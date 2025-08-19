Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Digitális Polgári Kör Pedró pékség Gyopáros Alpár Rátóti Zoltán Orbán Viktor

Miniszter, olimpiai bajnok, filmrendező, polgármester, gazda, pék – szépen bővül a vidéki digitális polgári kör

2025. augusztus 19. 12:52

Dinamikusan gyarapodik Gyopáros Alpár kormánybiztos digitális polgári köre, hogy a vidék szavát képviselje a digitális térben.

2025. augusztus 19. 12:52
null

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezeti a vidéki Digitális Polgári Kört (DKP). A politikus nemrég külön posztokban kezdte el bemutatni a vidéki DPK társalapítóit Facebook-oldalán.

Szépen bővül a vidéki polgári kör, amelynek néhány tagját már most ismernei lehet: Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó, gazda; Szőke András filmrendező, színész, humorista; M. Dobos Marianne műsorvezető, újságíró; Nagy István agrárminiszter; Kékedi László népi iparművész, Kisgyőr polgármestere; Dudás Zsolt gazda, internetes tartalomgyártó; Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, parlamenti képviselő; DJ Spigiboy, azaz Spiegelhalter László lemezlovas, Vácrátót polgármestere; Cs. Kovács Anita várpalotai közösségépítő; Ruprecht László a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnöke, gasztronómiai szakember, séf; Vajda Péter, a Pedró pékség vezetője; Rátóti Zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész.

Mint ismert, a Digitális Polgári Köröket Orbán Viktor hívta életre az idei tusványosi beszédében. A kormányfő kiemelte: a szervezetek megalakításának komoly jelentősége van a választás szempontjából is, de jóval túlmutat rajta.

Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól”

– fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor ugyancsak a szabadegyetemen mondott beszédében felidézte, hogy a „tiszás digitális agresszió” ellen korábban már életre hívták a Harcosok Klubját, de nem mindenkinek való a harc. Akiknek elegük van a konfliktusokból, akik nem akarnak részt venni direkt politikai csatákban, azoknak kialakítanak teret, ahol részt tudnak venni az országépítésben.

Kell egy tér, egy támasz, kell a politikai és közösségi védelem, kell sok digitális polgári kör”

– mondta a miniszterelnök.

Időközben a DPK-k központi honlapjának számlálója szerint a csatlakozók száma meghaladta a 60 ezret, Orbán Viktor pedig vasárnapi körlevelében arról tájékoztatta a tagokat, hogy a múlt héten 500 új digitális polgári kör alakult meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrás: Facebook


 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mesz86
2025. augusztus 19. 13:35
Vannak még itt olyanok, akik már 10-15 éve is a Mandiner olvasói voltak? Meg kéne alapítanunk a Mandiner DPK-t :)
Válasz erre
1
0
massivement-3
2025. augusztus 19. 13:24
"Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól” A fideszkommunista moszkovita pártállamnak és csicskáinak minden ellenséges terület, amit nem tudnak kézivezérelve irányítani a rogáni-göbbelszi módszerekkel. Leginkább moszkovita törvényeket és "nyilvánosságot" szeretnének, azaz totális autokráciát és információs diktatúrát. Reméljük, meg fognak bukni geciék a félázsiai magyarka-tempóval, kipcsak autokráciával. Az alternatíva a további rohadás, gazdaságilag, kulturálisan, demográfiailag, pénzügyileg, ja, az is hitelbű'. Helyes!
Válasz erre
1
1
ergo07-2
2025. augusztus 19. 13:09
Sokan nem mernek csatlakozni, mert a balosoktól - főként egy bizonyos méret alatt - félteni lehet a vállalkozások fb profilját
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!