Zelenszkij pánikol a Putyin–Trump találkozó miatt: vészjósló figyelmeztetést küldött az ukrán népnek

Miközben mindenki az augusztus 15-i Putyin–Trump találkozóra készül, Volodimir Zelenszkij egyre kétségbeesettebben próbál szövetségeseket szerezni Ukrajna mellé. A New York Times szerint az ukrán elnök attól tart, hogy Putyin meggyőzi Trumpot: valójában nem ő, hanem Kijev áll a béke útjában. Ezért Zelenszkij most azt próbálja bizonyítani, hogy Ukrajna bármit hajlandó megtenni a békéért, és lépten-nyomon hangsúlyozza: Kijev akár alá is írta volna a feltétel nélküli tűzszünetet, amelyet Oroszország utasított el.

Az ukrán elnök attól is tart, hogy Putyin a találkozó során megpróbálja Trumpot ellene fordítani.

Az amerikai lap újságírója szerint jogos lehet ez az aggodalom, hiszen Trump korábban többször is kifejezte: tiszteli az orosz elnököt, míg az ukrán államfővel való kapcsolata korántsem felhőtlen — különösen az Ovális irodában folytatott beszélgetésük óta.

Vasárnap este, az ukrán néphez intézett szokásos beszédében Zelenszkij úgy fogalmazott: „Oroszország csalódást akar okozni Amerikának, de ezt nem hagyjuk.”

Nemcsak Zelenszkij, hanem az európai vezetők sem örülnek annak, hogy Putyin és Trump négyszemközt fog tárgyalni. Szerintük ez azt vetíti előre, hogy Moszkva követeléseinek gyakorlatilag semmi sem szabhat majd gátat.