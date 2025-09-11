Kevés helybéli, sok feszültség: legutóbbi fórumára is hiába várták a hidegvérű Magyar Pétert
Nagykátai látogatását sem úszta meg kritika nélkül a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter foghatja a fejét.
„Magyar Péter táskahordozója és sofőrje szemrebbenés nélkül válaszolt:
»Azért nem kell elmondani dolgokat, mert lenyúlják, félreértelmezik, vagy élnek vele.«
Persze, persze, Ervin, ez már csak így megy.
Magyar Péter foghatja a fejét. Előbb Tarr, majd Nagy is hatalmas öngólt lőtt a Tisza Párt hálójába. Ha az embernek ilyen jó barátai vannak, tényleg nincs szüksége ellenségre, mert saját magát küldi padlóra.”
