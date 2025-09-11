Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt öngól Magyar Péter Nagy Ervin koporsó

Nagy Ervin beütötte az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába

2025. szeptember 11. 05:51

Magyar Péter foghatja a fejét.

2025. szeptember 11. 05:51
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Magyar Péter táskahordozója és sofőrje szemrebbenés nélkül válaszolt:

»Azért nem kell elmondani dolgokat, mert lenyúlják, félreértelmezik, vagy élnek vele.«

Persze, persze, Ervin, ez már csak így megy.

Magyar Péter foghatja a fejét. Előbb Tarr, majd Nagy is hatalmas öngólt lőtt a Tisza Párt hálójába. Ha az embernek ilyen jó barátai vannak, tényleg nincs szüksége ellenségre, mert saját magát küldi padlóra.”

Nyitókép: Népszava/YouTube

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
istvanpeter
2025. szeptember 11. 08:23
Hát bizony a Tisza Párt rettenetesen kevés szellemi kapacitással rendelkezik, s ráadásul kifejezetten a bolsevik és a fasiszta szellemiség uralkodik a köreikben.
Válasz erre
0
0
fotos88
2025. szeptember 11. 08:10
Utolsó szög. Ami már egy éve is volt? :D Magyar Pétert, a Tiszát és minket már nem lehet megállítani. Sokkal több szar összegyűlt a Fidesz számláján. És mellesleg teljesen jól beszél, mert Magyarországon nem lehet beszélni nyíltan semmiről. Az emberek kb. azt gondolják, amit mondanak nekik. A Fidesz tett róla, hogy az irányított demokráciában ő mondja meg mi a jó nekünk. Lehet vergődni a semmitmondó cikkekkel, a dübörgő lejáratás cunamival, de ez már nem működik. Nincs olyan kutatás, (még a Fidesz által rendelt sem) ahol nem a Tisza vezet. Nem hiába.
Válasz erre
0
2
rejszmano
2025. szeptember 11. 08:10
"Nagy Ervin beütötte az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába" Csépánynál, ha jól számolom, ez már a 2564374.-ik utolsó szög. Gyerekek, ez már igazi szögpornó....
Válasz erre
1
1
angie1
2025. szeptember 11. 07:15
A kis puttónak öltözött elszabadult! Még, hogy lenyúljuk a megszorításaikat?! Vedd be öcsém a gyógyszeredet, hogy hasson!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!