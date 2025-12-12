Ft
volodimir zelenszkij megállapodás orosz-ukrán háború kijev washington oroszország

Trump kőkeményen odaszúrt Zelenszkijnek: „Az ukrán elnök az egyetlen, aki..."

2025. december 12. 06:23

Az amerikai elnök arról is beszélt a Fehér Házban, hogy az ukrajnai háború befejezése „ezerszer nehezebb", mint egy ingatlanügylet megkötése.

2025. december 12. 06:23
null

Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij az egyetlen, aki nem támogatja a háború befejezésére – Washington által – javasolt tervet. Az ukrán elnök csapata kedvezőbb véleménnyel van a dokumentumról, írja az Unian az amerikai elnököt idézve.

Trump ezt a kijelentést a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón tette. Elmondása szerint Washington közel állt a megállapodáshoz mind Moszkvával, mind Kijevvel.

„Úgy gondoltam, hogy nagyon közel állunk egy megállapodás megkötéséhez Oroszországgal. Úgy gondoltam, hogy nagyon közel állunk egy megállapodás megkötéséhez Ukrajnával.

Alapvetően, Zelenszkij elnököt kivéve, az emberei nagyon örültek ennek a megállapodásnak”

– mondta Trump.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok által javasolt terv állítólag „négy vagy öt pontból” áll, és magában foglalja a területek feladását, ami megnehezíti a tárgyalásokat.

A diplomáciai erőfeszítéseket saját üzleti tapasztalataihoz hasonlította, hangsúlyozva, hogy az ukrajnai háború befejezése „ezerszer nehezebb”, mint egy ingatlanügylet megkötése.

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

gyzoltan-2
•••
2025. december 12. 07:12 Szerkesztve
A terhelt felek oldaláról naivitást botorság lenne feltételezni..! -megy a harc, a világ közvéleményének a megnyeréséért, mely igazolásként lesz felhasználva háborús bűntetteik elfogadásához..! Pontosan úgy, amint az egyoldalúan, Németországgal, a németséggel eljártak! Általában nem egészséges a forgalommal szembe menni az autópályán.., pedig szükségszerű lenne megtenni..! A történész szakma, a média, hozzáállásával, állásfoglalásaival, a hatalom nemtelen kiszolgálásával kimeríti az emberiség elleni bűntett fogalmát..! -miközben személyes véleményük, enyhén szólva is, mélységesen árnyaltabb, ha nem éppen ellentétes a közfogyasztásra szánt feltálaltaktól... -a politika, a politikusok minősíthetetlen közreműködését ne is említsük..! Tartok tőle, hogy a jövőtlenség útjára tévedtünk, avagy vittek, juttattak bennünket...
Válasz erre
5
0
red-bullshit
2025. december 12. 06:55
„Nem nekünk kell eldönteni, ki legyen egy ország vezetője, amikor választásokról van szó - ezt az ország polgárai döntik el... Ez a választók szuverenitása, és ezt meg kell védeni” - mondta Ursula von der Leyen. Nyilvánvaló ugye, hogy melyik ország, melyik vezetőjére értette. Na ez is olyan mint a jó kerítés, rossz kerítés. Ukrán maffiaállam az jó demokrácia, a magyar demokrácia az rossz rezsim. Ukrán horror korrupció az szükséges velejáró, a magyar töredék korrupció az 7. cikkely. szavazat megvonás. El tudja bárki képzelni, hogy mi lenne ha nálunk találtak volna aranybudit? Így is kitalálnak mindenféle nem létező szart unalmukban.
Válasz erre
13
0
nitsahon
2025. december 12. 06:47
Bíróság elé fogják állítani a latens nazi, ALATTVALÓIT VÁGÓHÍDRA KÜLDŐ ZeleninárT /ZÖLDSÉGESt?
Válasz erre
8
0
