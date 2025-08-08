Bekeményítettek a németek: nem küldenek több fegyvert Izraelnek

A német kormány további értesítésig nem engedélyezi Izraelnek olyan katonai felszerelések exportját, amelyek a Gázai övezetben felhasználhatók – jelentette be Friedrich Merz kancellár, válaszul Izrael azon tervére, hogy kiterjeszti katonai műveleteit a térségben – írja a The Times of Israel.

Merz nyilatkozatában kijelentette, hogy az izraeli túszok szabadon bocsátása és a tűzszüneti tárgyalások Németország legfőbb prioritásai, és mély aggodalmát fejezte ki a Gázai övezetben élő civilek szenvedései miatt.

A döntés jelentős irányváltást jelent a német kormány számára, amely eddig Izrael egyik leghűségesebb nemzetközi szövetségese volt.

Merz szerint „egyre nehezebb megérteni”, hogy az izraeli katonai terv hogyan fogja elősegíteni a Hamász lefegyverzésének és a túszok kiszabadításának legitim céljait.

„Ilyen körülmények között a német kormány további értesítésig nem engedélyezi a Gázai övezetben felhasználható katonai felszerelések exportját” – áll a nyilatkozatában.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP