Ez fájni fog: lehet, hogy Zelenszkij a közelébe nem mehet Trump és Putyin tárgyalásának

A Fehér Ház egyik tisztviselője ennél óvatosabb volt: azt mondta, az elnök továbbra is nyitott egy háromoldalú csúcstalálkozóra, jelenleg azonban a Fehér Ház arra összpontosít, hogy megszervezze azokat a kétoldalú tárgyalásokat, amelyeket Putyin elnök kezdeményezett. Az NBC az ukrán elnöki hivatalt is megkérdezte, de ők egyelőre nem nyilatkoztak.

Nyitókép: Angelo Carconi