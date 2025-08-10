Beleköpött Franciaország Trumpék levesébe: rég nem látott távolságba került a béke

Emmanuel Macron, francia elnök azon döntése, hogy elismeri a palesztin államot, véget vetett annak a lehetőségnek, hogy sikeres tűzszüneti megállapodás születhessen Izrael és Hamász között – állítja Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere.

Rubio egy interjúban kifejtette, hogy a tűzszüneti tárgyalások aznap omlottak össze, amikor Macron bejelentette, hogy egyoldalúan elismeri a palesztin államot – írja a Politico.

A döntést követően az Egyesült Királyság és Kanada is csatlakozott Franciaországhoz, ami heves kritikát váltott ki az Egyesült Államok és Izrael részéről.

A tűzszüneti tárgyalások kudarcát az Egyesült Államok is megerősítette, amikor Steve Witkoff, Washington különmegbízottja közölte, hogy Hamász nem cselekszik jóhiszeműen.

A döntések egyre növekvő nemzetközi elítélést kaptak a gázai humanitárius helyzet kapcsán, amelyet Keir Starmer, a brit miniszterelnök „kimondhatatlan és megmagyarázhatatlan szenvedésnek és éhezésnek” nevezett.

Rubio szerint Macron és más országok döntései arra ösztönözték Hamászt, hogy ne fogadja el a tűzszünetet, hanem inkább a háború folytatásával erősítse saját pozícióját.

„Ha én lennék Hamász, akkor azt gondolnám: Miért fogadnánk el a tűzszünetet, ha ehelyett győzelemként könyvelhetjük el, hogy jutalmat kaptunk?’” – mondta Rubio.