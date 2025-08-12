Trump–Putyin-csúcstalálkozó: akár percek alatt véget érhet

A vártnál sokkal rövidebb lehet a Donald Trump amerikai, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti pénteki, alaszkai csúcstalálkozó a New York Times beszámolója szerint:

Valószínűleg az első két percben tudni fogom, meg tudunk-e állapodni.”

– jelentette ki a megbeszéléssel kapcsolatban az Egyesült Államok első embere, hozzátéve:

ha azt érzékeli, hogy orosz kollégája részéről nincs komoly szándék a háború lezárására, kész azonnal felállni, és hagyni, hogy „a felek folytassák a harcot”.

Ezek a kijelentések alátámasztani látszanak Mark Rutte NATO-főtitkár korábbi kijelentését, miszerint Trump „tesztelni” igyekszik Putyint, illetve azt, hogy mennyire komolyak az orosz elnök szándékai.