Trump–Putyin-csúcstalálkozó: akár percek alatt véget érhet

2025. augusztus 12. 08:50

A New York Times nincs elragadtatva az amerikai elnök körvonalazódó stratégiájától.

2025. augusztus 12. 08:50
null

A vártnál sokkal rövidebb lehet a Donald Trump amerikai, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti pénteki, alaszkai csúcstalálkozó a New York Times beszámolója szerint:

Valószínűleg az első két percben tudni fogom, meg tudunk-e állapodni.”

– jelentette ki a megbeszéléssel kapcsolatban az Egyesült Államok első embere, hozzátéve:

ha azt érzékeli, hogy orosz kollégája részéről nincs komoly szándék a háború lezárására, kész azonnal felállni, és hagyni, hogy „a felek folytassák a harcot”.

Ezek a kijelentések alátámasztani látszanak Mark Rutte NATO-főtitkár korábbi kijelentését, miszerint Trump „tesztelni” igyekszik Putyint, illetve azt, hogy mennyire komolyak az orosz elnök szándékai.

Donald Trump emellett „területcserékről” beszélt, figyelmen kívül hagyva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetését, miszerint országa alkotmánya tiltja, hogy ukrán országrészeket adjon át az oroszoknak. Igaz, az ukrán elnök ezzel kapcsolatban már sokkal engedékenyebb hangnemet ütött meg augusztus 11-én. Az ukránok potenciális tárgyalási pozícióit az is nagy mértékben gyengítheti, hogy a legfrissebb hírek szerint a fronton komoly áttörést értek el az orosz csapatok.

A cikk arra is kitér, hogy Trump nem követelte előfeltételként a tűzszünetet, és nem említette Ukrajna biztonsági garanciáit sem.

A New York Times kiemelte, hogy a Fehér Ház lépései aggodalmat keltenek Kijevben és az európai fővárosokban, ahol attól tartanak, Putyin hízelgéssel és időhúzással saját narratíváját erőltetheti rá Trumpra. Zelenszkij attól fél, hogy az amerikai elnök „könnyen megtéveszthető”.

Azzal kapcsolatban, hogy mi számíthat jó megállapodásnak, Trump kijelentette:

azt majd akkor árulom el, ha már hallottam az ajánlatot, mert [ennek függvényében] több értelmezés is lehetséges.”

***

Fotó: Olga MALTSEVA / AFP

