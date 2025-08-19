Megjelentek az amerikai hadihajók Venezuela partjainál, Maduróék cserébe több millió embert mozgósítottak

Trumpék 17 milliárd forintot adnak a venezuelai elnök levadászására
Az Egyesült Államok csütörtökön megduplázta a Nicolas Maduro venezuelai elnök elkapásáért járó díjat, 50 millió dollárra (17 milliárd forintra) emelve az összeget.
Három rakétás romboló érkezik Venezuela partjaihoz.
Három amerikai Aegis irányított rakétás romboló érkezik Venezuela partjaihoz a következő 36 órában, a latin-amerikai drogkartellek jelentette fenyegetésekkel szembeni fellépés részeként – írja a Reuters.
Donald Trump elnök a hadsereget kívánja bevetni a globális terrorista szervezetnek minősített latin-amerikai drogbandák ellen.
A források szerint a hajók: a USS Gravely, a USS Jason Dunham és a USS Sampson.
Egy másik amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy összesen körülbelül 4000 tengerész és tengerészgyalogos várhatóan részt vesz a Trump-kormány dél-karib-tengeri régióban végzett erőfeszítéseiben.
Az anonimitást kérő amerikai tisztviselő szerint a tágabb régióban további katonai eszközök bevetésére kerül sor, többek között több P-8 kémrepülőgép, hadihajó és legalább egy támadó tengeralattjáró.
Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn bejelentette: 4,5 millió civil önkéntest mozgósítására készül országszerte, válaszul az Egyesült Államok „háborús fenyegetéseire”.
A kormánypárti kormányzókkal és polgármesterekkel tartott megbeszélésen Maduro közölte: megerősítik a városi és vidéki alakulatokat, és harci egységeket szerveznek a gyárakban és a munkahelyeken is. Az államfő ezt „a nép, a rendőrség és a fegyveres erők tökéletes egységének” nevezte, amely szerinte Venezuela békéjét és szuverenitását biztosítja.
A bejelentés előtt Vladimir Padrino López védelmi miniszter azzal vádolta meg Washingtont, hogy a kábítószer-ellenes fellépés ürügyén próbálja igazolni a térségben folytatott katonai műveleteit.
Az elmúlt hetekben tovább nőtt a feszültség Caracas és Washington között. Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrég 50 millió dollárra emelte a venezuelai elnök elfogását segítő információkért járó pénzjutalmat, arra hivatkozva, hogy Maduro nemzetközi drogkartellekkel áll kapcsolatban. A venezuelai elnök határozottan tagadta a vádakat, amelyeket politikai indíttatású támadásnak nevezett. Maduro szerint a mostani mozgósítás egyértelmű üzenetként szolgál: Venezuela kész megvédeni magát minden külső fenyegetéssel szemben.
