Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország Friedrich Merz Izrael gáza

Bekeményítettek a németek: nem küldenek több fegyvert Izraelnek

2025. augusztus 08. 13:54

Friedrich Merz német kancellár szerint az izraeli túszok szabadon engedése és a tűzszünet a legfontosabb, illetve aggodalmát fejezte ki a gázai civilek szenvedése miatt.

2025. augusztus 08. 13:54
null

A német kormány további értesítésig nem engedélyezi Izraelnek olyan katonai felszerelések exportját, amelyek a Gázai övezetben felhasználhatók – jelentette be Friedrich Merz kancellár, válaszul Izrael azon tervére, hogy kiterjeszti katonai műveleteit a térségben – írja a The Times of Israel.

Merz nyilatkozatában kijelentette, hogy az izraeli túszok szabadon bocsátása és a tűzszüneti tárgyalások Németország legfőbb prioritásai, és mély aggodalmát fejezte ki a Gázai övezetben élő civilek szenvedései miatt.

A döntés jelentős irányváltást jelent a német kormány számára, amely eddig Izrael egyik leghűségesebb nemzetközi szövetségese volt.

Merz szerint „egyre nehezebb megérteni”, hogy az izraeli katonai terv hogyan fogja elősegíteni a Hamász lefegyverzésének és a túszok kiszabadításának legitim céljait.

„Ilyen körülmények között a német kormány további értesítésig nem engedélyezi a Gázai övezetben felhasználható katonai felszerelések exportját” – áll a nyilatkozatában.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. augusztus 08. 16:03
mi lettunk a LEGutolso csatlosai a terrorallamnak Csak ugye ha az USAt leszámítjuk... EU terror jó terror...
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 08. 16:01
megtorlas26 Iszlám terror jó terror. Zsidó terror rossz terror.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 08. 16:00
zsuzsa-963 Ki látta ? Az ENSZ ?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 08. 15:59
De az Ukiknak igen ???
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!