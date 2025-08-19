Miniszter, olimpiai bajnok, filmrendező, polgármester, gazda, pék – szépen bővül a vidéki digitális polgári kör

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezeti a vidéki Digitális Polgári Kört (DKP). A politikus nemrég külön posztokban kezdte el bemutatni a vidéki DPK társalapítóit Facebook-oldalán.

Szépen bővül a vidéki polgári kör, amelynek néhány tagját már most ismernei lehet: Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó, gazda; Szőke András filmrendező, színész, humorista; M. Dobos Marianne műsorvezető, újságíró; Nagy István agrárminiszter; Kékedi László népi iparművész, Kisgyőr polgármestere; Dudás Zsolt gazda, internetes tartalomgyártó; Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, parlamenti képviselő; DJ Spigiboy, azaz Spiegelhalter László lemezlovas, Vácrátót polgármestere; Cs. Kovács Anita várpalotai közösségépítő; Ruprecht László a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnöke, gasztronómiai szakember, séf; Vajda Péter, a Pedró pékség vezetője; Rátóti Zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész.

Mint ismert, a Digitális Polgári Köröket Orbán Viktor hívta életre az idei tusványosi beszédében. A kormányfő kiemelte: a szervezetek megalakításának komoly jelentősége van a választás szempontjából is, de jóval túlmutat rajta.

Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól”

– fogalmazott.