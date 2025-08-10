Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fehér Ház 24 hu Volodimir Zelenszkijt NBC News elnök Alaszka Vlagyimir Putyin

Ez fájni fog: lehet, hogy Zelenszkij a közelébe nem mehet Trump és Putyin tárgyalásának

2025. augusztus 10. 09:48

Egyelőre semmit véglegesítettek, így bizonytalan, hogy az ukrán elnök részt vesz-e a találkozón.

2025. augusztus 10. 09:48
null

A Fehér Ház megfontolja, hogy meghívja Volodimir Zelenszkijt Alaszkába, ahol Donald Trump a jövő héten találkozni fog Vlagyimir Putyinnal – írja a 24.hu az NBC News-ra hivatkozva. Az amerikai sajtóorgánumot egy névtelenséget kérő magas rangú amerikai tisztviselő és három, a belső egyeztetésekről tájékoztatott ember tájékoztatta.

Ezt is ajánljuk a témában

Azt mindannyian egybehangzóan állítják, hogy egyelőre semmit sem véglegesítettek, így bizonytalan, hogy az ukrán elnök részt vesz-e a találkozón. A lapnak nyilatkozó tisztviselő szerint mindenki reménykedik abban, hogy végül így alakul.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fehér Ház egyik tisztviselője ennél óvatosabb volt: azt mondta, az elnök továbbra is nyitott egy háromoldalú csúcstalálkozóra, jelenleg azonban a Fehér Ház arra összpontosít, hogy megszervezze azokat a kétoldalú tárgyalásokat, amelyeket Putyin elnök kezdeményezett. Az NBC az ukrán elnöki hivatalt is megkérdezte, de ők egyelőre nem nyilatkoztak.

Nyitókép: Angelo Carconi

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namégmitnem
2025. augusztus 10. 11:59
A horrofilmből kilépett, gyilkos bohócnak mi helye lenne ott?! Ideje RÓLA dönteni .- és nem vele.
Válasz erre
2
0
Szerintem
2025. augusztus 10. 11:47
Hát engedjék oda és várja meg a folyosón a kispadon, amíg a nagyok megegyeznek, hogy mindjárt alá is írhassa azt.
Válasz erre
2
0
evpus
•••
2025. augusztus 10. 11:20 Szerkesztve
Nagyon helyes! Ne engedjék oda a ripacsot! Azóta ezerrel sír Ursula ölében! Ha nem fogadják el az ukik a feltételeket, az oroszok nagyobb sebességre kapcsolnak!
Válasz erre
4
0
jojezigy
2025. augusztus 10. 10:57
"A Reuters arról számolt be, hogy a francia, olasz, német, lengyel, brit és finn vezetők, valamint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közös nyilatkozatban üdvözölték Trump erőfeszítéseit, egyúttal viszont hangsúlyozták Ukrajna támogatásának és az Oroszországra nehezedő nyomás fenntartásának szükségességét" HAHÓ !!!!
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!