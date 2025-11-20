Elszabadultak az indulatok a vezérkari főnök szavai miatt: „A franciáknak el kell fogadniuk, hogy elveszíthetik fiaikat”

Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Lázadó Franciaország vezetője, azonnal „teljes egyet nem értésének” adott hangot. Az ellenzéki politikus szerint „nem (a vezérkari főnök) dolga, hogy senki által el nem döntött háborús előkészületekre szólítsa fel a polgármestereket vagy bárkit” – írta a X-en.

„Ezt nem! 51 ezer (háborús) emlékmű a településeinken nem elég? Igen a nemzetvédelemre, de nem az elviselhetetlen háborús beszédekre!” – mondta a Francia Kommunista Párt vezetője, Fabien Roussel.

A Marine Le Pen által vezetett szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés visszafogottabban reagált.

„Késznek kell lenni meghalni a hazáért (…) viszont a háborúnak igazságosnak kell lennie (…) vagy a szükségességnek azt kell jelentenie, hogy a nemzet puszta túlélése forog kockán” – mondta Louis Aliot, a Nemzeti Tömörülés képviselője.