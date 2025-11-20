„Ezzel a jelölt–jelölt állítással a hibázási lehetőséget meg 315-szörözte magának. Elképedve hallgattam, hogy magukat neves elemzőnek és újságírónak tartó balos megmondók tegnap este az ATV-ben arról beszéltek, hogy ez milyen nagy dolog, hogy a Tisza ezt meglépte, és hogy Orbánnak ez mekkora öngól, amiért lebaloldalazta őket. Mi van?

Most ezek az emberek vagy nem értenek ahhoz, amit csinálnak, vagy teljesen elvakítja őket Magyar Péter szemfényvesztése. A miniszterelnök beárazta a tiszás politikusaspiránsokat, és rámutatott arra, hogy milyen ellenféllel száll harcba a Fidesz. Miért nevezte baloldalinak őket? A válasz egyszerű: aki többkulcsos adót szeretne, és a Néppárt útmutatásait követné a nemzetközi politikában, az baloldali, hiszen a mainstream balliberális politikusok Nyugat-Európában pont ezt teszik.