bedobás öngól NBIII

Ilyet még biztosan nem látott: a bedobás után öngólt ütött a rutinos kapus az MTK ellen (VIDEÓ)

2025. augusztus 10. 14:59

Kiütéses Pénzügyőr-vereség lett a fővárosi derbi vége.

2025. augusztus 10. 14:59
null

Szürreális jelenet zajlott le a labdarúgó NB III Dél-nyugati csoportjában rendezett MTK II.–Pénzügyőr SE fővárosi derbin. A 3. fordulóban rendezett mérkőzés 51. percében, még gól nélküli állásnál egy sportszerűségből kirúgott labda után Vitályos Viktor Tamás visszadobta a vendégeknek a labdát, ám a zöld-fehérek 32 éves kapusa, Steer Bence olyan furcsa mozdulattal ütött a labdába, hogy a feje fölött behullott a hálóba – számolt be róla az Öltözőn Túl Facebook-oldal.

Miután a rutinos, korábban a Vasasban is megfordult hálóőr beleért a bedobásba, szabályos gól született.

Ezt követően beindult az MTK-henger, a kék-fehérek végül kiütéses, 4–0-ás győzelmet arattak.

Fotó: Facebook/képmentés

 

