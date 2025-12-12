Fordulat: a Fehér Ház közzétette Donald Trump terveit, ezt Európában is megérezzük majd

Félelem és rettegés lett úrrá Brüsszelen: Orbán Viktor barátja lassan beveszi Bécset
Elképesztő fölényben az Osztrák Szabadságpárt.
Az amerikai elnök nyilvánosságra hozta az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját, leszögezve: Amerika az első, és mindent meg fog tenni, hogy ez így is maradjon. Európához is volt néhány, egyszerre bátorító és korholó szava.
A Fehér Ház a napokban publikálta az új nemzet- biztonsági stratégiát, amely összefoglalja az Egyesült Államok prioritásait a jelenben és az eljövendő évtizedekben. A tavalyi elnökválasztás után idén januárban újra hatalomra lépő Donald Trump a dokumentumban leszögezi: „Kilenc hónap alatt visszahoztuk nemzetünket – és a világot – a katasztrófa és a pusztulás széléről.” Úgy ítéli meg, „a halálos kudarcok korszaka után” „történelmi gyorsasággal” állították helyre Amerika erejét mind otthon, mind külföldön, „békét és stabilitást hozva a világba”, és „egy kormányzat sem ért el ilyen drámai fordulatot ennyire rövid idő alatt a történelem során”. Trump – joggal – hangsúlyozza számos konfliktus gyors lezárását országa segédletével, a ruanda–kongóitól a gázain és a kaukázusin át az újabb pakisztán–indiai összecsapásig.
A stratégia harminchárom tömör oldalon keresztül veszi végig az Egyesült Államok álláspontját és üzenetét a nagyvilágnak a közeljövőre nézve. Trump egyértelműen leszögezi: „Mindennel, amit teszünk, Amerikát tesszük az első helyre.” A stratégia lényege, hogy az USA megmaradjon „a legnagyobb és legsikeresebb nemzetnek az emberi történelem során, valamint a szabadság otthonának a földön”. Hozzáteszi: „Amerikát biztonságosabbá, gazdagabbá, szabadabbá, nagyobbá és hatalmasabbá tesszük, mint valaha volt.”
A trumpi stratégia abból indul ki, hogy a hidegháború lezárulta után az Egyesült Államok rendre tévútra futott, nem tudta megfogalmazni, mik az érdekei és a céljai. Azt próbálták elérni, hogy Amerika mindig és mindenhol domináns szerepben legyen, de lehetetlen egyszerre fenntartani egy hatalmas, bürokratikus jóléti államot és egy hatalmas katonai és titkosszolgálati komplexumot. Trump súlyos kritikával illeti, hogy a globalizáció és az „úgynevezett szabadpiac” ideológiája jegyében kiüresítették az amerikai ipart és középosztályt, amin pedig az ország gazdasági és katonai elsősége alapult. Egyes szövetségesek amerikai költségen védelmezték magukat, miközben az USA mellékes jelentőségű konfliktusokkal terhelte magát. „Elitjeink végső soron nemcsak nem kívánatos és lehetetlen célokat fogalmaztak meg, hanem aláásták azokat az eszközöket is, amelyekkel e célokat el lehetne érni: magát a nemzet karakterét, amin a hatalma, a vagyona és a józansága alapul.”