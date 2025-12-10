Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Maduro öböl harc drogcsempészet hadihajó Egyesült Államok

Trump üzent: „Hamarosan lecsapunk” – Amerikai harci gépek köröztek az égen, már a szárazföldi invázióról beszélnek?

2025. december 10. 07:52

Pattanásig feszült a helyzet: a FlightRadar24-en ezrek követték élőben, ahogy az amerikai vadászgépek berepültek a vitatott légtérbe.

2025. december 10. 07:52
null

Kedden két F/A-18 Super Hornet mintegy 40 percig körözött a keskeny venezuelai öböl felett érintve Maracaibo északi részét is a repüléseket pedig tömegek követték valós időben a FlightRadar24 oldalán amely ezeket a járatokat a legnézettebb repülései között említette – írta meg a Guardian.

A War Zone szerint emellett két EA 18G Growler elektronikai harcászati gép is megjelent a térségben miközben Venezuela sajátjának tekinti az öblöt az Egyesült Államok viszont nemzetközi területnek tartja és a Pentagon szerint a műveletek rutinszerűen és törvényesen zajlottak a nemzetközi légtérben.

Az amerikai akciók jogszerűségét sokan vitatják különösen azt követően hogy egy nemrégiben végrehajtott rajtaütés során két ember halt meg egy gyanúsnak minősített hajó elleni támadásban amelyet a hatóságok kábítószer csempészettel hoztak összefüggésbe. Kongresszusi képviselők Pete Hegseth védelmi minisztert bírálják szerintük a fenyegetést nem jelentő védtelen célpontok elleni csapások akár háborús bűncselekménynek is minősülhetnek miközben Trump a Politico interjújában azt mondta hogy Maduro „napjai meg vannak számlálva” és kijelentette „hamarosan szárazföldön is lecsapunk rájuk”.

Az Egyesült Államok már augusztusban hadihajókat vezényelt Venezuela partjaihoz a drogcsempészet elleni harc indokával és azóta több mint 20 hajót süllyesztett el a térségben ami tovább fokozta a feszültséget Caracas és Washington között.

Nyitókép forrása: A Flightradar24 X-oldala

***

szemlelo-2
2025. december 10. 10:17
Azért az nem egy komoly harci tevékenység, ami a Flightradaron megjelenik. Inkább csak provokáció - így mindenki láthatja.
Héja
2025. december 10. 09:51
A drogcsmpészek terroristák. Pusztuljanak. A drogosok is halálraítéltek.
Jose
2025. december 10. 08:54
Vessetek meg, de nem értem, hogy kerülhet térképre egy amcsi katonai művelet. Valaki magyarázza el!
orokkuruc-2
•••
2025. december 10. 08:49 Szerkesztve
Putyin azért adhatna/igérhetne azoknak az amerikaiaknak karácsonyra 1-2 komolyabb pukkantót! Csak a viszonosság kedvéért. (persze a venezuelaiakra gondoltam)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!