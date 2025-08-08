Ft
08. 08.
péntek
drog venezuela Egyesült Államok

Trumpék 17 milliárd forintot adnak a venezuelai elnök levadászására

2025. augusztus 08. 07:53

Az Egyesült Államok csütörtökön megduplázta a Nicolas Maduro venezuelai elnök elkapásáért járó díjat, 50 millió dollárra (17 milliárd forintra) emelve az összeget.

2025. augusztus 08. 07:53
null

A Trump-adminisztráció azzal vádolja Venezuela elnökét, hogy ő a világ legnagyobb kábítószer-kereskedője, és kartellekkel működik együtt a fentanil-tartalmú kokain Egyesült Államokba történő csempészésében. Januárban a bejelentett fejvadászdíjat 25 millió dollárban határozták meg.

Az Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium csütörtökön történelmi jelentőségű, 50 millió dolláros jutalmat jelentett be a Nicolas Maduro letartóztatásához vezető információkért – közölte Pam Bondi amerikai főügyész.

„Ő a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedője, és fenyegetést jelent nemzetbiztonságunkra” – mondta.

Bondi egy, az X-en közzétett videójában azzal vádolta Madurót, hogy olyan ismert bűnszervezetekkel működik együtt, mint a Tren de Aragua és a Sinaloa Kartell.

Trump első ciklusa alatt Maduro és más magas rangú venezuelaiakat számos vádpontban vádoltak meg, többek között egy „narkóterrorizmus” összeesküvésében való részvétel miatt. Az amerikai hatóságok „harminc tonna, Madurohoz és társaihoz köthető kokaint foglaltak le, ebből közel hét tonna magához Maduróhoz köthető” – mondta Bondi.

Bondi azt is elmondta, hogy az Igazságügyi Minisztérium több mint 700 millió dollár értékű, Maduróhoz köthető vagyont foglalt le, köztük két magánrepülőgépet, és azt mondta, hogy 7 millió tonna kokaint közvetlenül a baloldali vezetőhöz vezettek vissza. „Maduro rémuralma mégis folytatódik” – mondta.

Yvan Gil venezuelai külügyminiszter „szánalmasnak” nevezte a vérdíj emelését, 

és azzal vádolta Bondit, hogy „nyers politikai propagandaműveletet” hajtott végre. Gil a Telegramon azt nyilatkozta, hogy a bejelentés „a legnevetségesebb füstfüggöny, amit valaha láttak”.

„Hazánk méltósága nem eladó. Elutasítjuk ezt a nyers politikai propagandaműveletet” – tette hozzá. Bondira utalva Gil azt mondta: „Míg mi leleplezzük az országából kitervelt terrorcselekményeket, ez a nő médiacirkuszt tart, hogy a legyőzött venezuelai szélsőjobboldalnak tetszeni tudjon.”

Nyitókép: Alfredo Lasry R/Getty Images


 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
krisztoforo48-2
2025. augusztus 08. 08:13
Akkor terroristák!
pulsarito
2025. augusztus 08. 08:03 Szerkesztve
Az Egyesült Államok mindenkori elnöke pedig a világ első számú terroristája! Kíváncsi vagyok ki és mikor fog vérdíjat kitűzni a fejére!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!