08. 11.
hétfő
Pénzügyőr Simon Attila balhé öngól NB III MTK

Az NB I-es gólkirály szerint megfenyegették, hogy kirakják a temetőbe

2025. augusztus 11. 12:19

A Pénzügyőrben levezető Simon Attila kirívó sportszerűtlenségekről beszélt csapata MTK II elleni NB III-as veresége és az interneten híressé vált elképesztő öngól kapcsán.

2025. augusztus 11. 12:19
null

Komoly utóélete lett az MTK II–Pénzügyőr NB III-as bajnoki elsőre viccesnek tűnő öngóljának. 

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a harmadosztályú mérkőzést egy szürreális jelenetsor is tarkította: a hazaiak a vezető találatot úgy szerezték meg egy bedobásból, hogy a labdát a Pénzügyőr kapusa ütötte be saját hálójába. 

Csakhogy az eset, ami első ránézésre egy mókás bakinak tűnt, a körülmények ismeretében egészen más színezetet kap. A vendég Pénzügyőrben levezető rutinos támadó, az egykori NB I-gólkirály Simon Attila a Magyar Nemzetnek fejtette ki a hátteret, és ezek alapján már kevésbé vicces a történet. A 42 éves csatár elmondta, hogy az interneten híressé lett felvételen nem láthatóak a rendhagyó találat közvetlen előzményei, amelyek a következők voltak: „Amit láthatunk, az már a megismételt bedobás. Az MTK ifjú játékosa elsőre olyan nyeglén dobta be a labdát, hogy az alig vánszorgott be a pályára. Csapattársam, Steer Bence azért hagyta el a kapuját, hogy a megismételt bedobás után felvehesse a labdát. Ezt kiszúrva volt az MTK tisztelt játékosa olyan leleményes, hogy hatalmasat dobva becsapta őt” – magyarázta a Paks játékosaként anno még a 2013/14-es élvonalbeli idényben magyar gólkirály veterán.

Simon Attila
Simon Attila még a 2013/14-es NB I-idényben lett gólkirály a Paks mezében (Fotó: Kovács Tamás/MTI)

Simon ezek után elmondta, ez ráadásul még csak a kisebbik sportszerűtlenség volt az ellenfél részéről. „A gólt visszavonni a szabályok szerint nem lehet. Ám létezik a szokás, miszerint ilyenkor úgymond az ellenfél visszaadja a gólt. Ebbe az MTK csapatkapitánya, Lépő Kristóf és Laki Fülöp játékvezető is belement. Körbenéztem, s azt láttam, hogy a pályán lévő játékosok kilencven százaléka fejbólintással jelzi az egyetértését. 

Kivéve az MTK, elnézést, nem tudom, másként jellemezni, arrogáns, nagyképű középhátvédjét, aki néhány első osztályú meccsére hivatkozva azzal kérkedett, hogy ő NB I-es játékos. Lehoczky Roland az ujját felfelé bökve fejezte ki harsányan az ellenvéleményét.

Ekkor az MTK kispadja felé pillantottam, onnan várva segítséget. Horváth Ádám vezetőedző azonban úgy tett, mintha nem látta volna, hogy mi történt, s igen, ezt is kimondom, gyáván elfordult” – sorolta sérelmeit Simon, hozzátéve, 

a leginkább mégis az háborította fel, hogy miután „nem éppen irodalmi stílusban” számonkérte Lehoczkyt, a védő a vitát lezárandó azzal fenyegette meg, hogy „kirakja a szemközti temetőbe.”

A nagyívű diskurzust és a vitatott esetet jó eséllyel MLSZ-vizsgálat követi majd, addig talán a meccset végül 4–0-ra megnyerő MTK is reagál a történtekre a saját szemszögéből.

(Nyitókép: Facebook/Pénzügyőr SE)

oberennsinnen49
2025. augusztus 11. 13:47
Jó dolog, hogy Simon mindezt világosan, érthetően elmondta. Különben marad a kérdőjel. És az sosem kedvező.
zakar zoltán béla
2025. augusztus 11. 12:29
Jujj!
