Válaszlevél az ukrán Pravda főszerkesztőjének: „Ne kövesse Zelenszkijt a magyarok sértegetésében!”

Indokolatlan kritikaözönnel és minden ukrán kolléga figyelmeztetésével reagált a Pravda főszerkesztője, amikor a Mandiner újságírója interjút kért tőle a legfontosabb ügyekkel kapcsolatban, például az EU-csatlakozás aktualitásai vagy éppen a kárpátaljai magyarok helyzete. A Facebook-bejegyzésben nem csupán lapunkat és kollégánkat, hanem a magyarokat is sértegette Szerhij Szidorenko, akinek válaszlevelet írt Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője, amit változtatás nélkül közlünk magyar és angol nyelven.

Tisztelt Szerhij Szidorenko,

Meglepve és megütközve olvastam nyílt levelét, amelyet a közösségi médiában publikált azt követően, hogy kollégám interjút kért Öntől. Levelében részletesen és hosszasan sértegeti az általam vezetett Mandiner munkatársait, illetve elmond minden olyan hamis állítást, amelyet naponta olvashatunk itthon is a Tisza Párt vezetőjétől, képviselőitől.

Tekintettel arra, hogy Ön egy háború sújtotta országban él és népe hősiesen harcol az országát megtámadó oroszokkal s nyilvánvalóan a hátországban is rendkívül nehezek a mindennapok, nem kívánom részletesen cáfolni azt a számtalan hazugságot, amellyel lapja olvasóit terheli Magyarországról írva.

Nem kívánom minősíteni azt az eljárást sem, hogy Magyarországot ellenségnek állítják be, csupán azért, mert nem kívánunk részesévé válni a szomszédban dúló háborúnak, ugyanakkor minden hozzánk menekülő ukránnak menedéket biztosítunk, országuk eltartásából pedig évek óta kivesszük a részünket az Európai Unió tagországaként.

Arra sem térek ki, hogy virágzó demokráciának láttatja a sajátos hatalmi szerkezetű Ukrajnát, Magyarországot pedig sötét helynek vélelmezi, holott - hogy más egyébbel ne terheljem - nálunk a kisebbségek jogai maximálisan biztosítva vannak, Grexa Liliana személyében a magyarországi ukrán nemzetiségnek országgyűlési szószólója van.

Bárcsak egyszer a kárpátaljai magyarok is megérhetnék ezt!

Azt azonban engedje meg, hogy határozottan visszautasítsam, hogy krakéler, rosszindulatú, hamis állításoktól hemzsegő szöveggel reagáljon arra, hogy kollégám interjút kér Öntől!

A sajtóetika megsértése nem a mi asztalunk, az a feltételezés, hogy az interjúkérelem szavai kiforgatásának célját szolgálta volna csak onnan eredhet, hogy azt feltételezi: munkamódszerünk megegyezik az Önökével.

Nem, Téved, Főszerkesztő Úr.

Mi a véleményére, álláspontjára voltunk kíváncsiak, ehelyett nyilvános és alaptalan sértegetést kaptunk. Ennek a Tisza Párt értelmiségi holdudvara itthon tapsol, azonban Ön elvesztette a lehetőséget arra, hogy egy nagy elérésű felületen képviselje álláspontját a magyar olvasók előtt.

Lelke rajta, azonban, kérem ne kövesse abban országa elnökét, hogy a magyarokat - jelen esetben a kollégámat - sértegeti.

Tisztelettel,

Szalai Zoltán

Lapigazgató-főszerkesztő

Mandiner

Dear Mr. Sydorenko,

I am astonished and dismayed to find an open letter from you posted on social media in response to my colleague’s interview request.

In the course of your letter, you manage to insult the staff of Mandiner, the publication I lead, with a litany of false claims and accusations—the same ones we’ve heard every day here in Hungary from the leaders of the Tisza Party.

I know that your country’s heroic fight against the Russian invasion has left it war-torn, with everyday life made extremely difficult across the country. For that reason, I will refrain from responding in detail to the countless lies about Hungary that you’ve inflicted on your readers.

Nor will I dwell on the tiresome tendency to cast Hungary as an adversary simply because we do not get militarily involved in the conflict raging next door. Never mind that we have given shelter to every Ukrainian refugee that has entered our territory—and that, as a member of the EU, we have contributed our share to Ukraine’s support for years.

And come now, let me not even waste time with your presentation of Ukraine’s peculiar power structure as a thriving democracy, whereas you assume Hungary is some benighted land. This despite the fact that—to cite only one example—the rights of minorities are so well safeguarded in Hungary that the Ukrainian community can be represented in our National Assembly by Liliana Grexa.

If only the Hungarian minority in Transcarpathia could one day enjoy such recognition!

Yet I must firmly reject the manner in which you responded to my colleague’s interview request—with a tirade full of malicious, unfounded claims. Violating journalistic standards isn’t our cup of tea. The notion that our interview request was merely a plot to twist your words can only stem from your assumption that our methods mirror your own.

No, you are mistaken, Mr. Editor-in-Chief.

On the contrary, we wanted to grasp your perspective and your stance. Instead, you met us with public, unwarranted vitriol. While the Tisza Party’s intellectual coterie here in Hungary may applaud such antics, the result is that you’ve thrown away the opportunity to present your views to Hungarian readers on a widely read platform.

The choice is yours. But let me urge you not to imitate your country’s president in maligning Hungarians—in this instance, my colleague.

Respectfully yours,

Zoltán Szalai

Publisher and Editor-in-Chief

Mandiner