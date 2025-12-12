Megfagyott a levegő Ukrajnában: Zelenszkij hajlandó lemondani a Putyin által kért területekről
Viszont van egy feltétele az ukrán elnöknek.
Marija Zaharova leszögezte, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek nincs esélye arra, hogy „legálisan újraválasszák” egy új ciklusra.
Oroszország az ukrán válság hosszú távú rendezéséhez ragaszkodik, és nem érdekelt semmilyen fegyverszüneti megoldásban, beleértve az újévi és a karácsonyi fegyvernyugvást is – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtökön sajtótájékoztatón Moszkvában.
Hangoztatta, hogy a fegyverszünet indítványozásának célja nem a hosszú távú rendezés, hanem az erőszak folytatása és a terrorcselekmények fedezése. A béke megteremtéséhez meg kell szüntetni az ukrajnai konfliktus kiváltó okait – szögezte le.
Zaharova szerint George Hooley őrvezető, akinek ukrajnai halálát London elismerte, messze nem az első hivatásos katonája a brit hadseregnek, aki ott életét vesztette. Megfogalmazása szerint a brit hatóságok elkezdték „óvatosan felkészíteni a közvéleményt” az ukrajnai katonai veszteségekre.
Az esetleges ukrajnai választásokról szólva úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek nincs esélye arra, hogy „legálisan újraválasszák” egy új ciklusra.
„Csak a Nyugat által már kipróbált, úgynevezett moldovai forgatókönyv alkalmazásával, az Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában és más országokban élő ukrán diaszpóra szavazóinak bevonásával tud győzni” – mutatott rá.
Azt is elmondta, hogy Moszkva még mindig nem kapott választ Washingtonból az amerikai biolaboratóriumok ukrajnai működésére vonatkozó kérdéseire. Elmondása szerint az orosz fél arra törekszik, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) december 15-17-én Genfben tervezett találkozóján az Egyesült Államok és Ukrajna rendezze a kialakult helyzetet „annak érdekében, hogy megszüntesse ezt a súlyos irritáló tényezőt”.
„Bízunk benne, hogy az Egyesült Államok az egyezmény egyik letéteményeseként már megfelelő válaszokat ad a neki feltett és hozzá elküldött kérdésekre” – fűzte hozzá Zaharova.
(MTI)
Nyitókép: SEFA KARACAN / ANADOLU / Anadolu via AFP