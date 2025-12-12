Elküldte a selyemzsinórt Magyarországnak az Európai Bizottság: lelkesen tapsol hozzá a SPAR vezérigazgatója

Történelmi pillanathoz érkeztünk: minden kicsúszhat Orbán kezéből, már kidolgozták a haditervet Brüsszelben
Hamar dűlőre vinnék a dolgot.
Nem tették zsebre hazánk válaszát.
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy szüntesse meg a külföldi kiskereskedőkre vonatkozó árrésstopot, különben jogi lépéseket indít – hívta fel rá a figyelmet Reuters.
A magyar Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte: fenntartják az intézkedést és készek vitázni Brüsszellel.
Az osztrák SPAR vezérigazgatója, Hans K. Reisch mérföldkőnek nevezte a Bizottság fellépését, hangsúlyozva az egységes piac védelmének fontosságát.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP