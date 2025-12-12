Fordulat: a Fehér Ház közzétette Donald Trump terveit, ezt Európában is megérezzük majd

A Fehér Ház a napokban publikálta az új nemzet- biztonsági stratégiát, amely összefoglalja az Egyesült Államok prioritásait a jelenben és az eljövendő évtizedekben. A tavalyi elnök­választás után idén januárban újra hatalomra lépő Donald Trump a dokumentumban leszögezi: „Kilenc hónap alatt visszahoztuk nemzetünket – és a világot – a katasztrófa és a pusztulás széléről.” Úgy ítéli meg, „a halálos kudarcok korszaka után” „történelmi gyorsasággal” állították helyre Amerika erejét mind otthon, mind külföldön, „békét és stabilitást hozva a világba”, és „egy kormányzat sem ért el ilyen drámai fordulatot ennyire rövid idő alatt a történelem során”. Trump – joggal – hangsúlyozza számos konfliktus gyors lezárását országa segédletével, a ruanda–kongóitól a gázain és a kaukázusin át az újabb pakisztán–indiai összecsapásig.

Donald Trump egy flottahadgyakorlaton. Amerika az első maradna

Fotó: AFP/Saul Loeb

A stratégia harminchárom tömör oldalon keresztül veszi végig az Egyesült Államok álláspontját és üzenetét a nagyvilágnak a közeljövőre nézve. Trump egyértelműen leszögezi: „Mindennel, amit teszünk, Amerikát tesszük az első helyre.” A stratégia lényege, hogy az USA megmaradjon „a legnagyobb és legsikeresebb nemzetnek az emberi történelem során, valamint a szabadság otthonának a földön”. Hozzáteszi: „Amerikát biztonságosabbá, gazdagabbá, szabadabbá, nagyobbá és hatalmasabbá tesszük, mint valaha volt.”