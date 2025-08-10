Ez fájni fog: lehet, hogy Zelenszkij a közelébe nem mehet Trump és Putyin tárgyalásának

Így rajzolnák újra Ukrajnát – itt vannak a Trump–Putyin alku részletei
Kiszivárogtak a tervek.
Egyelőre semmit véglegesítettek, így bizonytalan, hogy az ukrán elnök részt vesz-e a találkozón.
A Fehér Ház megfontolja, hogy meghívja Volodimir Zelenszkijt Alaszkába, ahol Donald Trump a jövő héten találkozni fog Vlagyimir Putyinnal – írja a 24.hu az NBC News-ra hivatkozva. Az amerikai sajtóorgánumot egy névtelenséget kérő magas rangú amerikai tisztviselő és három, a belső egyeztetésekről tájékoztatott ember tájékoztatta.
Ezt is ajánljuk a témában
Kiszivárogtak a tervek.
Azt mindannyian egybehangzóan állítják, hogy egyelőre semmit sem véglegesítettek, így bizonytalan, hogy az ukrán elnök részt vesz-e a találkozón. A lapnak nyilatkozó tisztviselő szerint mindenki reménykedik abban, hogy végül így alakul.
Ezt is ajánljuk a témában
Könnyen lehet, hogy az orosz elnöknek mégsem kell lemondania az elfoglalt területekről.
A Fehér Ház egyik tisztviselője ennél óvatosabb volt: azt mondta, az elnök továbbra is nyitott egy háromoldalú csúcstalálkozóra, jelenleg azonban a Fehér Ház arra összpontosít, hogy megszervezze azokat a kétoldalú tárgyalásokat, amelyeket Putyin elnök kezdeményezett. Az NBC az ukrán elnöki hivatalt is megkérdezte, de ők egyelőre nem nyilatkoztak.
Nyitókép: Angelo Carconi