Trump–Putyin-csúcstalálkozó: akár percek alatt véget érhet

Törésteszt Trump-módra: már a NATO-főtitkár szerint is komoly kihívás elé néz Putyin
A NATO főtitkára szerint Trump azt fogja lemérni, mennyire komolyan vehető, hogy orosz kollégája hajlik a békére.
A New York Times nincs elragadtatva az amerikai elnök körvonalazódó stratégiájától.
A vártnál sokkal rövidebb lehet a Donald Trump amerikai, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti pénteki, alaszkai csúcstalálkozó a New York Times beszámolója szerint:
Valószínűleg az első két percben tudni fogom, meg tudunk-e állapodni.”
– jelentette ki a megbeszéléssel kapcsolatban az Egyesült Államok első embere, hozzátéve:
ha azt érzékeli, hogy orosz kollégája részéről nincs komoly szándék a háború lezárására, kész azonnal felállni, és hagyni, hogy „a felek folytassák a harcot”.
Ezek a kijelentések alátámasztani látszanak Mark Rutte NATO-főtitkár korábbi kijelentését, miszerint Trump „tesztelni” igyekszik Putyint, illetve azt, hogy mennyire komolyak az orosz elnök szándékai.
A NATO főtitkára szerint Trump azt fogja lemérni, mennyire komolyan vehető, hogy orosz kollégája hajlik a békére.
Donald Trump emellett „területcserékről” beszélt, figyelmen kívül hagyva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetését, miszerint országa alkotmánya tiltja, hogy ukrán országrészeket adjon át az oroszoknak. Igaz, az ukrán elnök ezzel kapcsolatban már sokkal engedékenyebb hangnemet ütött meg augusztus 11-én. Az ukránok potenciális tárgyalási pozícióit az is nagy mértékben gyengítheti, hogy a legfrissebb hírek szerint a fronton komoly áttörést értek el az orosz csapatok.
Az ukrán elnök tárgyalási pozíciójának enyhülése közvetlenül Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozója előtt következett be.
A cikk arra is kitér, hogy Trump nem követelte előfeltételként a tűzszünetet, és nem említette Ukrajna biztonsági garanciáit sem.
A háború talán legfontosabb pillanatához érkeztünk, a donyecki áttörés visszavonhatatlan következményekkel járhat.
A New York Times kiemelte, hogy a Fehér Ház lépései aggodalmat keltenek Kijevben és az európai fővárosokban, ahol attól tartanak, Putyin hízelgéssel és időhúzással saját narratíváját erőltetheti rá Trumpra. Zelenszkij attól fél, hogy az amerikai elnök „könnyen megtéveszthető”.
Azzal kapcsolatban, hogy mi számíthat jó megállapodásnak, Trump kijelentette:
azt majd akkor árulom el, ha már hallottam az ajánlatot, mert [ennek függvényében] több értelmezés is lehetséges.”
Az ukrán elnök szerint az orosz elnök össze akarja ugrasztani Washingtont és Kijevet.
***
Fotó: Olga MALTSEVA / AFP