Baljós fellegek: fagyos fogadtatás várhat az orosz medvére Alaszkában

David Ramseur, korábbi kormányzói tanácsadó szerint

Alaszka mint nemzetközi kapuállomás, mindig is fontos volt, de a történelmi vonzalom Oroszország iránt az invázió óta megkopott”.

Hideget és meleget is kap a találkozó teve

A lap felidézi, hogy a találkozó pontos helyszínét egyelőre még nem erősítették meg, de a titkosszolgálat már lefoglalt egy hat hálószobás ingatlant Anchorageben.

A város polgármestere, Suzanne LaFrance ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott:

A vezetők vendégül látása nem szokatlan nálunk, a diplomácia része a történelmünknek”.

Mike Dunleavy, republikánus színekben politizáló kormányzó az X-en kifejtette:

Alaszka évszázadok óta híd a nemzetek között, ma is kapu a diplomácia és a biztonság felé.”

Lisa Murkowski szenátor – aki papíron szintén republikánus, ám aki az előző ciklusban 70 százalékban támogatta Joe Biden katasztrofális elnökségét, illetve 2021-ben arra szavazott, hogy elítéljék Donald Trumpot a Capitolium ostromát követően -

„mélyen bizalmatlan” Putyinnal és rendszerével szemben, de reméli, hogy a tárgyalások igazságos békéhez vezetnek.

Eric Croft, az alaszkai demokraták vezetője élesen bírálta Donald Trumpot, amiért nem teljesítette ígéretét, hogy hivatali ideje első napján lezárja a háborút, és egy jó adag belpolitikai kritikát is megfogalmazott: