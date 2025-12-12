Elküldte a selyemzsinórt Magyarországnak az Európai Bizottság: lelkesen tapsol hozzá a SPAR vezérigazgatója

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy szüntesse meg a külföldi kiskereskedőkre vonatkozó árrésstopot, különben jogi lépéseket indít – hívta fel rá a figyelmet Reuters.

A magyar Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte: fenntartják az intézkedést és készek vitázni Brüsszellel.

Az osztrák SPAR vezérigazgatója, Hans K. Reisch mérföldkőnek nevezte a Bizottság fellépését, hangsúlyozva az egységes piac védelmének fontosságát.