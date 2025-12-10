Trump üzent: „Hamarosan lecsapunk” – Amerikai harci gépek köröztek az égen, már a szárazföldi invázióról beszélnek?

Kedden két F/A-18 Super Hornet mintegy 40 percig körözött a keskeny venezuelai öböl felett érintve Maracaibo északi részét is a repüléseket pedig tömegek követték valós időben a FlightRadar24 oldalán amely ezeket a járatokat a legnézettebb repülései között említette – írta meg a Guardian.

A War Zone szerint emellett két EA 18G Growler elektronikai harcászati gép is megjelent a térségben miközben Venezuela sajátjának tekinti az öblöt az Egyesült Államok viszont nemzetközi területnek tartja és a Pentagon szerint a műveletek rutinszerűen és törvényesen zajlottak a nemzetközi légtérben.