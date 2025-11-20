Ft
11. 21.
péntek
háború Franciaország Oroszország világháború

Bejelentették: ekkorra várható a háború kitörése Oroszország és Európa között (VIDEÓ)

2025. november 20. 14:58

A francia vezérkari főnök a lakosságot arra figyelmeztette, hogy készüljenek fel az emberáldozatokra.

2025. november 20. 14:58
null

A francia vezérkari főnök, Fabien Mandon a polgármesterek előtt arról beszélt, hogy a romló nemzetközi helyzet miatt Franciaországnak néhány éven belül készen kell állnia egy esetleges nagyhatalmi konfliktusra, akár Oroszországgal is – írja a Maires de France.

Szerinte az USA Ázsiára összpontosít, Kína gyorsan erősödik, Oroszország pedig 2030-ra készülhet összecsapásra Európával.

Mandon úgy véli, Franciaország technikailag erős, de hiányzik a társadalmi elszántság, ezért a lakosságnak fel kell készülnie áldozatokra, akár gazdasági nehézségekre vagy emberveszteségre is. A polgármestereket arra kérte, hogy közvetítsék ezt a lakosság felé, segítsék a hadsereg műveleteit, a tartalékosok toborzását, és támogassák a katonacsaládok helyi beilleszkedését.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Benoit Tessier / POOL / AFP

 

nzoltan-818
2025. november 21. 00:10
És mégis mekkora lenne az "emberáldozatok" száma? A francia népessé 90% - 99 %-a és bónuszként az ország területe sugárfertőzött zónává válna. Ezek az emberek kezdenek totál meghülyülni! Erre az eshetőségre tényleg igazán érdemes lehet felkészülni, de még inkább arra, hogy az összes háborús héját a bolondok házába zárják egy lakatlan szigeten, mielőtt bajt hozhatnának hazájukra és Európára.
virag-os
2025. november 20. 22:10
Jók a megérzései, mert ha fegyvert adnak a migránsoknak mert besorozzák őket, akkor meglesz, hogy ki támadja meg őket és kő kővőn nem marad az országukból. A sors iróniája az lesz, ha majd az oroszok segítségét kell kérniük.
DE JÓ
2025. november 20. 22:04
Valahogy ezt nem láttam eddig Micron választási igéretei között. Vajon lehetne ezzel választást nyerni??? "Előbb be kell ülni a székbe, aztán mindent lehet." Én szóltam...
badzinga
•••
2025. november 20. 20:55 Szerkesztve
Akkor mondd már meg a lottószámokat is a következő öt évre... te agybeteg, liberális, fatökű barom. Tudod kik fognak benneteket megtámadni? A migránsok, akiket magatokra húztatok, köcsög.
