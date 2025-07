Ahogy a gazda látja: az álprofilok nem fognak jövőre szavazni

Beszélgetésünk legelején a gazda felidézte, hogy 2015-ben tért haza a feleségével Ausztriából, és ekkor kezdték el felfuttatni a korábban megálmodott családi gazdaságukat. Elárulta, hogy még a Gyurcsány-kormány idején hozták meg kényszerből azt a döntést, hogy nyugati szomszédunknál próbáltak szerencsét, mivel devizahitel volt az autójukon, és sok életkezdési kölcsön terhelte őket, miközben munkát is alig találtak. „Tíz évvel ezelőtt aztán végleg hazatelepültünk. Addigra apránként megvásároltuk a házat és a környező földeket is, melyeken termelni kezdtünk” – idézte fel Zsolt a hazatérésük időszakát.

„Már 2011 körül eldöntöttük, hogy közösségi gazdálkodással szeretnénk foglalkozni. Ekkor láttuk ugyanis egy szegedi gazda bemutatkozó videóját, és nagyon megtetszett, hogy közvetlen kapcsolatban áll a vevőivel” – mondta el.

A közösségi gazdálkodás lényege, hogy a termelő közvetlenül a családokkal szerződik. Ez általában az év elején történik, és nekik szállítanak közvetlenül, vagy átvevőpontokra juttatják el a zöldséget, gyümölcsöt, egyes gazdák pedig egyéb termékeket, például húsféléket is.

„Mi mindezt körjáratban oldjuk meg. Délelőtt leszedem a termést, és délután, estére már a családok asztalán van minden. Ez a valódi rövid élelmiszerlánc (REL). Már a szerződéskötéskor nagyjából megbecsüljük, hogy mennyi lesz a terméshozam a közel egy hektárnyi területünkön, mivel a cél az, hogy minden velünk szerződött családnak bőséges termést vihessünk.”

Hozzátette, hogy a legnépszerűbb kultúrnövényeket termesztik szabadföldön és fóliában – a vajbabtól a paradicsomon át a burgonyáig –, míg a telepített gyümölcsösben sárga- és őszibarack, cseresznye, valamint szőlő is megterem.

A gazda a Mandinernek azt is hangsúlyozta, hogy ahol csak teheti, népszerűsíti a rövid élelmiszerláncot; legutóbb például a Budapest Műhely egyik rendezvényén beszélt annak számos előnyéről. Ezek közül

kiemelte a kiszámíthatóságot, valamint a közvetlen kapcsolatot a termelő és a fogyasztó között.

„Hiszek abban, hogy példamutatással lehet az embereket ösztönözni arra, hogy idénynek megfelelő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasszanak. Télen együnk savanyú káposztát, vegyes vágottat vagy csemegeuborkát, majd ahogy jön a jó idő, megjelennek a salátafélék, a retkek, majd a paradicsom, paprika és a nyár megannyi gyümölcse. Érdemes lenne visszatérni azokhoz a gyökereinkhez, amelyeket a ’90-es évek vadkapitalizmusa kiölt belőlünk” – magyarázta.

Így segíti a kormány a gazdálkodókat

Zsolt kitért arra is, hogy a kormány adópolitikájának köszönhetően kifejezetten kedvező a helyzetük. „A jelenlegi kormánynak köszönhetően alakulhattak meg az őstermelői családi gazdaságok (ÖCSG) a vonatkozó törvény módosítását követően, így az őstermelői kör jelentősen kibővült. Mi például mintegy 30 millió forintos éves bevételi határig nagyon kedvezményes adózás alá esünk.

Emellett

értékesítéseink alanyi áfamentesek, így azt sem kell a vevőkre áthárítani, ami nagy előny – különösen mivel az ellenzéki kormányok időszakában a magyar társadalom fokozottan érzékennyé vált az áfaterhekre”

– fogalmazott.

A gazda azt is megjegyezte, hogy bár ők végül nem éltek a fiatal gazdáknak szóló támogatással, több ismerősük is elnyerte azt, és ennek segítségével tudtak elindulni. Zsolt szerint az is nagy könnyebbség a gazdálkodók számára, hogy bizonyos fejlesztési támogatásokhoz ma már nincs szükség pályázatírók bevonására, mivel a Nemzeti Agrárkamara kirendeltségein dolgozó munkatársak ezt a feladatot is ellátják.

Zsolt arra a kérdésünkre, hogy mekkora veszélyt jelenthet Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása a magyar gazdatársadalomra, úgy válaszolt: bár a gazdák nevében nem tud nyilatkozni, jól emlékszik, milyen következményekkel járt a ’90-es évek nagy privatizációja.

Véleménye szerint valahogy úgy kell elképzelni Ukrajna gyorsított csatlakozását, mint amikor a ’90-es években tönkretették a magyar feldolgozóipart. „Az utolsó döfést” pedig az uniós csatlakozási tárgyalások jelentették, amikor megjelentek a külföldi feldolgozók, és az utolsó hazai konzervgyárak is bezártak. Ezzel párhuzamosan betörtek a német, angol és francia multinacionális cégek, amelyek piacszerzés révén fokozatosan kiszorították a hazai kiskereskedőket – idézte fel.

„Tehát valami hasonlóra számíthatnánk, ha az ukránok belépnének: fokozatosan megszűnne a magyar termelés, és onnantól kezdve – ha keleti szomszédaink monopolhelyzetbe kerülnének – már nem mi szabályoznánk az árakat. Ugyanaz történne, mint amit az infláció kapcsán az áruházakban már megtapasztaltunk” – részletezte a szerinte ránk leselkedő veszélyt.