Bejelentették: ekkorra várható a háború kitörése Oroszország és Európa között (VIDEÓ)
A francia vezérkari főnök a lakosságot arra figyelmeztette, hogy készüljenek fel az emberáldozatokra.
Talán soha nem láttam még olyat egy magát komolyan vevő párttól, hogy egy ekkora hibamátrixba terelje saját magát, mint most a Tisza.
„Ezzel a jelölt–jelölt állítással a hibázási lehetőséget meg 315-szörözte magának. Elképedve hallgattam, hogy magukat neves elemzőnek és újságírónak tartó balos megmondók tegnap este az ATV-ben arról beszéltek, hogy ez milyen nagy dolog, hogy a Tisza ezt meglépte, és hogy Orbánnak ez mekkora öngól, amiért lebaloldalazta őket. Mi van?
Most ezek az emberek vagy nem értenek ahhoz, amit csinálnak, vagy teljesen elvakítja őket Magyar Péter szemfényvesztése. A miniszterelnök beárazta a tiszás politikusaspiránsokat, és rámutatott arra, hogy milyen ellenféllel száll harcba a Fidesz. Miért nevezte baloldalinak őket? A válasz egyszerű: aki többkulcsos adót szeretne, és a Néppárt útmutatásait követné a nemzetközi politikában, az baloldali, hiszen a mainstream balliberális politikusok Nyugat-Európában pont ezt teszik.
Ha Magyar Péterék tényleg olyan jól állnának, mint ahogy mondják, akkor miért kellett ilyen sietősen kihozni a jelölteket tele hibákkal és adminisztratív blődségekkel? Ha annyira „áradnak”, akkor miért van az, hogy a választókerületek jelentős részében olyanok indulnak, akik nem is ott élnek? Miért nem nyilatkoznak, ha nem félnek és magabiztosak?
Rengeteg kérdés marad megválaszolatlanul, amelyeket az ellenzéki elemzők és újságírók egy része folyamatosan elkendőz, és nem vesz tudomást ezekről.
Egyre jobban kirajzolódik a kép, hogy a Tisza nem egy kormányzóképes párt, sőt egyáltalán nem akkora, mint amekkorának mondja magát. Egy szép nagy lufi egy esküvőn, amelyből kiszökken a hélium mielőtt elkezdődne a lagzi.”
Nyitókép forrása: Móna Márk Facebook-oldala
