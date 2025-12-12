Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa fehér ház Washington Amerika Donald Trump stratégia Egyesült Államok kontinens

Fordulat: a Fehér Ház közzétette Donald Trump terveit, ezt Európában is megérezzük majd

2025. december 12. 12:34

Az amerikai elnök nyilvánosságra hozta az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiáját, leszögezve: Amerika az első, és mindent meg fog tenni, hogy ez így is maradjon. Európához is volt néhány, egyszerre bátorító és korholó szava.

2025. december 12. 12:34
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

A Fehér Ház a napokban publikálta az új nemzet- biztonsági stratégiát, amely összefoglalja az Egyesült Államok prioritásait a jelenben és az eljövendő évtizedekben. A tavalyi elnök­választás után idén januárban újra hatalomra lépő Donald Trump a dokumentumban leszögezi: „Kilenc hónap alatt visszahoztuk nemzetünket – és a világot – a katasztrófa és a pusztulás széléről.” Úgy ítéli meg, „a halálos kudarcok korszaka után” „történelmi gyorsasággal” állították helyre Amerika erejét mind otthon, mind külföldön, „békét és stabilitást hozva a világba”, és „egy kormányzat sem ért el ilyen drámai fordulatot ennyire rövid idő alatt a történelem során”. Trump – joggal – hangsúlyozza számos konfliktus gyors lezárását országa segédletével, a ruanda–kongóitól a gázain és a kaukázusin át az újabb pakisztán–indiai összecsapásig. 

Donald Trump egy flottahadgyakorlaton. Amerika az első maradna
Fotó: AFP/Saul Loeb

A stratégia harminchárom tömör oldalon keresztül veszi végig az Egyesült Államok álláspontját és üzenetét a nagyvilágnak a közeljövőre nézve. Trump egyértelműen leszögezi: „Mindennel, amit teszünk, Amerikát tesszük az első helyre.” A stratégia lényege, hogy az USA megmaradjon „a legnagyobb és legsikeresebb nemzetnek az emberi történelem során, valamint a szabadság otthonának a földön”. Hozzáteszi: „Amerikát biztonságosabbá, gazdagabbá, szabadabbá, nagyobbá és hatalmasabbá tesszük, mint valaha volt.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

A trumpi stratégia abból indul ki, hogy a hidegháború lezárulta után az Egyesült Államok rendre tévútra futott, nem tudta megfogalmazni, mik az érdekei és a céljai. Azt próbálták elérni, hogy Amerika mindig és mindenhol domináns szerepben legyen, de lehetetlen egyszerre fenntartani egy hatalmas, bürokratikus jóléti államot és egy hatalmas katonai és titkosszolgálati komplexumot. Trump súlyos kritikával illeti, hogy a globalizáció és az „úgynevezett szabadpiac” ideológiája jegyében kiüresítették az amerikai ipart és középosztályt, amin pedig az ország gazdasági és katonai elsősége alapult. Egyes szövetségesek amerikai költségen védelmezték magukat, miközben az USA mellékes jelentőségű konfliktusokkal terhelte magát. „Elitjeink végső soron nemcsak nem kívánatos és lehetetlen célokat fogalmaztak meg, hanem aláásták azokat az eszközöket is, amelyekkel e célokat el lehetne érni: magát a nemzet karakterét, amin a hatalma, a vagyona és a józansága alapul.” 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!