Trump üzent: „Hamarosan lecsapunk” – Amerikai harci gépek köröztek az égen, már a szárazföldi invázióról beszélnek?

Pattanásig feszült a helyzet: a FlightRadar24-en ezrek követték élőben, ahogy az amerikai vadászgépek berepültek a vitatott légtérbe.
Kedden két F/A-18 Super Hornet mintegy 40 percig körözött a keskeny venezuelai öböl felett érintve Maracaibo északi részét is a repüléseket pedig tömegek követték valós időben a FlightRadar24 oldalán amely ezeket a járatokat a legnézettebb repülései között említette – írta meg a Guardian.
A War Zone szerint emellett két EA 18G Growler elektronikai harcászati gép is megjelent a térségben miközben Venezuela sajátjának tekinti az öblöt az Egyesült Államok viszont nemzetközi területnek tartja és a Pentagon szerint a műveletek rutinszerűen és törvényesen zajlottak a nemzetközi légtérben.
Az amerikai akciók jogszerűségét sokan vitatják különösen azt követően hogy egy nemrégiben végrehajtott rajtaütés során két ember halt meg egy gyanúsnak minősített hajó elleni támadásban amelyet a hatóságok kábítószer csempészettel hoztak összefüggésbe. Kongresszusi képviselők Pete Hegseth védelmi minisztert bírálják szerintük a fenyegetést nem jelentő védtelen célpontok elleni csapások akár háborús bűncselekménynek is minősülhetnek miközben Trump a Politico interjújában azt mondta hogy Maduro „napjai meg vannak számlálva” és kijelentette „hamarosan szárazföldön is lecsapunk rájuk”.
Az Egyesült Államok már augusztusban hadihajókat vezényelt Venezuela partjaihoz a drogcsempészet elleni harc indokával és azóta több mint 20 hajót süllyesztett el a térségben ami tovább fokozta a feszültséget Caracas és Washington között.
