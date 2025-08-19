Megjelentek az amerikai hadihajók Venezuela partjainál, Maduróék cserébe több millió embert mozgósítottak

Három amerikai Aegis irányított rakétás romboló érkezik Venezuela partjaihoz a következő 36 órában, a latin-amerikai drogkartellek jelentette fenyegetésekkel szembeni fellépés részeként – írja a Reuters.

Donald Trump elnök a hadsereget kívánja bevetni a globális terrorista szervezetnek minősített latin-amerikai drogbandák ellen.

A források szerint a hajók: a USS Gravely, a USS Jason Dunham és a USS Sampson.

Egy másik amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy összesen körülbelül 4000 tengerész és tengerészgyalogos várhatóan részt vesz a Trump-kormány dél-karib-tengeri régióban végzett erőfeszítéseiben.

Az anonimitást kérő amerikai tisztviselő szerint a tágabb régióban további katonai eszközök bevetésére kerül sor, többek között több P-8 kémrepülőgép, hadihajó és legalább egy támadó tengeralattjáró.

Venezuelaiak reakciója

Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn bejelentette: 4,5 millió civil önkéntest mozgósítására készül országszerte, válaszul az Egyesült Államok „háborús fenyegetéseire”.

A kormánypárti kormányzókkal és polgármesterekkel tartott megbeszélésen Maduro közölte: megerősítik a városi és vidéki alakulatokat, és harci egységeket szerveznek a gyárakban és a munkahelyeken is. Az államfő ezt „a nép, a rendőrség és a fegyveres erők tökéletes egységének” nevezte, amely szerinte Venezuela békéjét és szuverenitását biztosítja.

A bejelentés előtt Vladimir Padrino López védelmi miniszter azzal vádolta meg Washingtont, hogy a kábítószer-ellenes fellépés ürügyén próbálja igazolni a térségben folytatott katonai műveleteit.

Az elmúlt hetekben tovább nőtt a feszültség Caracas és Washington között. Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrég 50 millió dollárra emelte a venezuelai elnök elfogását segítő információkért járó pénzjutalmat, arra hivatkozva, hogy Maduro nemzetközi drogkartellekkel áll kapcsolatban. A venezuelai elnök határozottan tagadta a vádakat, amelyeket politikai indíttatású támadásnak nevezett. Maduro szerint a mostani mozgósítás egyértelmű üzenetként szolgál: Venezuela kész megvédeni magát minden külső fenyegetéssel szemben.

(MTI/Mandiner)

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: OMAR-KAREEM POWELL / US NAVY / AFP