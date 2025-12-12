Ft
Elküldte a selyemzsinórt Magyarországnak az Európai Bizottság: lelkesen tapsol hozzá a SPAR vezérigazgatója

2025. december 12. 11:50

Nem tették zsebre hazánk válaszát.

2025. december 12. 11:50
Ursula von der Leyen

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy szüntesse meg a külföldi kiskereskedőkre vonatkozó árrésstopot, különben jogi lépéseket indít – hívta fel rá a figyelmet Reuters.

A magyar Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte: fenntartják az intézkedést és készek vitázni Brüsszellel.

Az osztrák SPAR vezérigazgatója, Hans K. Reisch mérföldkőnek nevezte a Bizottság fellépését, hangsúlyozva az egységes piac védelmének fontosságát.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

