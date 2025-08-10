Törésteszt Trump-módra: már a NATO-főtitkár szerint is komoly kihívás elé néz Putyin

Megtörtént a történelmi bejelentés: meglepő helyen fog találkozni Trump és Putyin, kevesebb mint egy hét múlva
Donald Trump bejelentette a találkozó helyét és időpontját – egyik sem az, amire sokan számítottak.
A NATO főtitkára szerint Trump azt fogja lemérni, mennyire komolyan vehető, hogy orosz kollégája hajlik a békére.
Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a jövő pénteki alaszkai Trump–Putyin találkozó kulcsfontosságú próba lesz az ukrajnai háború lezárása szempontjából.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump bejelentette a találkozó helyét és időpontját – egyik sem az, amire sokan számítottak.
A találkozó arról fog szólni, hogy teszteljük Putyint, mennyire gondolja komolyan ennek a szörnyű háborúnak a befejezését”
– mondta az ABC Newsnak a NATO első embere. Szerinte a tárgyalásoknak
kell szólniuk.
Utóbbiba szerinte beletartozik
a katonai erő korlátozásának tilalma és a NATO jelenlétének fenntartása a kelet-európai országokban.
Rutte elismerte, hogy Oroszország jelenleg ellenőrzése alatt tartja Ukrajna egyes területeit, de szerinte ez egy esetleges jövőbeli megállapodásban legfeljebb de facto, és nem jogi elismerést kaphat.
Donald Trump korábban „területek cseréjét” is felvetette egy békemegállapodás részeként, amit Volodimir Zelenszkij határozottan elutasított, és ragaszkodott ahhoz, hogy Kijevnek részt kell vennie a tárgyalásokon. Több európai ország is hangsúlyozta, hogy békekötés nem történhet meg Ukrajna nélkül.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyelőre semmit véglegesítettek, így bizonytalan, hogy az ukrán elnök részt vesz-e a találkozón.
Miközben Rutte dicsérte Trump erőfeszítéseit, John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó bírálta a megközelítést. Szerinte hiba a találkozó amerikai helyszíne, mert ezzel
Ezt is ajánljuk a témában
Mindkét szervezet olyan jogokat vindikál magának, amelyek mélyen sértik a tagállamok szuverenitását és megkérdőjelezik a demokratikus felhatalmazásukat.
legitimálják egy páriának számító állam vezetőjét”, és Putyin elsőként tehette le béketervét az asztalra.
Mint fogalmazott:
Putyin leginkább a Trumppal való kapcsolatát akarja helyreállítani. Meglátjuk, sikerül-e neki.”
***
Fotó: Evgenia Novozhenina / POOL / AFP