok által javasolt terv állítólag „négy vagy öt pontból” áll, és magában foglalja a területek feladását, ami megnehezíti a tárgyalásokat.
A diplomáciai erőfeszítéseket saját üzleti tapasztalataihoz hasonlította, hangsúlyozva, hogy az ukrajnai háború befejezése „ezerszer nehezebb”, mint egy ingatlanügylet megkötése.
Fotó: MTI/AP/Evan Vucci