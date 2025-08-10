Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
alaszka tárgyalás Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Baljós fellegek: fagyos fogadtatás várhat az orosz medvére Alaszkában

2025. augusztus 10. 22:05

A 49. tagállamban nem mindenki látná szívesen Vlagyimir Putyint.

2025. augusztus 10. 22:05
null

Ha minden igaz, akkor augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy megpróbáljanak megállapodást kötni az orosz–ukrán háború lezárásáról.

Ezt is ajánljuk a témában

A helyszínválasztás nem véletlen: Alaszka történelmileg szoros kapcsolatban állt Oroszországgal, amely a XVIII. században gyarmatosította, majd 1867-ben adta el a területet az Egyesült Államoknak.

Az orosz kultúra és történelem beleivódott Alaszka mindennapjaiba”

– nyilatkozta a New York Times-nak Brandon Boylan, az Alaszkai Egyetem professzora, aki szerint az orosz–ukrán konfliktus erősen lehűtötte a kapcsolatokat. 2023-ban Anchorage megszüntette testvérvárosi kapcsolatát Magadannal, bár Juneau megtartotta partnerségét Vlagyivosztokkal.

Boylan kiemelte:

Ha nő a feszültség az USA és Oroszország között, azt Alaszkában érezzük meg leginkább.”

Ezt is ajánljuk a témában

David Ramseur, korábbi kormányzói tanácsadó szerint

Alaszka mint nemzetközi kapuállomás, mindig is fontos volt, de a történelmi vonzalom Oroszország iránt az invázió óta megkopott”.

Hideget és meleget is kap a találkozó teve

A lap felidézi, hogy a találkozó pontos helyszínét egyelőre még nem erősítették meg, de a titkosszolgálat már lefoglalt egy hat hálószobás ingatlant Anchorageben.

A város polgármestere, Suzanne LaFrance ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott:

A vezetők vendégül látása nem szokatlan nálunk, a diplomácia része a történelmünknek”.

Mike Dunleavy, republikánus színekben politizáló kormányzó az X-en kifejtette:

Alaszka évszázadok óta híd a nemzetek között, ma is kapu a diplomácia és a biztonság felé.”

Lisa Murkowski szenátor – aki papíron szintén republikánus, ám aki az előző ciklusban 70 százalékban támogatta Joe Biden katasztrofális elnökségét, illetve 2021-ben arra szavazott, hogy elítéljék Donald Trumpot a Capitolium ostromát követően -

„mélyen bizalmatlan” Putyinnal és rendszerével szemben, de reméli, hogy a tárgyalások igazságos békéhez vezetnek.

Eric Croft, az alaszkai demokraták vezetője élesen bírálta Donald Trumpot, amiért nem teljesítette ígéretét, hogy hivatali ideje első napján lezárja a háborút, és egy jó adag belpolitikai kritikát is megfogalmazott:

Szeretnénk, ha véget érne a gázai és az ukrajnai vérontás, de az alaszkaiak inkább az infláció és a megszorítások miatt aggódnak.”

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Patrick T. FALLON / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Swansea2688
2025. augusztus 10. 23:05
"Hideget és meleget is kap a találkozó teve" Gratulálok! A szerkesztőségben van tevetalálkozó, de bezzeg a hoppázás meg a Szoboszlai-szopkodás, az megy.
Válasz erre
2
0
neven
2025. augusztus 10. 23:03
a komcsi képmutató gazember alaszkai demokraták vezetője Eric Croft birálja Trumpot, hogy bő fél éves kormányzása alatt még nem sikerült a békét elérnie, de a képmutató némber ugyanakkor tapsikolt Bidennek, aki viszont 3 évig szitotta a háborút ukrajna és oroszorzág között, ilyenek a libsi-komcsi-demokraták, fújjj!!
Válasz erre
1
0
ToIeranciaterror
2025. augusztus 10. 22:54
Ha lesz tali, akkor már megegyeztek mindenben...
Válasz erre
3
0
Atti bá
2025. augusztus 10. 22:42
Ki volt az az "észlény" aki összehozta ezt a cikket? A "baljós " árnyak megzavarták szegényt.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!