Móna Márk Orbán öngól ellenfél harc párt

Előválasztási bohózat

2025. november 20. 20:12

Talán soha nem láttam még olyat egy magát komolyan vevő párttól, hogy egy ekkora hibamátrixba terelje saját magát, mint most a Tisza.

2025. november 20. 20:12
Móna Márk
Móna Márk
„Ezzel a jelölt–jelölt állítással a hibázási lehetőséget meg 315-szörözte magának. Elképedve hallgattam, hogy magukat neves elemzőnek és újságírónak tartó balos megmondók tegnap este az ATV-ben arról beszéltek, hogy ez milyen nagy dolog, hogy a Tisza ezt meglépte, és hogy Orbánnak ez mekkora öngól, amiért lebaloldalazta őket. Mi van? 

Most ezek az emberek vagy nem értenek ahhoz, amit csinálnak, vagy teljesen elvakítja őket Magyar Péter szemfényvesztése. A miniszterelnök beárazta a tiszás politikusaspiránsokat, és rámutatott arra, hogy milyen ellenféllel száll harcba a Fidesz. Miért nevezte baloldalinak őket? A válasz egyszerű: aki többkulcsos adót szeretne, és a Néppárt útmutatásait követné a nemzetközi politikában, az baloldali, hiszen a mainstream balliberális politikusok Nyugat-Európában pont ezt teszik.

Ha Magyar Péterék tényleg olyan jól állnának, mint ahogy mondják, akkor miért kellett ilyen sietősen kihozni a jelölteket tele hibákkal és adminisztratív blődségekkel? Ha annyira „áradnak”, akkor miért van az, hogy a választókerületek jelentős részében olyanok indulnak, akik nem is ott élnek? Miért nem nyilatkoznak, ha nem félnek és magabiztosak?

Rengeteg kérdés marad megválaszolatlanul, amelyeket az ellenzéki elemzők és újságírók egy része folyamatosan elkendőz, és nem vesz tudomást ezekről.
Egyre jobban kirajzolódik a kép, hogy a Tisza nem egy kormányzóképes párt, sőt egyáltalán nem akkora, mint amekkorának mondja magát. Egy szép nagy lufi egy esküvőn, amelyből kiszökken a hélium mielőtt elkezdődne a lagzi.”

Nyitókép forrása: Móna Márk Facebook-oldala

***

Obsitos Technikus
2025. november 21. 08:26
Előváladékozás.
Ekrü123
2025. november 21. 07:58
akitiosz 2025. november 20. 20:50 "A Fidesz taktikája egyszerű. Kiszámoltatja a Deák Dániel féle léhűtőivel közpénzből, hogy éppen melyik párt veszélyezteti a leginkább a hatalmát. És aztán arra uszítja rá a propagandistái seregét, közöttük ezt az alakot is."- Már bocs, de mit is kéne tenni a Fidesznek? Dícsérgetni az ellenfelet? S, ha már itt tartunk, mit is csinál az ellenzék élén a Tiszával? Folyamatosan uszítja a saját propagandásait a Fideszre. S az összes programjuk a "O1G" meg a "Diktatúra", no meg a "dagadt cigány" . Ez miért is más? Mondjuk ezzel az előválasztósdival tényleg bakot lőtt a Tisza, ez már 2022-ben sem jött be. Borítékolva van a sértődöttség és az : "ha nem az én jelöltem nyert, el sem megyek szavazni...". Ráadásul a hülyéje a második fordulót nyílttá teszi, ami felhívás arra, hogy a Fideszes jelöltek elmondják szavazóiknak melyik a gyengébb jelölt , így majd azt szavazzák meg ellenfélnek. XDDDDDDD
Kanmacska
2025. november 20. 21:57
Magyar Péter pártja azzal akar átverni sokakat, hogy nemzeti pártnak mutatja magát és időnként nemzeti jellegű retorikát is használ. Ezt sokan el is hiszik. Bezzeg a baloldaliak már a TiSza indulásától fogva pontosan tudják, hogy globalista, bolsevik típusú pártról van szó és tömegével állnak a zászlói alá! A TiSzát támogatják a volt SZDSZ-esek, a volt maszoposok, a jakobinusokká vált jobbikosok, a libsi mómentumosok, a Klárát rühellő dékások. Sok büdös kommunista gyűjtőpártja a TiSza! Ne higgyük el, hogy nem paktál az óbaloldallal! A TiSza vissza akarja állítani a Gyurcsány kormány gazdaság- és szociálpolitikáját, azaz a megszorításokat, a nyomort! A TiSza elárulja és árulja Magyarországot!
Búvár Kund
2025. november 20. 21:54
Szárad a Dnyeper....
