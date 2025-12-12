Ft
marija zaharova orosz-ukrán háború london egyesült államok oroszország

Az oroszok már tudják: egyetlen forgatókönyv létezik, amivel hatalmon tudja tartani Zelenszkijt a Nyugat

2025. december 12. 06:03

Marija Zaharova leszögezte, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek nincs esélye arra, hogy „legálisan újraválasszák” egy új ciklusra.

2025. december 12. 06:03
Zaharova

Oroszország az ukrán válság hosszú távú rendezéséhez ragaszkodik, és nem érdekelt semmilyen fegyverszüneti megoldásban, beleértve az újévi és a karácsonyi fegyvernyugvást is – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön sajtótájékoztatón Moszkvában.

Hangoztatta, hogy a fegyverszünet indítványozásának célja nem a hosszú távú rendezés, hanem az erőszak folytatása és a terrorcselekmények fedezése. A béke megteremtéséhez meg kell szüntetni az ukrajnai konfliktus kiváltó okait – szögezte le.

Zaharova szerint George Hooley őrvezető, akinek ukrajnai halálát London elismerte, messze nem az első hivatásos katonája a brit hadseregnek, aki ott életét vesztette. Megfogalmazása szerint a brit hatóságok elkezdték „óvatosan felkészíteni a közvéleményt” az ukrajnai katonai veszteségekre.

Az esetleges ukrajnai választásokról szólva úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek nincs esélye arra, hogy „legálisan újraválasszák” egy új ciklusra.

„Csak a Nyugat által már kipróbált, úgynevezett moldovai forgatókönyv alkalmazásával, az Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában és más országokban élő ukrán diaszpóra szavazóinak bevonásával tud győzni” – mutatott rá.

Azt is elmondta, hogy Moszkva még mindig nem kapott választ Washingtonból az amerikai biolaboratóriumok ukrajnai működésére vonatkozó kérdéseire. Elmondása szerint az orosz fél arra törekszik, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) december 15-17-én Genfben tervezett találkozóján az Egyesült Államok és Ukrajna rendezze a kialakult helyzetet „annak érdekében, hogy megszüntesse ezt a súlyos irritáló tényezőt”.

„Bízunk benne, hogy az Egyesült Államok az egyezmény egyik letéteményeseként már megfelelő válaszokat ad a neki feltett és hozzá elküldött kérdésekre” – fűzte hozzá Zaharova.

(MTI)

Nyitókép: SEFA KARACAN / ANADOLU / Anadolu via AFP

egyszeri
2025. december 12. 06:20
"Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek nincs esélye arra, hogy „legálisan újraválasszák” egy új ciklusra." Így igaz, de viszont egy olyan káoszban ami most van Ukrajnában, ideális a terep a választási csalásra. Főleg ha Brüsszel és London is besegít.
tasijani22000
2025. december 12. 06:09
A moldáv kurvának volt esélye? Nem volt! Oszt' mégis megválasztották! Ne becsüld alá ezeknek a férgeknek a csalási képességeit!
Tapeino
2025. december 12. 06:08
Tiszta és egyértelmű nyilatkozat! Hoholem esse delendam!
