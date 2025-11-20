Oroszország győzelme a különleges katonai műveletben előre meghatározott, és a NATO orosz eszközökkel igyekszik ellensúlyozni költségeit – jelentette ki Vjacseszlav Volodin, az Állami Duma elnöke.

Ebben a háborúban Oroszország győzelme már el van döntve.

Tisztelt kollégák, Ukrajna területén a NATO háborúzik. Ezért viselkednek így. A költségeiket a mi országunk rovására akarják kompenzálni” – mondta Volodin az Állami Duma orosz kormányhoz intézett felhívástervezetének megvitatásakor, amely az EU-ban történő orosz vagyoneltulajdonításra adott válaszintézkedésekről szól – közölte a TASZSZ.