Bejelentették: ekkorra várható a háború kitörése Oroszország és Európa között (VIDEÓ)

A francia vezérkari főnök, Fabien Mandon a polgármesterek előtt arról beszélt, hogy a romló nemzetközi helyzet miatt Franciaországnak néhány éven belül készen kell állnia egy esetleges nagyhatalmi konfliktusra, akár Oroszországgal is – írja a Maires de France.

Szerinte az USA Ázsiára összpontosít, Kína gyorsan erősödik, Oroszország pedig 2030-ra készülhet összecsapásra Európával.

Mandon úgy véli, Franciaország technikailag erős, de hiányzik a társadalmi elszántság, ezért a lakosságnak fel kell készülnie áldozatokra, akár gazdasági nehézségekre vagy emberveszteségre is. A polgármestereket arra kérte, hogy közvetítsék ezt a lakosság felé, segítsék a hadsereg műveleteit, a tartalékosok toborzását, és támogassák a katonacsaládok helyi beilleszkedését.