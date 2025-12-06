Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Orbán Tisza Nézőpont Intézet

Itt az újabb hatalmas gyomros Magyar Péternek: tovább nőtt Orbán Viktor előnye!

2025. december 06. 07:26

Emelkedett Orbán Viktor előnye Magyar Péterrel szemben a miniszterelnöki alkalmassági versenyben november folyamán a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint. Csak a magyarok harmada (32 százalék) bízná hazáját a Tisza-vezérre, míg közel felük (47 százalék) nem váltana miniszterelnököt.

2025. december 06. 07:26
null

A Nézőpont Intézet októberben, az október 23-ai rendezvények előtt és november végén, a Tisza jelöltállítása során is feltette a 2026-os választás egyik kulcskérdését, hogy a magyarok kit tartanak Magyarország legalkalmasabb miniszterelnökének. A hivatalban lévő miniszterelnök már októberben is egyértelműen vezette a kormányfő-versenyt. Akkor a teljes felnőtt magyar társadalmat reprezentáló mintán készült kutatás válaszadóinak 45 százaléka tartotta őt a legalkalmasabb kormányfőnek, míg 34 százalékuk Magyar Pétert. További három százalék Dobrev Klárát, öt százalék pedig Toroczkai Lászlót nevezte meg, 13 százalék pedig senkit sem.

Orbán Viktor előnye november végére tovább nőtt. Az amerikai látogatás, a jóléti intézkedések és az aktív médiajelenlét is segíthetett neki abban, hogy immár közel minden második magyar őt tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek (47 százalék). Ezzel szemben Magyar Pétert a magyarok kevesebb, mint harmada (32 százalék) tartja csak a legalkalmasabbnak. Azaz a kormányfő alkalmassági mutatója 2 százalékponttal emelkedett, legfőbb kihívójának alkalmassági mutatója pedig 2 százalékponttal csökkent. Magyar Péter kizárólag Orbán-gyűlöletre épített politikája jól láthatóan nem elegendő a kormányképesség érzetének erősítésére. Novemberre Dobrev Klára mutatószáma 1 százalékponttal, 4 százalékra emelkedett, de miniszterelnöki ambíciói nem lehetnek. Toroczkai László 5 százalékpontos mutatószáma viszont nem változott októberről novemberre. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A miniszterelnök-verseny állása nem azonos a Nézőpont Intézet múlt héten közölt legvalószínűbb listás pártpreferencia-adataival (Fidesz 47 százalék, Tisza 40 százalék, Mi Hazánk 7 százalék), mert azok nem a teljes népesség, hanem az aktív választók véleményét tükrözik. Ugyanakkor az adatok azt megmutatják, hogy Orbán Viktort 5 százalékponttal többen tartják a legalkalmasabb miniszterelnöknek a teljes népességben, mint ahány Fidesz-szimpatizáns van (42 százalék) és Magyar Pétert 1 százalékponttal kevesebben tartják alkalmasnak, mint ahány Tisza-szimpatizáns van (33 százalék).

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
regi-nyarakon21
2025. december 06. 08:28
Az is szégyen, ha ennyinek jó lenne peti miniszterelnöknek. Amúgy meg tartsuk meg az éberséget, ne gondolja senki, hogy hátra lehet dőlni, nem borítékolható a Fidesz győzelem.
Válasz erre
1
0
Csopak
•••
2025. december 06. 08:08 Szerkesztve
Na csak óvatosan ezzel! Nehogy "ellustuljanak" a jobbosok! Mint anno Tarlós esetében 2019.-ben. Akkor is azért nyert kamugeri,mert annyira meg volt győződve mindenki,hogy nyer a jobboldal, aztán sokan nem mentek el szavazni!.
Válasz erre
3
1
states-2
2025. december 06. 08:04
Na annak a 33 százaléknak sincs ki az összes kereke, egy futóbolond pojácára bízni egy országot?
Válasz erre
2
0
states-2
2025. december 06. 08:04
A Makizay, a másik futóbolond által kitaposott ösvényen halad megállíthatatlanul Pszichopeti. Az út végén várja a megérdemelt jutalom. Az 5. Orbán-kétharmad.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!