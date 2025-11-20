Íme, a legújabb béketerv kiemelt pontjai, amiket akár egy budapesti csúcson is aláírhatnak
Most Zelenszkijnél pattog a labda, akin a korrupciós botrány miatt egyre nagyobb a nyomás.
„Tisztelt kollégák, Ukrajna területén a NATO háborúzik.”
Oroszország győzelme a különleges katonai műveletben előre meghatározott, és a NATO orosz eszközökkel igyekszik ellensúlyozni költségeit – jelentette ki Vjacseszlav Volodin, az Állami Duma elnöke.
Ebben a háborúban Oroszország győzelme már el van döntve.
Tisztelt kollégák, Ukrajna területén a NATO háborúzik. Ezért viselkednek így. A költségeiket a mi országunk rovására akarják kompenzálni” – mondta Volodin az Állami Duma orosz kormányhoz intézett felhívástervezetének megvitatásakor, amely az EU-ban történő orosz vagyoneltulajdonításra adott válaszintézkedésekről szól – közölte a TASZSZ.
Nyitókép: Iryna Rybakova / 93RD SEPARATE MECHANIZED BRIGADE "KHOLODNYI YAR" / AFP