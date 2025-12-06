Itt az újabb hatalmas gyomros Magyar Péternek: tovább nőtt Orbán Viktor előnye!

A Nézőpont Intézet októberben, az október 23-ai rendezvények előtt és november végén, a Tisza jelöltállítása során is feltette a 2026-os választás egyik kulcskérdését, hogy a magyarok kit tartanak Magyarország legalkalmasabb miniszterelnökének. A hivatalban lévő miniszterelnök már októberben is egyértelműen vezette a kormányfő-versenyt. Akkor a teljes felnőtt magyar társadalmat reprezentáló mintán készült kutatás válaszadóinak 45 százaléka tartotta őt a legalkalmasabb kormányfőnek, míg 34 százalékuk Magyar Pétert. További három százalék Dobrev Klárát, öt százalék pedig Toroczkai Lászlót nevezte meg, 13 százalék pedig senkit sem.

Orbán Viktor előnye november végére tovább nőtt. Az amerikai látogatás, a jóléti intézkedések és az aktív médiajelenlét is segíthetett neki abban, hogy immár közel minden második magyar őt tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek (47 százalék). Ezzel szemben Magyar Pétert a magyarok kevesebb, mint harmada (32 százalék) tartja csak a legalkalmasabbnak. Azaz a kormányfő alkalmassági mutatója 2 százalékponttal emelkedett, legfőbb kihívójának alkalmassági mutatója pedig 2 százalékponttal csökkent. Magyar Péter kizárólag Orbán-gyűlöletre épített politikája jól láthatóan nem elegendő a kormányképesség érzetének erősítésére. Novemberre Dobrev Klára mutatószáma 1 százalékponttal, 4 százalékra emelkedett, de miniszterelnöki ambíciói nem lehetnek. Toroczkai László 5 százalékpontos mutatószáma viszont nem változott októberről novemberre.