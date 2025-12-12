Az oroszok már tudják: egyetlen forgatókönyv létezik, amivel hatalmon tudja tartani Zelenszkijt a Nyugat

„Csak a Nyugat által már kipróbált, úgynevezett moldovai forgatókönyv alkalmazásával, az Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában és más országokban élő ukrán diaszpóra szavazóinak bevonásával tud győzni” – mutatott rá.

Azt is elmondta, hogy Moszkva még mindig nem kapott választ Washingtonból az amerikai biolaboratóriumok ukrajnai működésére vonatkozó kérdéseire. Elmondása szerint az orosz fél arra törekszik, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) december 15-17-én Genfben tervezett találkozóján az Egyesült Államok és Ukrajna rendezze a kialakult helyzetet „annak érdekében, hogy megszüntesse ezt a súlyos irritáló tényezőt”.

„Bízunk benne, hogy az Egyesült Államok az egyezmény egyik letéteményeseként már megfelelő válaszokat ad a neki feltett és hozzá elküldött kérdésekre” – fűzte hozzá Zaharova.

(MTI)