Baljós fellegek: fagyos fogadtatás várhat az orosz medvére Alaszkában

Megtörtént a történelmi bejelentés: meglepő helyen fog találkozni Trump és Putyin, kevesebb mint egy hét múlva
Donald Trump bejelentette a találkozó helyét és időpontját – egyik sem az, amire sokan számítottak.
A 49. tagállamban nem mindenki látná szívesen Vlagyimir Putyint.
Ha minden igaz, akkor augusztus 15-én Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy megpróbáljanak megállapodást kötni az orosz–ukrán háború lezárásáról.
A helyszínválasztás nem véletlen: Alaszka történelmileg szoros kapcsolatban állt Oroszországgal, amely a XVIII. században gyarmatosította, majd 1867-ben adta el a területet az Egyesült Államoknak.
Az orosz kultúra és történelem beleivódott Alaszka mindennapjaiba”
– nyilatkozta a New York Times-nak Brandon Boylan, az Alaszkai Egyetem professzora, aki szerint az orosz–ukrán konfliktus erősen lehűtötte a kapcsolatokat. 2023-ban Anchorage megszüntette testvérvárosi kapcsolatát Magadannal, bár Juneau megtartotta partnerségét Vlagyivosztokkal.
Boylan kiemelte:
Ha nő a feszültség az USA és Oroszország között, azt Alaszkában érezzük meg leginkább.”
Egy esetleges második csúcstalálkozóra pedig orosz területen kerülne sor. A meghívót már eljuttatták Trumpnak.
David Ramseur, korábbi kormányzói tanácsadó szerint
Alaszka mint nemzetközi kapuállomás, mindig is fontos volt, de a történelmi vonzalom Oroszország iránt az invázió óta megkopott”.
A lap felidézi, hogy a találkozó pontos helyszínét egyelőre még nem erősítették meg, de a titkosszolgálat már lefoglalt egy hat hálószobás ingatlant Anchorageben.
A város polgármestere, Suzanne LaFrance ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott:
A vezetők vendégül látása nem szokatlan nálunk, a diplomácia része a történelmünknek”.
Mike Dunleavy, republikánus színekben politizáló kormányzó az X-en kifejtette:
Alaszka évszázadok óta híd a nemzetek között, ma is kapu a diplomácia és a biztonság felé.”
Lisa Murkowski szenátor – aki papíron szintén republikánus, ám aki az előző ciklusban 70 százalékban támogatta Joe Biden katasztrofális elnökségét, illetve 2021-ben arra szavazott, hogy elítéljék Donald Trumpot a Capitolium ostromát követően -
„mélyen bizalmatlan” Putyinnal és rendszerével szemben, de reméli, hogy a tárgyalások igazságos békéhez vezetnek.
Eric Croft, az alaszkai demokraták vezetője élesen bírálta Donald Trumpot, amiért nem teljesítette ígéretét, hogy hivatali ideje első napján lezárja a háborút, és egy jó adag belpolitikai kritikát is megfogalmazott:
Szeretnénk, ha véget érne a gázai és az ukrajnai vérontás, de az alaszkaiak inkább az infláció és a megszorítások miatt aggódnak.”
***
Fotó: Patrick T. FALLON / AFP