Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
alaszka NATO orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Mark Rutte Egyesült Államok John Bolton

Törésteszt Trump-módra: már a NATO-főtitkár szerint is komoly kihívás elé néz Putyin

2025. augusztus 10. 22:54

A NATO főtitkára szerint Trump azt fogja lemérni, mennyire komolyan vehető, hogy orosz kollégája hajlik a békére.

2025. augusztus 10. 22:54
null

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a jövő pénteki alaszkai Trump–Putyin találkozó kulcsfontosságú próba lesz az ukrajnai háború lezárása szempontjából.

Ezt is ajánljuk a témában

A találkozó arról fog szólni, hogy teszteljük Putyint, mennyire gondolja komolyan ennek a szörnyű háborúnak a befejezését”

– mondta az ABC Newsnak a NATO első embere. Szerinte a tárgyalásoknak

  • területi kérdésekről,
  • biztonsági garanciákról és mindenekelőtt
  • Ukrajna önrendelkezési jogának elismeréséről

kell szólniuk.

Utóbbiba szerinte beletartozik

a katonai erő korlátozásának tilalma és a NATO jelenlétének fenntartása a kelet-európai országokban.

Rutte elismerte, hogy Oroszország jelenleg ellenőrzése alatt tartja Ukrajna egyes területeit, de szerinte ez egy esetleges jövőbeli megállapodásban legfeljebb de facto, és nem jogi elismerést kaphat.

Donald Trump korábban „területek cseréjét” is felvetette egy békemegállapodás részeként, amit Volodimir Zelenszkij határozottan elutasított, és ragaszkodott ahhoz, hogy Kijevnek részt kell vennie a tárgyalásokon. Több európai ország is hangsúlyozta, hogy békekötés nem történhet meg Ukrajna nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Rutte dicsérte Trump erőfeszítéseit, John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó bírálta a megközelítést. Szerinte hiba a találkozó amerikai helyszíne, mert ezzel

Ezt is ajánljuk a témában

legitimálják egy páriának számító állam vezetőjét”, és Putyin elsőként tehette le béketervét az asztalra.

Mint fogalmazott:

Putyin leginkább a Trumppal való kapcsolatát akarja helyreállítani. Meglátjuk, sikerül-e neki.”

***

Fotó: Evgenia Novozhenina / POOL / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
BBrutus
2025. augusztus 10. 23:25
És Putyin is tesztelni fogja Trumpot, hogy mennyire veszi komolyan az orosz feltételeket. Rutte meg egy csiholó csivava semmi több.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 10. 23:21
Már minden agyhalott buzi beleugathat a nagyok dolgába?
Válasz erre
0
0
Stingary76
2025. augusztus 10. 22:59
"Mark Rutte NATO-főtitkár szerint" Mark Rutte főtitkárnak HALVÁNY LILA FINGJA SINCS arról, hogy miről fognak ott beszélni.
Válasz erre
1
0
kalyibagaliba
2025. augusztus 10. 22:57
Istennek ami az Istené, Ördögnek ami az Ördögé. Ennyi.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!