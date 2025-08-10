Törésteszt Trump-módra: már a NATO-főtitkár szerint is komoly kihívás elé néz Putyin

A találkozó arról fog szólni, hogy teszteljük Putyint, mennyire gondolja komolyan ennek a szörnyű háborúnak a befejezését”

– mondta az ABC Newsnak a NATO első embere. Szerinte a tárgyalásoknak

területi kérdésekről,

biztonsági garanciákról és mindenekelőtt

Ukrajna önrendelkezési jogának elismeréséről

kell szólniuk.

Utóbbiba szerinte beletartozik

a katonai erő korlátozásának tilalma és a NATO jelenlétének fenntartása a kelet-európai országokban.

Rutte elismerte, hogy Oroszország jelenleg ellenőrzése alatt tartja Ukrajna egyes területeit, de szerinte ez egy esetleges jövőbeli megállapodásban legfeljebb de facto, és nem jogi elismerést kaphat.

Donald Trump korábban „területek cseréjét” is felvetette egy békemegállapodás részeként, amit Volodimir Zelenszkij határozottan elutasított, és ragaszkodott ahhoz, hogy Kijevnek részt kell vennie a tárgyalásokon. Több európai ország is hangsúlyozta, hogy békekötés nem történhet meg Ukrajna nélkül.