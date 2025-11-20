Ft
11. 21.
péntek
Moszkva NATO orosz-ukrán háború

Olyan kijelentést tettek Moszkvában, amit még sosem: Oroszország győzelme eldőlt!

2025. november 20. 17:12

„Tisztelt kollégák, Ukrajna területén a NATO háborúzik.”

2025. november 20. 17:12
null

Oroszország győzelme a különleges katonai műveletben előre meghatározott, és a NATO orosz eszközökkel igyekszik ellensúlyozni költségeit – jelentette ki Vjacseszlav Volodin, az Állami Duma elnöke.

Ebben a háborúban Oroszország győzelme már el van döntve.

Tisztelt kollégák, Ukrajna területén a NATO háborúzik. Ezért viselkednek így. A költségeiket a mi országunk rovására akarják kompenzálni” – mondta Volodin az Állami Duma orosz kormányhoz intézett felhívástervezetének megvitatásakor, amely az EU-ban történő orosz vagyoneltulajdonításra adott válaszintézkedésekről szól – közölte a TASZSZ.

Nyitókép: Iryna Rybakova / 93RD SEPARATE MECHANIZED BRIGADE "KHOLODNYI YAR" / AFP

 

dundi-fan3
2025. november 21. 05:15
@Harley 1 Tetszik, nem tetszik, ez van. Ez nem pártszimpátia kérdése, mielőtt félremagyarázod. Amelyik úgy kommentelget ide, hogy ömlik a szájából a fekália, az bizony egy ostoba, primitív nyugger. Rengeteg, tisztességes, nyugdíjas is van. Nincs velük semmi gond, ha kulturáltan tudnak nyilatkozni.
bszakonyi
2025. november 20. 21:44
Az,hogy a NATO háborúzik 22 óta közismert. Mi ebben az újdonság? Az orosz győzelem soha nem volt kétséges. A nyugat súlyos vereséget szenvedett és a nyugat a felbomlás közelébe jutott. Ahhoz,hogy szétessen kell egy sokk . Az ukrán kapituláció megteszi ezt a szívességet . Elveszít az "ajopunió" 2000 milliárd dollárt. Pont.
masikhozzaszolo
•••
2025. november 20. 19:50 Szerkesztve
/Oroszország ezzel a háborúval évtizedekre elvágta összeköttetéseit és nyugati világgal./ Nem. 1. Az eruópaiak vágták el az összeköttetés a csőrobbantással. 2. Oroszországban írták a háborút és a békét. Oroszország mindig elég nagy volt ahhoz, hogy érdekei szerint cselekedjen 3. Amerikával üzletel tovább. Kínával, Indiáva szintén. Afrikával szintén és ott is érdeket érvényesít. 4. Amerika ugyanezt megcsinálja, exportál liberalizmust, államformát, demokráciát, már alig maradt neki. Igen ha kell fegyverekkel. Mondjak példákat? 5. Mit csinált Anglia? Ugyanezt 6. Franciák, hollandok, belgák szintén. 7 Most is csinálják. A svéd, a holland, a francia, a német mondja meg mi hogy csináljuk, hogy szavazzunk, hogy mire fizessünk, kit engedjünk be? Hát nem!
nempolitizalok-0
•••
2025. november 20. 19:38 Szerkesztve
dundi-fan3 2025. november 20. 18:52 • Szerkesztve Látva a gennyes szájú nyuggerek vergődését el nem tudom képzelni, hogy ki akarta innen hazazavarni az oroszokat...." Na a gazdáid biztosan nem, mert azok rendesen rettegtek 89-ben szájszag. Orbánék igen, nem véletlenül baszogatjátok Soros miatt, aki akkor ellenetek fizette az oxfordi ösztöndíját. Orbánék az oroszoktól energiát vásárolnak, a csürhéd viszont igen rendesen szopja fel az eurolibsi csürhét és még az sem érdekli őket, hogy ez nekünk kifejezetten hátrányos. Ahogy a magadfajta szájszagú idiótát sem érdekli, mivel járna az, ha Orbánék is úgy szopnák fel az eurolibsi csürhét ahogy ti. Még ahhoz is hülye vagy elvtárs, hogy a saját jól felfogott érdekeidet helyezd előtérbe az agyatlan lihegés helyett te szájszagú majom.
